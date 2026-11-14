Άνοιξε ο εναέριος χώρος των ΗΠΑ μετά το τεχνικό πρόβλημα που καθήλωσε χιλιάδες πτήσεις

Πρωτοφανές χάος επικράτησε την Παρασκευή στις αερομεταφορές των ΗΠΑ, όταν ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας οδήγησε στην καθήλωση χιλιάδων πτήσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) αναγκάστηκε να διακόψει τις απογειώσεις από τα αμερικανικά αεροδρόμια για σχεδόν πέντε ώρες, προκαλώντας εκτεταμένες ακυρώσεις και καθυστερήσεις που επηρέασαν εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Αν και ο εναέριος χώρος άνοιξε ξανά, η ομαλοποίηση των δρομολογίων αναμένεται να είναι αργή και να διαρκέσει για αρκετές ημέρες.

Η πρωτοφανής καθήλωση των πτήσεων

Η αναστάτωση ξεκίνησε την Παρασκευή, με την απαγόρευση απογειώσεων να διαρκεί για τέσσερις ώρες και είκοσι δύο λεπτά, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια καθήλωση πτήσεων σε εθνικό επίπεδο στις ΗΠΑ από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Συνολικά, οι αερομεταφορές πάγωσαν για περίπου 4,5 ώρες, σε μια κρίση που χαρακτηρίστηκε ως η πιο δραματική των τελευταίων ετών για το αμερικανικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι στο χαμηλότερο σημείο της κρίσης, μόλις 336 αεροσκάφη βρίσκονταν στον αέρα πάνω από τις 48 πολιτείες, από 4.266 που ήταν στην αρχή του προβλήματος. Η πρώτη ένδειξη του προβλήματος εμφανίστηκε στις 3:44 μ.μ., όταν μια ειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ανέφερε «τηλεπικοινωνιακά προβλήματα» στο Κέντρο της Βοστώνης, 80 λεπτά πριν οι αρχές ανακοινώσουν επίσημα τη διακοπή των τηλεπικοινωνιών.

Το τεχνικό πρόβλημα και η αναβάθμιση

Η αιτία της εκτεταμένης βλάβης αποδόθηκε σε ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στα συστήματα επικοινωνίας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). Ειδικότερα, σύμφωνα με αναφορές, μια αποτυχημένη αναβάθμιση στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της FAA, το οποίο διαχειρίζεται ο ανάδοχος L3Harris, οδήγησε σε κατάρρευση του συστήματος που συνδέει τις εγκαταστάσεις ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι ελεγκτές να χάσουν τις ραδιοεπικοινωνίες σε πολλά κέντρα.

Το αμερικανικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας αντιμετωπίζει πίεση λόγω παρωχημένης τεχνολογίας, προβλημάτων στον εξοπλισμό και τις επικοινωνίες, καθώς και έλλειψης χιλιάδων ελεγκτών. Η κατάρρευση αποδόθηκε σε υπερφόρτωση των απαρχαιωμένων δικτύων κατά τη διάρκεια των αναβαθμίσεων. Τόσο το FBI όσο και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, μέσω του υπουργού Μαρκγουέιν Μάλιν, δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης ή άλλης κακόβουλης ενέργειας πίσω από τη δυσλειτουργία.

Ο αντίκτυπος σε επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες

Η πρωτοφανής αναστάτωση άφησε εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες αντιμέτωπους με πολύωρη ταλαιπωρία. Εκτιμάται ότι περίπου 633.000 επιβάτες καθηλώθηκαν, ενώ εκατομμύρια συνολικά επηρεάστηκαν από το πρόβλημα. Χιλιάδες επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια των ΗΠΑ, χωρίς σαφή εικόνα για το πότε θα μπορούσαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Οι πίνακες αναχωρήσεων γέμισαν με ανακοινώσεις καθυστερήσεων και ακυρώσεων. Σύμφωνα με διάφορα στοιχεία, οι ακυρώσεις πλησίασαν τις 5.000, ενώ άλλες πηγές ανέφεραν περισσότερες από 6.600 ακυρώσεις και 8.600 καθυστερήσεις. Επιπλέον, 1.500 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή έχουν ήδη ακυρωθεί, με εκατοντάδες πτήσεις να έχουν εκτραπεί. Αεροπορικές εταιρείες όπως η Southwest και η JetBlue ακύρωσαν όλες τις υπόλοιπες πτήσεις της Παρασκευής, ενώ η JetBlue ακύρωσε και ορισμένες πτήσεις του Σαββάτου. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η σχεδόν πεντάωρη καθήλωση των πτήσεων ενδέχεται να προκαλέσει αναστάτωση στα προγράμματα των αεροπορικών εταιρειών για ημέρες. Συνιστάται στους ταξιδιώτες να ελέγχουν την εφαρμογή της αεροπορικής τους εταιρείας πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο.

Η σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας

Ο αμερικανικός εναέριος χώρος άνοιξε ξανά στις 20:15 ώρα Ανατολικής Ακτής, που αντιστοιχεί σε 03:15 ώρα Ελλάδας, το ξημέρωμα του Σαββάτου 14.11.2026. Η FAA ανακοίνωσε ότι οι αναχωρήσεις αεροσκαφών μπορούν να επαναληφθούν, μετά την άρση της απαγόρευσης. Ωστόσο, ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, προειδοποίησε ότι οι αναχωρήσεις των πτήσεων θα ξεκινήσουν σταδιακά και ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα χρειαστούν χρόνο μέχρι να αποκατασταθεί η κανονική τους λειτουργία, τονίζοντας ότι «θα γίνει με αργούς ρυθμούς».

Παρά την άρση της απαγόρευσης, η καθήλωση των αεροσκαφών αναμένεται να επηρεάζει τις πτήσεις τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή. Οι προσγειώσεις των αεροσκαφών που βρίσκονταν ήδη στον αέρα, περισσότερα από 3.500, πραγματοποιήθηκαν ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ο υπουργός Ντάφι ανέφερε ότι ο ίδιος και ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Οβάλ Γραφείο, προκειμένου να συζητήσουν το ζήτημα της διακοπής λειτουργίας των συστημάτων, καθώς οι έρευνες από την FAA για το περιστατικό παραμένουν σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Topontiki