Η άρση της απαγόρευσης πτήσεων στις ΗΠΑ μετά το αεροπορικό χάος

Μια εκτεταμένη διακοπή στις επικοινωνίες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA) προκάλεσε πανεθνική αναστολή πτήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οδηγώντας σε πρωτοφανή αναστάτωση στις αερομεταφορές. Το περιστατικό επηρέασε χιλιάδες επιβάτες και εκατοντάδες πτήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια της χώρας. Οι αμερικανικές Αρχές προχώρησαν στην άρση της απαγόρευσης των αναχωρήσεων, ενώ παράλληλα απέκλεισαν το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης ή άλλης κακόβουλης ενέργειας ως αιτία της βλάβης.

Η πανεθνική αναστολή πτήσεων και ο αντίκτυπος

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας είχε διατάξει την καθήλωση των αεροσκαφών σε εθνικό επίπεδο το απόγευμα της Παρασκευής, επικαλούμενη «έκτακτες περιστάσεις» και ζητήματα ασφαλείας. Η εντολή αυτή οδήγησε σε ένα εκτεταμένο μπλακάουτ στις επικοινωνίες της υπηρεσίας, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την πανεθνική αναστολή πτήσεων. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις, επηρεάζοντας χιλιάδες επιβάτες που περίμεναν να ταξιδέψουν και εκατοντάδες προγραμματισμένες πτήσεις σε όλα τα μεγάλα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μετά από πολύωρη αναστάτωση, η FAA ανακοίνωσε την άρση της απαγόρευσης των αναχωρήσεων, επιτρέποντας την επανέναρξη της αεροπορικής δραστηριότητας. Παρά την άρση της απαγόρευσης, οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της βλάβης και την κατάσταση του συστήματος βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να διασφαλίσουν την πλήρη αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας.

Διαβεβαιώσεις για την αιτία της βλάβης

Οι αμερικανικές Αρχές απέδωσαν το εκτεταμένο μπλακάουτ στις επικοινωνίες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας σε τεχνική βλάβη, αποκλείοντας κατηγορηματικά ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης ή άλλης κακόβουλης ενέργειας. Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μαρκγουέιν Μάλιν, εμφανίστηκε καθησυχαστικός και ξεκαθάρισε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν προκύπτουν στοιχεία που να υποδεικνύουν κακόβουλη πρόθεση πίσω από το περιστατικό.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο κ. Μάλιν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για μια ειδεχθή επίθεση εναντίον μας. Είναι απλώς μια διακοπή των τηλεπικοινωνιών προς το παρόν». Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι όλοι είναι ασφαλείς, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους συγγενείς των επιβατών που επηρεάστηκαν από την πρωτοφανή αυτή κατάσταση στις αερομεταφορές.

Το εύρος της δυσλειτουργίας

Η βλάβη στις επικοινωνίες αποδείχθηκε ευρείας κλίμακας, καθώς επηρέασε και τα 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Αυτά τα κέντρα είναι ζωτικής σημασίας για την ασφαλή καθοδήγηση των αεροσκαφών κατά τη διάρκεια των πτήσεών τους, γεγονός που εξηγεί την αναγκαιότητα της πανεθνικής αναστολής. Η δυσλειτουργία σε ένα τόσο κρίσιμο σύστημα είχε άμεσες επιπτώσεις σε όλες σχεδόν τις εσωτερικές πτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο, υπήρξαν και ορισμένες εξαιρέσεις στην εφαρμογή της απαγόρευσης. Οι διεθνείς πτήσεις αντιμετωπίζονταν κατά περίπτωση, με τις Αρχές να λαμβάνουν αποφάσεις για κάθε δρομολόγιο ξεχωριστά. Επιπλέον, ορισμένα δρομολόγια στην Αλάσκα και τη Χαβάη δεν επηρεάστηκαν από το μπλακάουτ, συνεχίζοντας κανονικά τις πτήσεις τους, κάτι που αποτέλεσε μια μικρή ανακούφιση μέσα στο γενικότερο χάος.

Ιστορικό προηγούμενων περιστατικών

Το πρόσφατο περιστατικό σηματοδοτεί την πρώτη πανεθνική αναστολή πτήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Ιανουάριο του 2023. Τότε, είχε παρουσιάσει δυσλειτουργία ένα βασικό πληροφοριακό σύστημα της FAA, προκαλώντας επίσης σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε όλη τη χώρα. Η επανάληψη ενός τέτοιου γεγονότος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ανθεκτικότητα των συστημάτων.

Επιπλέον, η τρέχουσα κατάσταση αποτελεί τη δεύτερη αντίστοιχη περίπτωση πανεθνικής αναστολής πτήσεων μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Η σύγκριση αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα και το ασυνήθιστο του γεγονότος, παρόλο που οι Αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας αυτή τη φορά. Η διερεύνηση των αιτιών είναι κρίσιμη για την αποφυγή παρόμοιων μελλοντικών διακοπών.

Με πληροφορίες από: Enikos