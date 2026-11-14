Τριμερής συνάντηση Τραμπ, Σι και Πούτιν στην Κίνα με επίκεντρο το Ιράν και τα πυρηνικά

Μια τριμερής συνάντηση κορυφής με ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα αναμένεται να πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου, στη Σεντζέν της Κίνας. Οι ηγέτες των τριών μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του πλανήτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι στο περιθώριο της ετήσιας διάσκεψης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Βασικά αντικείμενα των συνομιλιών θα είναι ο πόλεμος με το Ιράν και η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης συμφωνίας για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει εκφράσει την πρόθεσή του να αφήσει εκτός ατζέντας τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ατζέντα των συνομιλιών

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προαναγγείλει ότι στις επικείμενες συνομιλίες του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ θα τεθεί το ζήτημα του πολέμου με το Ιράν. Παράλληλα, στο επίκεντρο θα βρεθεί και η προοπτική μιας νέας συμφωνίας για τον έλεγχο των πυρηνικών οπλοστασίων των τριών χωρών. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει εκφράσει την πρόθεσή του να μην θέσει το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία, γεγονός που προκαλεί έντονες ανησυχίες στο Κίεβο για αποφάσεις ερήμην του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί προ ολίγων ημερών στην πρόθεσή του να συναντηθεί με τους δύο ηγέτες, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους ότι «Θα συζητήσουμε πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της αποπυρηνικοποίησης, αλλά θα συζητήσουμε πολλά θέματα». Στην ατζέντα ενδέχεται επίσης να βρεθεί και το ζήτημα της Βόρειας Κορέας, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη πολυδιάστατη σημασία στη συνάντηση.

Το ζήτημα των πυρηνικών εξοπλισμών

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συζήτηση για τον έλεγχο των πυρηνικών οπλοστασίων, καθώς τον περασμένο Φεβρουάριο έληξε η συμφωνία New START μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Αυτή η συμφωνία αποτελούσε το τελευταίο σημαντικό πλαίσιο περιορισμού των πυρηνικών εξοπλισμών των δύο χωρών. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει την πρόταση της Μόσχας για παράταση της συμφωνίας κατά ένα έτος, ζητώντας τη διαμόρφωση μιας νέας, εκσυγχρονισμένης συμφωνίας στην οποία θα συμμετέχει και η Κίνα.

Η συνάντηση των τριών ηγετών θεωρείται κομβική, καθώς φέρνει στο ίδιο τραπέζι τους ηγέτες των τριών μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του πλανήτη. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη προαναγγείλει ότι στις συνομιλίες θα τεθεί η προοπτική μιας νέας συμφωνίας για τον έλεγχο των πυρηνικών οπλοστασίων των τριών χωρών, επιδιώκοντας ένα ευρύτερο πλαίσιο περιορισμών.

Η πρόκληση της κινεζικής συμμετοχής

Η συμμετοχή του Πεκίνου σε μια νέα συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών παραμένει δύσκολη υπόθεση. Το κινεζικό πυρηνικό οπλοστάσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600 κεφαλές, έναντι περισσότερων από 5.000 που διαθέτουν αντίστοιχα η Ουάσινγκτον και η Μόσχα. Αυτή η μεγάλη απόκλιση στον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η Κίνα εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στην επιβολή κοινών περιορισμών.

Η διαμόρφωση μιας νέας, εκσυγχρονισμένης συμφωνίας που να περιλαμβάνει και την Κίνα, όπως ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και εκτεταμένες διαβουλεύσεις. Η επιφυλακτικότητα της Κίνας υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα των διαπραγματεύσεων που αναμένεται να ακολουθήσουν, με στόχο την επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ των τριών πυρηνικών δυνάμεων.

Γεωπολιτική βαρύτητα και προσδοκίες

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τις διεθνείς ισορροπίες, με την Κίνα και τη Ρωσία να επιδιώκουν να ενισχύσουν τη θέση τους στη διεθνή σκηνή. Η γεωπολιτική βαρύτητα της συνόδου είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς οι αποφάσεις ή οι κατευθύνσεις που θα προκύψουν ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά το παγκόσμιο σκηνικό.

Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η επικείμενη συνάντηση αναμένεται να αποτελέσει μόνο την αφετηρία των σχετικών διαβουλεύσεων. Δεν προβλέπεται η επίτευξη συγκεκριμένης συμφωνίας κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου, αλλά μάλλον η έναρξη ενός διαλόγου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μελλοντικές εξελίξεις στα ζητήματα του Ιράν και του ελέγχου των πυρηνικών όπλων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki