Έντονη οργή στην Ιταλία για την κηδεία «νονού» της μαφίας στο Παλέρμο

Έντονη αίσθηση και οργή προκάλεσε στην Ιταλία η εξαναγκαστική συμμετοχή του κόσμου στην κηδεία ενός «νονού» της μαφίας, η οποία έλαβε χώρα σε κεντρική περιοχή του Παλέρμο, της πρωτεύουσας της Σικελίας. Η μαφία φέρεται να απαίτησε από τους εμπόρους της μεγαλύτερης λαϊκής αγοράς της πόλης να κλείσουν τα καταστήματά τους, την ώρα που η νεκρική πομπή διέσχιζε το κέντρο, προκαλώντας την αντίδραση της κοινής γνώμης.

Η πομπή του «νονού» και οι κλειστές αγορές

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, οι έμποροι της Μπαλαρό, της γνωστής λαϊκής αγοράς του Παλέρμο, αναγκάστηκαν να «κατεβάσουν τα ρολά σε ένδειξη πένθους». Αυτό συνέβη τη στιγμή που από έναν παρακείμενο δρόμο περνούσε η νεκρική πομπή, μεταφέροντας το φέρετρο του Εμανουέλε Ρουμπίνο, του «νονού» που τιμούσαν.

Μέλη του οργανωμένου εγκλήματος, έπειτα από συνεννόηση που πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου, αποφάσισαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον Ρουμπίνο. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, σταμάτησαν την κυκλοφορία σε έναν κεντρικό δρόμο της πόλης για να διευκολύνουν τη διέλευση της πομπής. Στην κεφαλή της πομπής βρίσκονταν μοτοσικλέτες, ενώ η ατμόσφαιρα συνοδευόταν από κροτίδες και βεγγαλικά, δημιουργώντας ένα «θέαμα» που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Το βεβαρημένο παρελθόν του Εμανουέλε Ρουμπίνο

Ο Εμανουέλε Ρουμπίνο, ο εκλιπών, είχε ένα βεβαρημένο ποινικό μητρώο. Είχε καταδικαστεί από πρωτοβάθμιο δικαστήριο της σικελικής πόλης σε κάθειρξη δώδεκα ετών. Η συγκεκριμένη ποινή του είχε επιβληθεί για τη δολοφονία ενός μετανάστη από την Γκάμπια, ένα έγκλημα που είχε διαπραχθεί το 2016.

Πέραν της δολοφονίας, ο Ρουμπίνο είχε κριθεί ένοχος και για εκβιασμούς. Συγκεκριμένα, είχε επιβάλει τον υποχρεωτικό μαφιόζικο δασμό προστασίας σε ξένους εμπόρους που διατηρούσαν μικρές επιχειρήσεις στο κέντρο του Παλέρμο. Για αυτή την πράξη, η δικαιοσύνη του είχε επιβάλει επιπλέον ποινή κάθειρξης εννέα ετών.

Η οργή των πολιτών και η παρέμβαση του δήμου

Το «θέαμα» της πομπής και η εμφανής επιβολή του νόμου του μαφιόζικου παρακράτους τρόμαξαν τους τουρίστες που βρίσκονταν στην πόλη και εξόργισαν χιλιάδες κατοίκους του Παλέρμο. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό για την ασφάλεια.

Ο δήμαρχος της πόλης, Ρομπέρτο Λαγκάλα, σχολίασε τα γεγονότα δηλώνοντας: «Η πόλη μας δεν μπορεί να δεχθεί ότι σε ολόκληρες περιοχές της υιοθετούνται συμπεριφορές εξαιτίας των οποίων οι πολίτες νιώθουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν σε συνθήκες ασφάλειας και ελευθερίας». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «όταν ειδοποιήθηκε η δημοτική αστυνομία τα μέλη της δραστηριοποιήθηκαν άμεσα και απαγόρευσαν την συνέχιση της πομπής», δείχνοντας την άμεση αντίδραση των αρχών.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr