Η υπόθεση της Άλις Χουάνγκ και ο ισχυρός άνδρας της Nvidia στο επίκεντρο

Η Άλις Χουάνγκ, μια Κινέζα επιχειρηματίας, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που έχει ήδη προκαλέσει την παρέμβαση του αμερικανικού Κογκρέσου. Κατά αμερικανικά δημοσιεύματα, φέρεται να στρατολογήθηκε από τις υπηρεσίες πληροφοριών του Πεκίνου με σκοπό να πλησιάσει τον Τζένσεν Χουάνγκ, τον ισχυρό άνδρα και CEO της Nvidia.

Η υπόθεση αυτή απέκτησε νέα διάσταση μετά την παραδοχή του 63χρονου CEO ότι είχε εξωσυζυγική σχέση, στρέφοντας πλέον το ενδιαφέρον στο παρελθόν της γυναίκας, τους δεσμούς της με την κινεζική τεχνολογική βιομηχανία και τον ρόλο της σε συγκεκριμένες εταιρείες.

Η Άλις Χουάνγκ στο επίκεντρο των ερευνών

Η Άλις Χουάνγκ έχει χαρακτηριστεί ως φερόμενη Κινέζα κατάσκοπος, με τις υποψίες να την θέλουν στρατολογημένη από το Πεκίνο. Ο κύριος στόχος αυτής της φερόμενης στρατολόγησης ήταν να προσεγγίσει τον Τζένσεν Χουάνγκ, τον επικεφαλής της Nvidia, μιας εταιρείας κομβικής σημασίας στον τομέα των προηγμένων τσιπ.

Εκτός από την προσέγγιση του CEO, η Άλις Χουάνγκ είναι ύποπτη για λαθρεμπόριο τσιπ προς την Κίνα. Κατηγορείται επίσης ότι διοχέτευε πληροφορίες στο Πεκίνο, ενώ φωτογραφίες την δείχνουν μαζί με τον CEO της Nvidia, ενισχύοντας τα ερωτήματα γύρω από τη σχέση τους και τις δραστηριότητές της.

Η παραδοχή του Τζένσεν Χουάνγκ και οι συνέπειες

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο 63χρονος CEO της Nvidia, παραδέχτηκε ότι ήταν άπιστος στη σύζυγό του. Σε επιστολή που απέστειλε στο προσωπικό της Nvidia, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήμουν άπιστος στη σύζυγό μου» και πρόσθεσε: «Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό που έκανα».

Στην ίδια επιστολή, ο Χουάνγκ εξέφρασε την αγάπη του για τη χώρα και την εταιρεία του, τονίζοντας τη δέσμευσή του να προστατεύσει την Nvidia και να υποστηρίξει την εθνική ασφάλεια της Αμερικής. Η παραδοχή αυτή ήρθε δύο ημέρες μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ πίστευαν πως είχε σχέση με Κινέζα κατάσκοπο.

Το παρελθόν της επιχειρηματία και η Megaspeed

Το ενδιαφέρον των ερευνών στρέφεται πλέον στο παρελθόν της Άλις Χουάνγκ, αναζητώντας στοιχεία για τους δεσμούς της με την κινεζική τεχνολογική βιομηχανία. Αυτή η πτυχή θεωρείται κρίσιμη για την κατανόηση του εύρους των δραστηριοτήτων της και των πιθανών διασυνδέσεών της.

Ένας σημαντικός τομέας εξέτασης είναι και ο ρόλος της στην εταιρεία Megaspeed. Η συγκεκριμένη εταιρεία βρίσκεται υπό διερεύνηση για πιθανή παράκαμψη των αμερικανικών περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ, ένα ζήτημα με σοβαρές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια και την τεχνολογική κυριαρχία.

Η έρευνα της Nvidia και η παρέμβαση του Κογκρέσου

Η Nvidia έχει ήδη ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα για τον Τζένσεν Χουάνγκ, με στόχο να διαπιστωθεί εάν ο CEO της εταιρείας υπήρξε «στόχος ξένης υπηρεσίας πληροφοριών». Αυτή η εσωτερική έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες και τις πιθανές επιπτώσεις της υπόθεσης στην εταιρεία.

Παράλληλα, τίθενται ερωτήματα σχετικά με την τύχη 136.000 μονάδων GPU, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην υπόθεση. Τρεις επιτροπές του αμερικανικού Κογκρέσου έχουν ζητήσει εξηγήσεις από τον Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος καλείται να παρουσιαστεί στις 18 Νοεμβρίου για να δώσει απαντήσεις σχετικά με τις εξελίξεις αυτές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis