Φονικές βροχές στη Γάζα: Πέντε νεκροί από κατάρρευση αμμόλοφου σε σκηνές

Πέντε Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους δύο γυναίκες και τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας, εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών που πλήττουν την περιοχή από το Σάββατο (7/11). Ο θάνατός τους επήλθε όταν ένας αμμόλοφος κατέρρευσε πάνω σε σκηνές εκτοπισμένων, νότια της Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις έχουν πλημμυρίσει δεκάδες χιλιάδες σκηνές, στερώντας από τους κατοίκους ακόμη και την υποτυπώδη στέγη και επιδεινώνοντας δραματικά τις συνθήκες διαβίωσης.

Η τραγωδία της κατάρρευσης και οι έρευνες

Η πολιτική προστασία ανακοίνωσε τους πέντε θανάτους, διευκρινίζοντας ότι το τραγικό περιστατικό συνέβη σε μια περιοχή όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι πληθυσμοί. Μετά την κατάρρευση του αμμόλοφου, ομάδες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί και συνεχίζουν εντατικά τις έρευνές τους, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων, καθώς η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και οι φόβοι για περισσότερα θύματα είναι υπαρκτοί.

Σε βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, εικονίζονται δεκάδες άνδρες να βρίσκονται επιτόπου, σε μια απέλπιδα προσπάθεια διάσωσης. Κάποιοι από αυτούς φαίνονται να προσπαθούν να υψώσουν έναν μεγάλο πέτρινο όγκο, ενώ άλλοι σκάβουν με φτυάρια κάτω από τα συντρίμμια, δείχνοντας την αγωνία και την προσπάθεια που καταβάλλεται για την ανεύρεση ανθρώπων.

Καταστροφικές πλημμύρες και εκτεταμένες ζημιές

Οι καταρρακτώδεις βροχές, οι οποίες ξεκίνησαν από το Σάββατο, έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες σε δεκάδες χιλιάδες σκηνές εξαναγκαστικά εκτοπισμένων σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Αυτή η κατάσταση έχει στερήσει από τους κατοίκους ακόμη και την ελάχιστη προστασία που τους παρείχε η υποτυπώδης στέγη τους, αφήνοντάς τους εκτεθειμένους στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Ειδικότερα, στην πόλη της Γάζας, περίπου 70.000 σκηνές παλαιστινίων εκτοπισμένων πλημμύρισαν μέσα σε μόλις 12 ώρες κατά τη διάρκεια της χειμερινής καταιγίδας. Οι ίδιοι οι Παλαιστίνιοι αναφέρουν ότι όλα τα υπάρχοντά τους, συμπεριλαμβανομένων των κλινοσκεπασμάτων τους, έχουν βραχεί ολοσχερώς, καθιστώντας αδύνατη την παραμονή τους στις σκηνές.

Πέρα από τις πλημμύρες στις σκηνές, το Σάββατο σημειώθηκαν και άλλες σοβαρές ζημιές. Δεκάδες τοίχοι και οροφές που παρουσίαζαν ρωγμές κατέρρευσαν σε όλο τον παλαιστινιακό θύλακο εξαιτίας των βροχών. Αυτές οι καταρρεύσεις προκάλεσαν τραυματισμούς σε αρκετούς ανθρώπους, με ορισμένους από τους τραυματίες να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς.

Προειδοποιήσεις από την πολιτική προστασία

Η πολιτική προστασία έχει εκδώσει αυστηρές προειδοποιήσεις προς τους εκτοπισμένους, τονίζοντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η εγκατάσταση σκηνών ή η διατήρησή τους πάνω σε όγκους άμμου και υπερυψωμένες εκτάσεις γης. Η προειδοποίηση αφορά ιδιαίτερα τις περιόδους βροχών, καθώς, όπως επισημαίνεται, «εγείρεται αληθινή απειλή για τη ζωή τους» σε τέτοιες τοποθεσίες.

Παράλληλα με τις προειδοποιήσεις, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας απηύθυνε επείγουσα έκκληση προς τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Τους παρότρυνε να της διαθέσουν τα απαραίτητα μέσα και πόρους, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω των καταστροφικών καιρικών φαινομένων και να παράσχει βοήθεια στους πληγέντες.

Έκκληση της Παλαιστινιακής Αρχής για διεθνή βοήθεια

Η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία έχει την έδρα της στη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει άμεσα και αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης στη Γάζα. Η Αρχή υπογράμμισε με έμφαση ότι ο πόλεμος που διεξήγαγε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έχει επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τις ήδη καταστροφικές συνθήκες ζωής στον θύλακο, καθιστώντας την κατάσταση αφόρητη για τους κατοίκους.

Η έκκληση αυτή για διεθνή παρέμβαση και βοήθεια μεταδόθηκε από το παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA, το οποίο κατέγραψε και δημοσίευσε τις δηλώσεις της Παλαιστινιακής Αρχής, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεση δράση.

Με πληροφορίες από: Topontiki