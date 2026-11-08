Έλλειμμα 7 δισ. ευρώ στη στρατιωτική βοήθεια του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία

Ένα σημαντικό έλλειμμα ύψους περίπου 7 δισεκατομμυρίων ευρώ καταγράφεται στη στρατιωτική βοήθεια που είχε υποσχεθεί η συμμαχία του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία για το 2026. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που απομένουν λιγότερο από δύο μήνες μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, δημιουργώντας ανησυχίες για την άμυνα του Κιέβου.

Η αρχική δέσμευση των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ, η οποία συμφωνήθηκε τον Ιούλιο, προέβλεπε την παροχή 70 δισεκατομμυρίων ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία για το 2026 και ένα αντίστοιχο ποσό για το 2027. Ωστόσο, οι τρεις διπλωμάτες της συμμαχίας που μίλησαν στο Politico υπό καθεστώς ανωνυμίας, επιβεβαίωσαν την ύπαρξη του εν λόγω ελλείμματος.

Το έλλειμμα και οι δεσμεύσεις

Η δέσμευση για τη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας είχε ληφθεί τον Ιούλιο, με τα 32 κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να συμφωνούν στην παροχή 70 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026 και ένα ισοδύναμο ποσό για το 2027. Αυτή η συμφωνία είχε ως στόχο να διασφαλίσει τη συνεχή και ουσιαστική ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας έναντι της ρωσικής επιθετικότητας.

Παρά τις αρχικές δεσμεύσεις, η συμμαχία βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με ένα κενό περίπου 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς το έτος πλησιάζει προς το τέλος του. Το ακριβές σημείο από το οποίο προέρχεται αυτό το κενό δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο η ύπαρξή του είναι γεγονός, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσαν οι διπλωμάτες.

Οι επιπτώσεις για το Κίεβο

Το έλλειμμα στη χρηματοδότηση είναι πιθανό να επηρεάσει άμεσα την ικανότητα της Ουκρανίας να προμηθευτεί ζωτικό εξοπλισμό. Αυτός ο εξοπλισμός είναι κρίσιμος για την αντιμετώπιση των συνεχών ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων και των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι οποίες έχουν προκαλέσει καταστροφές στη χώρα.

Το Κίεβο έχει επανειλημμένα απευθύνει εκκλήσεις προς τους συμμάχους του, ζητώντας τους να αυξήσουν τη χρηματοδότησή τους. Οι εκκλήσεις αυτές γίνονται στον απόηχο των αμείλικτων αεροπορικών επιθέσεων της Ρωσίας, οι οποίες καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για ενισχυμένη αεράμυνα και άλλο στρατιωτικό υλικό.

Η επικείμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ

Η αποκάλυψη του ελλείμματος πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την προγραμματισμένη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία θα διεξαχθεί στις 17 Νοεμβρίου. Στη σύνοδο αυτή, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αναμένεται να εξετάσουν πιθανούς τρόπους για την ενίσχυση της χρηματοδότησης και την αύξηση της μεταφοράς στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ουκρανία.

Παρόλο που αναμένονται νέες δεσμεύσεις χρηματοδότησης από το ΝΑΤΟ, οι διπλωμάτες εξέφρασαν την πιθανότητα οι σύμμαχοι να μην καταφέρουν να επιτύχουν τον στόχο που είχε τεθεί για το τρέχον έτος. Η σύνοδος αποτελεί μια ευκαιρία για επανεκτίμηση και αναπροσαρμογή των στρατηγικών στήριξης.

Εκκλήσεις για ενίσχυση της στήριξης

Ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, μιλώντας εκ μέρους του οργανισμού, δήλωσε ότι «οι σύμμαχοι συνεχίζουν να παρέχουν ουσιαστική στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία» με σκοπό την εκπλήρωση της δέσμευσης. Επίσης, τόνισε ότι «εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα έχει την υποστήριξη που χρειάζεται τώρα και στο μέλλον».

Η πρέσβειρα της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, Αλιόνα Γκέτμαντσουκ, κατά τη διάρκεια συνάντησης κεκλεισμένων των θυρών με τους συμμάχους την Πέμπτη, υπογράμμισε τη σημασία της εκπλήρωσης της δέσμευσης των 70 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανέλαβαν οι Σύμμαχοι στη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος ζήτησε από τους συμμάχους να αναζητήσουν περισσότερα χρήματα. Κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στο Ταλίν, δήλωσε: «Με τον χειμώνα να έρχεται και με την επιθετικότητα της Ρωσίας να είναι αμείλικτη, οι σύμμαχοι πρέπει να κάνουν περισσότερα, ειδικά για την υποστήριξη της αεράμυνας».

Οι δυσκολίες στη χρηματοδότηση

Τα χρήματα που λείπουν αναδεικνύουν τις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συμμαχικές κυβερνήσεις προκειμένου να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Η διατήρηση της ροής πόρων αποτελεί μια πρόκληση για πολλά κράτη μέλη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες στο παρελθόν ήταν ο κύριος δωρητής στρατιωτικής βοήθειας, έχουν σχεδόν διακόψει κάθε νέα συνεισφορά από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Αυτή η εξέλιξη έχει μετατοπίσει το βάρος της στήριξης στις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν αναδειχθεί σε βασικούς υποστηρικτές της Ουκρανίας, αν και πολλές πρωτεύουσες αντιμετωπίζουν τις δικές τους δυσκολίες στην παροχή περαιτέρω βοήθειας.

Με πληροφορίες από: Topontiki