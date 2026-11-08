Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί «εξαιρετικά απίθανο» να διατάξει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να χρειαστεί να διατάξει την επανέναρξη εκτεταμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, συνέδεσε την αποφυγή μιας νέας κλιμάκωσης με την επίτευξη συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε τηλεφωνική συνέντευξη διάρκειας 20 λεπτών στον δημοσιογράφο του CNN, Τζιμ Σιούτο, και έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις αμερικανοϊρανικές σχέσεις.

Οι όροι για την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πέντε φορές τη θέση του ότι θεωρεί εξαιρετικά απίθανη την ανάγκη για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι η πιθανότητα νέων επιθέσεων «εξαρτάται από το αν θα υπογράψουν ή όχι μια πολύ ισχυρή συμφωνία», αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απάντηση στο ερώτημα περί νέων επιθέσεων είναι ότι «είναι εξαιρετικά απίθανο να καταστεί κάτι τέτοιο αναγκαίο», εφόσον σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Η Ουάσινγκτον επιμένει στην επίτευξη μιας συμφωνίας που θα διασφαλίζει τόσο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν όσο και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή.

Η εκτίμηση για την αποδυνάμωση του Ιράν

Ο Τραμπ εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι τα στρατιωτικά πλήγματα και η οικονομική πίεση που έχουν ασκηθεί, έχουν αποδυναμώσει σημαντικά το Ιράν. Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πλέον ένα ισχυρό πλεονέκτημα έναντι της Τεχεράνης. «Είναι ένα κράτος που βρίσκεται σε παρακμή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Μόλις δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία, είδατε τι συνέβη φέτος: πληθωρισμός 301%.»

Συνέχισε στο ίδιο ύφος, επιμένοντας ότι η στρατιωτική και οικονομική κατάσταση του Ιράν περιορίζει τις δυνατότητες αντίδρασής του. «Επομένως, είναι εξαιρετικά απίθανο να χρειαστεί να το κάνω, η οικονομία τους καταρρέει, τους έχουμε καταφέρει ισχυρά στρατιωτικά πλήγματα. Θα μπορούσαμε να τους αποτελειώσουμε», υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας το μέγεθος των πληγμάτων που έχουν δεχθεί.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων

Παρά τη διαβεβαίωση ότι δεν αναμένει νέα μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέσυρε την απειλή περαιτέρω αμερικανικών επιθέσεων. Δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν εντοπίσει πιθανούς στόχους υποδομών στο Ιράν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 38 γέφυρες, τις οποίες «μπορούμε να ισοπεδώσουμε κυριολεκτικά μέσα σε μία ώρα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Οι τοποθετήσεις του Προέδρου έρχονται σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος έχει συμπληρώσει περισσότερους από οκτώ μήνες, χωρίς να έχει επιτευχθεί ουσιαστική διπλωματική διέξοδος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει σε προηγούμενη συνέντευξή του στο Axios, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ότι δεν βιάζεται να αποφασίσει εάν θα επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές ενέργειες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki