Χειροπέδες σε τρεις άνδρες για την αντικατάσταση της γερμανικής σημαίας στο Ράιχσταγκ

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν στο Βερολίνο μετά από ένα περιστατικό που έλαβε χώρα την Κυριακή έξω από το κτίριο του γερμανικού Κοινοβουλίου, το Ράιχσταγκ. Ένας 22χρονος κατέβασε τη μεγάλη γερμανική σημαία και την αντικατέστησε με μια παλαιστινιακή. Μαζί του ήταν άλλοι δύο άνδρες, 20 και 32 ετών, οι οποίοι κινηματογραφούσαν και μετέδιδαν ζωντανά το γεγονός στα κοινωνικά δίκτυα, σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές.

Το περιστατικό έξω από το Ράιχσταγκ

Το συμβάν εκτυλίχθηκε την Κυριακή, όταν ένας 22χρονος άνδρας προχώρησε στην πράξη της αντικατάστασης της εθνικής σημαίας της Γερμανίας. Συγκεκριμένα, κατέβασε τη μεγάλη γερμανική σημαία που κυμάτιζε έξω από το εμβληματικό κτίριο του Ράιχσταγκ, το οποίο στεγάζει το γερμανικό Κοινοβούλιο, στην καρδιά του Βερολίνου.

Στη θέση της γερμανικής σημαίας, ο νεαρός ύψωσε μια παλαιστινιακή σημαία. Η ενέργεια αυτή έγινε αντιληπτή από τις αρχές, οι οποίες έλαβαν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί στον εξωτερικό χώρο του κοινοβουλίου.

Η εμπλοκή και η ανάληψη ευθύνης

Ο 22χρονος δεν ενήργησε μόνος του. Μαζί του βρέθηκαν και δύο άλλοι άνδρες, ηλικίας 20 και 32 ετών, οι οποίοι είχαν ενεργό ρόλο στην καταγραφή του περιστατικού. Οι δύο συνεργοί κινηματογραφούσαν ολόκληρη τη διαδικασία και μετέδιδαν ζωντανά το υλικό στα κοινωνικά δίκτυα, όπως αναφέρουν οι γερμανικές Αρχές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο δράστης που ανέβηκε στον ιστό της σημαίας δήλωσε ότι η πράξη του αποτελούσε έκφραση «αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη». Λίγο αργότερα, την ευθύνη για την ενέργεια ανέλαβε η ομάδα «Ειρηνικά Ενάντια στη Γενοκτονία» μέσω ανάρτησής της στο Instagram, επιβεβαιώνοντας έτσι τον πολιτικό χαρακτήρα της διαμαρτυρίας.

Η παρέμβαση των αρχών και η αποκατάσταση

Η παλαιστινιακή σημαία παρέμεινε στον ιστό για «αρκετή ώρα» μετά την αντικατάσταση. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για να αποκαταστήσουν την τάξη και να αφαιρέσουν τη σημαία που είχε υψωθεί παράνομα. Η διαδικασία αφαίρεσης της σημαίας απαιτούσε ειδικό εξοπλισμό λόγω του ύψους του ιστού.

Για την επιχείρηση αυτή, χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Με τη χρήση κλιμακοφόρου οχήματος, οι αρχές κατάφεραν τελικά να κατεβάσουν την παλαιστινιακή σημαία και να επαναφέρουν την κανονική κατάσταση έξω από το κτίριο του γερμανικού Κοινοβουλίου.

Οι πιθανές νομικές συνέπειες

Οι τρεις άνδρες, που εμπλέκονται στο περιστατικό, αντιμετωπίζουν πλέον μια σειρά από πιθανές κατηγορίες, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές. Τα αδικήματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν τη δυσφήμιση του κράτους και των συμβόλων του, μια σοβαρή κατηγορία που αφορά την προσβολή των εθνικών συμβόλων.

Επιπλέον, οι κατηγορίες μπορεί να περιλαμβάνουν κακόβουλη φθορά περιουσίας, καθώς η ενέργεια αφορούσε την αφαίρεση της επίσημης σημαίας. Επίσης, εξετάζεται η παραβίαση του Νόμου περί Ελευθερίας των Συνελεύσεων του Βερολίνου, καθώς και η παράνομη είσοδος σε χώρο που προστατεύεται, δεδομένου ότι το Ράιχσταγκ είναι ένα κτίριο υψίστης σημασίας και αυστηρής φύλαξης.

Με πληροφορίες από: Topontiki