Μακελειό στην Κρακοβία: Εννέα νεκροί από την επίθεση του 25χρονου δράστη

Ένα πρωτοφανές μακελειό συγκλονίζει την Πολωνία, καθώς ο 25χρονος Michal Oksinski σκόρπισε τον θάνατο στην Κρακοβία, αφού πρώτα δολοφόνησε τα μέλη της οικογένειάς του. Συνολικά εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων έξι στην κεντρική πλατεία της πόλης και τρία μέλη της οικογένειας του δράστη. Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 07.11.2026, ενώ ένας τραυματισμένος αστυνομικός κατάφερε να ακινητοποιήσει τον δράστη.

Η φονική επίθεση στην Κρακοβία

Η ένοπλη επίθεση έλαβε χώρα σε κεντρική πλατεία της πολωνικής πόλης, όταν ο 25χρονος Michal Oksinski εισήλθε με το όχημά του και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως εναντίον περαστικών. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, εκ των οποίων τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες, ενώ άλλοι 16 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται και δύο αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο τηλεοπτικό δίκτυο TV Republika, είδαν ένα μαύρο αυτοκίνητο να φτάνει στην κεντρική πλατεία. Ένας μάρτυρας περιέγραψε ότι είδε τον άνδρα να γεμίζει το πολυβόλο του και δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως πυροβολούσε στα τυφλά, αλλά ότι επρόκειτο για στοχευμένους πυροβολισμούς. Ο δράστης φορούσε κάτι που έμοιαζε με αστυνομική μάσκα και προστατευτικά γυαλιά, ενώ μετά τους πυροβολισμούς προς την εκκλησία, διέφυγε προς την οδό Γκρόντζκα.

Η ηρωική ακινητοποίηση του δράστη

Σοκαριστικά πλάνα που ήρθαν στο φως καταγράφουν τη στιγμή της ακινητοποίησης του 25χρονου δράστη από τις αρχές. Παρά το γεγονός ότι δέχθηκε τρεις σφαίρες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην Κρακοβία, ένας αστυνομικός επέδειξε αυτοθυσία και κατάφερε να τον ακινητοποιήσει. Το βίντεο δείχνει καρέ καρέ την προσπάθεια του αστυνομικού να πλησιάσει τον δράστη, ο οποίος βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος.

Ξαφνικά, ακούστηκαν διαδοχικοί πυροβολισμοί και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο αστυνομικός έπεσε στο έδαφος, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών. Παρά τον τραυματισμό του, ο αστυνομικός συνέχισε την προσπάθεια και συνέβαλε στην ακινητοποίηση του Michal Oksinski, ο οποίος είχε σπείρει τον πανικό και τον θάνατο στην πόλη.

Οι αποτρόπαιες δολοφονίες της οικογένειας

Πριν την επίθεση στην Κρακοβία, ο 25χρονος Michal Oksinski φέρεται να δολοφόνησε πρώτα τους γονείς του και την 21χρονη αδελφή του. Οι συγγενείς του εντοπίστηκαν νεκροί στο οικογενειακό διαμέρισμα στην πόλη Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, η οποία βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά από την Κρακοβία. Σύμφωνα με ανεπίσημες πηγές της έρευνας, ο δράστης σκότωσε στον ύπνο τον 53χρονο πατέρα, την 52χρονη μητέρα και την 21χρονη αδελφή του.

Τα θύματα βρέθηκαν στα κρεβάτια τους με τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι, γεγονός που υποδηλώνει την αγριότητα του εγκλήματος. Η αδελφή του δράστη, η οποία σπούδαζε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών Jan Matejko στην Κρακοβία, είχε επιστρέψει στο πατρικό της για το Σαββατοκύριακο προκειμένου να επισκεφθεί τους γονείς της. Με τις τρεις αυτές δολοφονίες, ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τις ενέργειες του Michal Oksinski ανέρχεται στους εννέα.

Μαρτυρίες τρόμου και πανικού

Αυτόπτες μάρτυρες της ένοπλης επίθεσης στην Κρακοβία περιέγραψαν τις στιγμές τρόμου που έζησαν. Ο Αλεξάντερ, ένας από τους μάρτυρες, δήλωσε στο πολωνικό μέσο Fakt ότι περπατούσε προς ένα κατάστημα όταν άκουσε πυροβολισμούς. «Γυρίσαμε και είδαμε τον κόσμο να αρχίζει να τρέχει. Οι τουρίστες από άλλες χώρες δεν καταλάβαιναν τι συνέβαινε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι άκουσε περίπου 20 πυροβολισμούς. Ο ίδιος έτρεξε μέσα στο κατάστημα, όπου η σύζυγός του έκλεισε την πόρτα και περίμεναν για λίγο. «Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τέτοιο πανικό. Οι άνθρωποι έτρεχαν μέσα στα καταστήματα για να κρυφτούν», πρόσθεσε.

Η Κέιτλιν Σάσμπι από το Νιούκαστλ, η οποία ταξίδεψε στην πόλη το Σάββατο, δήλωσε στο BBC ότι άκουσε τους πυροβολισμούς από το δωμάτιο του ξενοδοχείου της. «Ακούσαμε πυροβολισμούς από το δωμάτιο του ξενοδοχείου, αλλά δεν καταλάβαμε τι συνέβαινε μέχρι να δεχθούμε τηλεφώνημα από το ξενοδοχείο, με το οποίο μας επιβεβαίωσαν ότι είχε σημειωθεί ένοπλη επίθεση», ανέφερε. Η ίδια περιέγραψε ότι αστυνομικοί βρίσκονταν έξω από το ξενοδοχείο και είχαν αποκλείσει τον δρόμο.

Το προφίλ του δράστη

Ο 25χρονος δράστης, Michal Oksinski, καταγόταν από την πόλη Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι της Πολωνίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της χώρας, είχε σπουδάσει και εκπαιδευτεί ως τεχνίτης στον κλάδο της μηχανουργίας. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο δράστης έδρασε μόνος του τόσο στις δολοφονίες της οικογένειάς του όσο και στην ένοπλη επίθεση στην Κρακοβία, η οποία άφησε πίσω της ένα βαρύ απολογισμό θυμάτων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki