Ζημιές στον πύργο της Saudi Aramco στο Ριάντ μετά από επίθεση

Σοβαρές ζημιές υπέστη κτίριο διοικητικών υπηρεσιών που ανήκει στον πετρελαϊκό κολοσσό Saudi Aramco στο Ριάντ, έπειτα από απόπειρα επίθεσης που εκδηλώθηκε σήμερα. Οι ζημιές προκλήθηκαν από την πτώση συντριμμιών, ενώ, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο οικονομικό κέντρο της πόλης.

Ζημιές στην καρδιά του οικονομικού κέντρου

Το κτίριο της Saudi Aramco, ένας από τους ψηλότερους πύργους στην οικονομική συνοικία King Abdullah Financial District (KAFD) του Ριάντ, επλήγη από την πτώση συντριμμιών. Αυτόπτες μάρτυρες, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι του Reuters και του Γαλλικού Πρακτορείου, περιέγραψαν σπασμένα παράθυρα σε αρκετούς ορόφους του Πύργου Aramco.

Ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ο πύργος της Aramco στο KAFD έγινε στόχος, αυτό είναι βέβαιο». Δύο άλλοι μάρτυρες επιβεβαίωσαν τις ζημιές στο γυάλινο κτίριο, με έναν εξ αυτών να αναφέρει εμφανείς ζημιές σε τμήμα της πρόσοψης. Παρά την έκταση των ζημιών που περιγράφηκαν, το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι το περιστατικό προκάλεσε περιορισμένες ζημιές συνολικά.

Αναχαίτιση πυραύλων από τον συνασπισμό

Η απόπειρα επίθεσης προηγήθηκε της ανακοίνωσης του υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμού για την αναχαίτιση δύο βαλλιστικών πυραύλων. Οι πύραυλοι αυτοί εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι με κατεύθυνση προς το Ριάντ. Η αναχαίτιση έγινε λίγο αφότου οι αρχές εξέδωσαν σχετική προειδοποίηση και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή.

Επιπλέον, ο συνασπισμός ανακοίνωσε την καταστροφή δύο πυραύλων κρουζ. Αυτοί οι πύραυλοι είχαν εκτοξευθεί επίσης προς το Ριάντ, αλλά και προς το νότιο τμήμα της χώρας, ενισχύοντας την εικόνα μιας συντονισμένης επίθεσης. Τα πυρά εξαπολύθηκαν λίγες ώρες πριν από την αναφορά των ζημιών στον πύργο της Aramco.

Συχνές επιθέσεις στην πρωτεύουσα

Η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, και ειδικότερα το αεροδρόμιό της, αποτελεί συχνό στόχο επιθέσεων από τον Οκτώβριο. Οι φιλοϊρανοί μαχητές, γνωστοί ως Χούθι, μάχονται κατά της κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία χαίρει της υποστήριξης του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία. Αυτές οι επιθέσεις έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα ανησυχίας στην περιοχή.

Το πρόσφατο κύμα πληγμάτων είχε οδηγήσει σε μέτρα ασφαλείας, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των κατοίκων και τις λειτουργίες της πόλης. Η συνεχής στοχοθέτηση του Ριάντ υπογραμμίζει την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή και τις επιπτώσεις της στην ασφάλεια των πολιτικών υποδομών.

Επιστροφή στην διά ζώσης εκπαίδευση

Μόλις χθες βράδυ, το υπουργείο Παιδείας της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει την επανέναρξη των μαθημάτων διά ζώσης στο Ριάντ. Η απόφαση αυτή ερχόταν μετά από αρκετές εβδομάδες τηλεκπαίδευσης, η οποία είχε επιβληθεί ως μέτρο προστασίας μετά το πρόσφατο κύμα πληγμάτων που είχε δεχθεί η πόλη.

Η ανακοίνωση για την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες είχε δημιουργήσει προσδοκίες για μια επιστροφή στην κανονικότητα, ωστόσο το σημερινό περιστατικό με τον πύργο της Aramco ενδέχεται να αναζωπυρώσει τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια στην πρωτεύουσα.

Με πληροφορίες από: Newsit