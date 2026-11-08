Φρίκη στις ΗΠΑ: Γυναίκα κρατούνταν αλυσοδεμένη επί δύο χρόνια σε διαμέρισμα

Η αστυνομία στη Βόρεια Ντακότα των ΗΠΑ έβαλε τέλος σε έναν εφιάλτη που διήρκεσε δύο χρόνια, απελευθερώνοντας μια γυναίκα που κρατούνταν αλυσοδεμένη στο κρεβάτι της. Το θύμα, σύμφωνα με τις αρχές, υφίστατο άγριους ξυλοδαρμούς και σεξουαλικές επιθέσεις καθ' όλη τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της. Για την υπόθεση κατηγορούνται ο 40χρονος πρώην σύζυγός της, Αρτούρο Καλσάδα Μπεσερίλ, και η 41χρονη σύντροφός του, Ερεντίρα Αμόλες.

Η αποκάλυψη του εφιάλτη

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τερματισμό αυτής της φρικιαστικής κατάστασης ξεκίνησε την Τρίτη, όταν ένας συντηρητής συγκροτήματος κατοικιών στην πόλη Φάργκο άκουσε κραυγές για βοήθεια. Οι κραυγές προέρχονταν μέσα από ένα διαμέρισμα, γεγονός που τον οδήγησε να ειδοποιήσει άμεσα τον διαχειριστή του συγκροτήματος.

Ο διαχειριστής, αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεν έχασε χρόνο και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές. Η άμεση ανταπόκριση των αρχών ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης και τη διάσωση της γυναίκας που βρισκόταν σε κίνδυνο.

Το φρικιαστικό θέαμα και η διάσωση

Φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα θέαμα που προκάλεσε σοκ. Εντόπισαν το θύμα δεμένο στον σκελετό ενός κρεβατιού, χρησιμοποιώντας μια βαριά αλυσίδα και ένα λουκέτο που ήταν ασφαλισμένο στον δεξιό της αστράγαλο. Αυτά τα στοιχεία προέκυψαν από δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το WCAX.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό και την απελευθέρωσή της, η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Εκεί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ανέφερε ότι είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση και ξυλοδαρμό.

Οι κατηγορίες και το κίνητρο

Ως δράστες των επιθέσεων και της αιχμαλωσίας, το θύμα υπέδειξε τον πρώην σύζυγό της, Αρτούρο Καλσάδα Μπεσερίλ, ηλικίας 40 ετών, καθώς και τη σύντροφό του, την 41χρονη Ερεντίρα Αμόλες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Καλσάδα Μπεσερίλ φέρεται να είχε ως κίνητρο την εκμετάλλευση της γυναίκας για να τακτοποιήσει το δικό του μεταναστευτικό καθεστώς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μιλώντας στις αρχές μέσω μιας εφαρμογής μετάφρασης, το θύμα εξήγησε ότι ο Αρτούρο Καλσάδα Μπεσερίλ την είχε φέρει από το Μεξικό το έτος 2024. Από τότε, την κρατούσε παγιδευμένη μέσα στο σπίτι για χρόνια, γεγονός που υποδηλώνει μια μακρά περίοδο αιχμαλωσίας και κακοποίησης.

Συνθήκες αιχμαλωσίας και μαρτυρίες

Οι συνθήκες υπό τις οποίες κρατούνταν η γυναίκα ήταν ιδιαίτερα απάνθρωπες. Σύμφωνα με το Valley News Live, υπήρχε μια κάμερα ασφαλείας στραμμένη απευθείας στο κρεβάτι της, ενώ τα παράθυρα του υπνοδωματίου της ήταν καλυμμένα με αλουμινόχαρτο, αποτρέποντας οποιαδήποτε οπτική επαφή με τον έξω κόσμο. Η τροφή που της παρεχόταν ήταν ελάχιστη, μόλις δύο φορές την ημέρα, και αναγκαζόταν να κάνει τη φυσική της ανάγκη σε έναν κουβά που βρισκόταν δίπλα στο κρεβάτι της.

Η Ερεντίρα Αμόλες επέστρεψε στο διαμέρισμα μαζί με την 8χρονη κόρη της λίγο αφότου οι αρχές είχαν εντοπίσει το θύμα. Η έκθεση της έρευνας, στην οποία είχε πρόσβαση το Inforum, περιέγραφε λεπτομερώς τις αλυσίδες: «Οι αλυσίδες στο κεφαλάρι του κρεβατιού φαίνονταν ασφαλισμένες μεταξύ τους με μεγάλα μπουλόνια, ροδέλες και παξιμάδια». Επιπλέον, «η αλυσίδα ήταν τυλιγμένη γύρω από το κεφαλάρι και καλυμμένη με ένα αφρώδες μακαρόνι κολύμβησης (pool noodle). Οι αλυσίδες τόσο στο κεφαλάρι όσο και στο κάτω μέρος του κρεβατιού είχαν λουκέτα μάρκας Master Lock».

Κατά τον εντοπισμό της, η γυναίκα έφερε εμφανείς μώλωπες στα χέρια, στα πόδια και στο πρόσωπο. Η ίδια δήλωσε επίσης ότι την είχαν γρονθοκοπήσει επανειλημμένα, με αποτέλεσμα να της μείνει μια ουλή στο μέτωπο, μαρτυρώντας τη βία που είχε υποστεί.

Οι δηλώσεις των εμπλεκομένων

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Inforum, ο Αρτούρο Καλσάδα Μπεσερίλ υποστήριξε ότι κρατούσε τη γυναίκα κλειδωμένη για να «μην το σκάσει». Ως αιτιολογία, ανέφερε ότι η γυναίκα ήταν εθισμένη στα ναρκωτικά και εκείνος δεν ήθελε να ξανακάνει χρήση. Αυτή η δήλωση έρχεται σε αντίθεση με τις κατηγορίες για κακοποίηση και εκμετάλλευση.

Ο Καλσάδα Μπεσερίλ δήλωσε επίσης στην αστυνομία ότι και οι τρεις ενήλικες που εμπλέκονται στην υπόθεση, δηλαδή ο ίδιος, η Ερεντίρα Αμόλες και το θύμα, κατάγονται από την ίδια πόλη στο Μεξικό. Αυτή η πληροφορία προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στο πλέγμα των σχέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων.

Με πληροφορίες από: Enikos