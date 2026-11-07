Νέα ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο: Ζημιές σε γέφυρα, ενεργειακές υποδομές και τραυματίες

Ρωσικά πλήγματα έπληξαν την ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο και την περιφέρειά της, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε οδική γέφυρα και ενεργειακές υποδομές. Η κατάσταση αυτή έχει διαταράξει τον ενεργειακό εφοδιασμό της πόλης, όπως δήλωσε σήμερα το πρωί ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 14χρονο παιδί.

Σοβαρά προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, περιέγραψε την κατάσταση με τον ενεργειακό εφοδιασμό της πρωτεύουσας ως «εξαιρετικά δύσκολη». Αυτή η δυσκολία, όπως εξήγησε σε ανάρτησή του στο Telegram, επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης και υδροδότησης της πόλης. Τα ρωσικά πλήγματα είχαν ως στόχο ενεργειακές υποδομές τόσο εντός του Κιέβου όσο και στην ευρύτερη περιφέρειά του, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές.

Οι επιθέσεις με πυραύλους, οι οποίες είχαν ως κύριο στόχο ενεργειακές υποδομές στα προάστια του Κιέβου, είχαν αναφερθεί από τον Κλίτσκο νωρίτερα, στη διάρκεια της νύχτας. Οι ζημιές αυτές έχουν δημιουργήσει ένα σύνθετο πρόβλημα για τους κατοίκους, καθώς η παροχή βασικών αγαθών όπως η θέρμανση και το νερό τίθεται σε κίνδυνο.

Προειδοποίηση Ζελένσκι για επικείμενα πλήγματα

Λίγες ώρες πριν από τα νέα πλήγματα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ήδη αναφερθεί σε πληροφορίες σχετικά με επικείμενες ρωσικές επιθέσεις. Στο βραδινό του διάγγελμα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει πως ο στρατός της Ρωσίας ετοιμαζόταν να πλήξει ενεργειακούς στόχους, γέφυρες και άλλες κρίσιμες υποδομές. Η προειδοποίηση αυτή επιβεβαιώθηκε με τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στη συνέχεια, πλήττοντας ακριβώς τους τύπους στόχων που είχαν αναφερθεί.

Οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να επικεντρώνονται σε στρατηγικές υποδομές, με σκοπό τη διατάραξη της καθημερινότητας και της λειτουργίας της πρωτεύουσας. Η στόχευση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τακτικής που έχει παρατηρηθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Πλήγμα στη Βόρεια γέφυρα και μέτρα προστασίας

Ένας από τους βασικούς στόχους των πρόσφατων επιθέσεων ήταν η Βόρεια γέφυρα, μια από τις σημαντικότερες οδικές αρτηρίες που διασχίζει τον ποταμό Δνείπερο. Το πλήγμα στη γέφυρα είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας, δημιουργώντας προβλήματα στις μετακινήσεις εντός της πρωτεύουσας. Ο δήμαρχος Κλίτσκο επιβεβαίωσε το χτύπημα στη γέφυρα, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βόρεια γέφυρα είχε ήδη πληγεί τον Οκτώβριο. Μετά το προηγούμενο περιστατικό, οι αρχές είχαν λάβει μέτρα για την προστασία της, τοποθετώντας δίχτυα κατά μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, δηλαδή drones. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε ένα τέτοιο μέτρο προστασίας στην πρωτεύουσα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, γεγονός που αναδεικνύει την αυξημένη απειλή που αντιμετωπίζει η πόλη.

Τραυματίες και ζημιές σε κτίρια

Οι ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν προκάλεσαν μόνο υλικές ζημιές, αλλά είχαν και ανθρώπινο κόστος. Συνολικά, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα 14χρονο παιδί, σύμφωνα με τις δηλώσεις του δημάρχου Κλίτσκο. Οι τραυματισμοί αυτοί αποτελούν μια τραγική συνέπεια των συνεχών πληγμάτων στην πόλη.

Εκτός από τις ενεργειακές υποδομές και τη γέφυρα, ζημιές υπέστη και ένα κτίριο στην ίδια την πρωτεύουσα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, το κτίριο αυτό στεγάζει ένα νηπιαγωγείο. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τον αδιάκριτο χαρακτήρα ορισμένων πληγμάτων, που επηρεάζουν ακόμα και χώρους που προορίζονται για παιδιά.

Με πληροφορίες από: Topontiki