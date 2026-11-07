Νέες διαδηλώσεις στη Γαλλία κατά της ακρίβειας, με τα «κίτρινα γιλέκα» να καλούν σε μαζική ανυπακοή

Η κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία παραμένει αμείωτη, καθώς για τέταρτο συνεχόμενο σαββατοκύριακο, νέες κινητοποιήσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα, Σάββατο, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Οι διαδηλώσεις στρέφονται κατά της ακρίβειας και της ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης, με το Παρίσι να βρίσκεται στο επίκεντρο των δράσεων. Τα «κίτρινα γιλέκα» σχεδιάζουν να προσεγγίσουν κέντρα εξουσίας, μόλις δύο ημέρες μετά το μαζικό πανεθνικό συλλαλητήριο των συνδικάτων.

Συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις και κάλεσμα για ανυπακοή

Η σημερινή κινητοποίηση αποσκοπεί στη διατήρηση της πίεσης προς την κυβέρνηση, λίγο πριν τον νέο κύκλο επαφών που έχει συγκαλέσει. Ένας φορέας συντονισμού οργανώσεων νεολαίας και περιφερειακά συνδικάτα έχουν απευθύνει κάλεσμα για διαδήλωση και πορεία «εναντίον της ακρίβειας και υπέρ της νεολαίας».

Στο Παρίσι, αυτή η κινητοποίηση θα ακολουθήσει την ίδια εγκεκριμένη διαδρομή με εκείνη της Πέμπτης, ξεκινώντας από την πλατεία Ρεπουμπλίκ και καταλήγοντας στην πλατεία Νασιόν. Ωστόσο, το συντονιστικό όργανο των «κίτρινων γιλέκων» επέλεξε να διαδηλώσει αυτόνομα, κρατώντας σαφείς αποστάσεις από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Αυτονομία των «κίτρινων γιλέκων» στην Κονκόρντ

Συγκεκριμένα, τα «κίτρινα γιλέκα» απευθύνουν κάλεσμα για ξεχωριστή συγκέντρωση στην πλατεία Κονκόρντ, η οποία ωστόσο δεν έχει λάβει τη σχετική άδεια από τις αρχές. Ο Μπενζαμέν Μπαλ, μέλος του συντονιστικού τους οργάνου, δήλωσε χθες στον Τύπο, βγαίνοντας από την αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού, ότι «θα είμαστε στην Κονκόρντ στις 14:00 και θα μείνουμε εκεί έως τις 19:00», παρά την απαγόρευση.

Ο ίδιος προειδοποίησε: «Καλούμε σε μαζική ανυπακοή». Δικηγόρος των «κίτρινων γιλέκων», ο Νταβίντ Λιμπεσκίντ, εξήγησε ότι η επιλογή του σημείου δεν είναι τυχαία, καθώς η Κονκόρντ είναι «ένα εμβληματικό σημείο, κοντά την Εθνοσυνέλευση, ένα σημείο εξουσίας».

Προηγούμενο συλλαλητήριο και κυβερνητικός διάλογος

Οι σημερινές κινητοποιήσεις έρχονται δύο ημέρες μετά το μαζικό πανεθνικό συλλαλητήριο της Πέμπτης, όπου εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα. Οι επίσημες αρχές ανέφεραν 575.000 συμμετέχοντες, ενώ το συνδικάτο CGT έκανε λόγο για 1,6 εκατομμύρια, απαιτώντας μέτρα για την ενίσχυση της αγοραστικής τους δύναμης.

Αντιμέτωπη με ένα εξαιρετικά θερμό σε κοινωνικό επίπεδο φθινόπωρο, η κυβέρνηση έχει προγραμματίσει νέο κύκλο επαφών. Για τη Δευτέρα το πρωί είναι προγραμματισμένος κοινωνικός διάλογος με τα συνδικάτα και τη γαλλική εργοδοσία, ενώ το απόγευμα θα ακολουθήσουν συναντήσεις με μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις.

Διαβεβαιώσεις από τον πρωθυπουργό

Σε επιστολή του χθες στους κοινωνικούς εταίρους, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί διαβεβαίωσε ότι «ακούει τις προσδοκίες που διατυπώνονται για τους μισθούς και την αγοραστική δύναμη» και τις «ανησυχίες» των εργοδοτών. Ο διάλογος, όπως ανέφερε, θα «επιτρέψει να παρουσιαστούν συγκεκριμένες απαντήσεις στις προσδοκίες των Γάλλων».

Με πληροφορίες από: enikos.gr