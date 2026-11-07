Οι ΗΠΑ προσφέρουν αμοιβή 20 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προσφέρει σημαντική αμοιβή, που μπορεί να φτάσει έως και τα 20 εκατομμύρια δολάρια, σε όποιο πρόσωπο δώσει πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Παράλληλα με την οικονομική επιβράβευση, προβλέπεται και η πιθανή μετεγκατάσταση του πληροφοριοδότη.

Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία εντάσσεται σε ένα προϋπάρχον πρόγραμμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, γνωστοποιήθηκε μέσω του X από το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, γνωστό ως CENTCOM.

Το πρόγραμμα αμοιβών και οι στόχοι του

Οι πληροφορίες που αναζητούνται από τις αμερικανικές αρχές είναι συγκεκριμένες και αφορούν διάφορες πτυχές του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Συγκεκριμένα, μπορεί να σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις όπου αναπτύσσεται το πρόγραμμα, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται, καθώς και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους επιστήμονες που εμπλέκονται, αλλά και στις μετακινήσεις όλων των παραπάνω στοιχείων. Το CENTCOM υπογράμμισε τη σημασία αυτών των πληροφοριών για την αμερικανική πλευρά.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί

Από την 28η Φεβρουαρίου, οπότε ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει σχεδόν καθημερινά τη δέσμευσή του ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Μόλις το περασμένο Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε δημοσιογράφους πως ο στρατός του έχει ήδη εξουδετερώσει τις πυρηνικές δυνατότητες της Τεχεράνης. Πρόσθεσε πως απομένει να ασχοληθούν με «μια ή δυο τοποθεσίες», αναφερόμενος ειδικότερα στο όρος Κολάνγκ, γνωστό και ως «Pickaxe Mountain» στα αγγλικά.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες κατασκοπείας, υπάρχουν υποψίες ότι στο όρος Κολάνγκ κατασκευάζεται μια υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια των γεγονότων που ξεκίνησαν με τους βομβαρδισμούς.

Η θέση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αρνείται εδώ και δεκαετίες ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Η Τεχεράνη επιμένει σταθερά πως είναι αναφαίρετο δικαίωμά της να διαθέτει πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, τονίζοντας ότι αυτό εξυπηρετεί αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς.

Η θέση αυτή έχει επαναληφθεί πολλές φορές από την ιρανική πλευρά, η οποία υπερασπίζεται το δικαίωμά της στην πυρηνική τεχνολογία για την παραγωγή ενέργειας και άλλες μη στρατιωτικές εφαρμογές.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις εν μέσω συγκρούσεων

Παρά τους πρόσφατους επανειλημμένους αμερικανούς βομβαρδισμούς στο νησί Κεσμ, το οποίο βρίσκεται στο Στενό του Ορμούζ, οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται. Οι συνομιλίες αυτές διεξάγονται με τη μεσολάβηση του εμιράτου του Κατάρ, σε μια προσπάθεια να βρεθεί διπλωματική λύση στην ένταση.

Η συνέχιση των διαπραγματεύσεων υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της κατάστασης στην περιοχή, όπου οι στρατιωτικές ενέργειες συνυπάρχουν με τις διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση.

Προηγούμενα περιστατικά στρατολόγησης πρακτόρων

Η προσπάθεια στρατολόγησης πρακτόρων, την οποία υπογράμμισε η CENTCOM, θυμίζει παρόμοιες ενέργειες που είχαν γίνει στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, παραπέμπει στις προσπάθειες της CIA να στρατολογήσει αξιωματικούς του κινεζικού στρατού στις αρχές του 2026.

Τότε, το Πεκίνο είχε αντιδράσει έντονα, τονίζοντας πως λαμβάνει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» εναντίον ξένων εγχειρημάτων κατασκοπείας, αναδεικνύοντας τις ευρύτερες ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια που προκύπτουν από τέτοιες πρωτοβουλίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki