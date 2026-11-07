Ο Στίβεν Μίλερ νέος προσωπάρχης του Λευκού Οίκου μετά την ήττα Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό του Στίβεν Μίλερ στη θέση του προσωπάρχη στον Λευκό Οίκο, τρεις ημέρες μετά τη βαριά ήττα που υπέστη το κόμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Ο Μίλερ, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τον Αμερικανό πρόεδρο ως «ένας από τους πιο έμπιστους συμβούλους του», θα αναλάβει τα καθήκοντά του από τη Δευτέρα (9/11). Θα αντικαταστήσει τη Σούζι Γουάιλς, η οποία θα μετακινηθεί στην πολιτική του ομάδα αναλαμβάνοντας άλλο ρόλο.

Η αναβάθμιση του Στίβεν Μίλερ

Ο Στίβεν Μίλερ, ο οποίος είναι 41 ετών, προωθείται στη θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, σηματοδοτώντας μια σημαντική αναβάθμιση για ένα πρόσωπο με ισχυρή επιρροή στον στενό προεδρικό κύκλο και στις κεντρικές πολιτικές αποφάσεις. Μέχρι πρότινος, κατείχε τη θέση του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου και του συμβούλου εσωτερικής ασφαλείας.

Με τη συγκεκριμένη κίνηση, ο Μίλερ αποκτά ακόμη πιο καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της αμερικανικής διοίκησης και στη χάραξη της στρατηγικής του Αμερικανού προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την αφοσίωση και την αποτελεσματικότητα του συνεργάτη του, χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους πλέον «άξιους εμπιστοσύνης» ανθρώπους του και έναν από τους πιο έμπιστους συμβούλους του.

Ο αρχιτέκτονας της μεταναστευτικής πολιτικής

Ο Στίβεν Μίλερ θεωρείται ευρέως ο αρχιτέκτονας της σκληρής γραμμής που υιοθέτησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ στο μεταναστευτικό ζήτημα. Είναι εξέχουσα προσωπικότητα της πιο ριζοσπαστικής πτέρυγας του αμερικανικού συντηρητικού κινήματος και ο ιθύνων νους πίσω από την εκστρατεία καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης, η οποία κατείχε κεντρική θέση στο πρόγραμμα του προέδρου Τραμπ.

Για τον Μίλερ, το ζήτημα της μετανάστευσης είναι υπαρξιακό. Η ρητορική του εντάσσεται στην πιο σκληρή εκδοχή του αμερικανικού συντηρητισμού, με έμφαση στην προστασία της δυτικής ταυτότητας και την αντιμετώπιση της μετανάστευσης ως απειλής για την κοινωνική και πολιτισμική συνοχή των ΗΠΑ.

Η επιρροή και οι εντολές του

Η επιρροή του Στίβεν Μίλερ στον Λευκό Οίκο θεωρείται τεράστια, σύμφωνα με το βιβλίο «Regime Change», το οποίο περιγράφει έναν άνθρωπο που δεν διστάζει να επιτεθεί σκληρά ακόμη και σε συνεργάτες του. Ο Κέβιν Μακάρθυ, πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, είχε δηλώσει στους New York Times λίγο πριν από την ορκωμοσία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου τον Ιανουάριο του 2025, ότι ο Μίλερ είναι «ο εγκέφαλος του Τραμπ».

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Μίλερ ήταν αυτός που έδωσε τον Μάιο του 2025 εντολή στην ICE, την αστυνομία μετανάστευσης, να πολλαπλασιάσει τις επιχειρήσεις της. Η εντολή αυτή δόθηκε επειδή ο αριθμός των ημερήσιων απελάσεων ήταν χαμηλότερος από εκείνον που είχε καταγραφεί το προηγούμενο έτος, επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

Η συγκεκριμένη εντολή οδήγησε σε έφοδο πρακτόρων της ICE σε κατάστημα στο Λος Άντζελες, γεγονός που πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις. Αυτή η ενέργεια αποτελεί ένα παράδειγμα της επιθετικής εφαρμογής των πολιτικών που ο Μίλερ έχει σχεδιάσει.

Δημόσιες εμφανίσεις και ρητορική

Ο Μίλερ, μεγαλωμένος στη Σάντα Μόνικα του Λος Άντζελες, εμφανίζεται τακτικά μπροστά στις κάμερες, για να πλειοδοτήσει για όσα λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Δεν διστάζει ενίοτε να επιτεθεί σε δημοσιογράφους, ενώ υπερασπίζεται με ιδιαίτερη ένταση τις επιλογές του Αμερικανού προέδρου. Επίσης, δεν αποφεύγει τις δημόσιες αντιπαραθέσεις με δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους.

Φορώντας πάντα κομψά κοστούμια, τα λόγια του απηχούν τη ρητορική της ριζοσπαστικής δεξιάς περί υποτιθέμενης παρακμής της Δύσης εξαιτίας της «εισβολής» μεταναστών. Ο ίδιος είχε υπεραμυνθεί σθεναρά της απόφασης του προέδρου Τραμπ απέναντι σε όσους τον κατηγορούσαν για αυταρχισμό, ενώ η προσέγγισή του είναι σταθερή και συνεπής με τη σκληρή γραμμή που έχει χαράξει για το μεταναστευτικό ζήτημα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos