Ντόναλντ Τραμπ: «Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν – Θέλουν συμφωνία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Παρασκευή ότι έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος στις επαφές της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη. Κατά τη διάρκεια δηλώσεών του σε δημοσιογράφους, ο κ. Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι η ιρανική πλευρά επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε πρόσφατο πλήγμα κατά ιρανικού συστήματος αεράμυνας από αμερικανικές δυνάμεις, καθώς και στην επιβολή στρατιωτικού αποκλεισμού, αποφεύγοντας να χαρακτηρίσει την κατάσταση ως πόλεμο.

Σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε την Παρασκευή σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσινγκτον έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις επαφές της με την Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, τονίζοντας τη θετική εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Τραμπ, οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. «Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις μαζί τους αυτή τη στιγμή. Θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι «έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο με το Ιράν», υπογραμμίζοντας την αισιοδοξία του για την πορεία των επαφών. Ωστόσο, ο πρόεδρος απέφυγε να αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο ή την ακριβή φάση των εν εξελίξει συνομιλιών.

Πλήγμα σε ιρανικό σύστημα αεράμυνας από αμερικανικές δυνάμεις

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε ένα πρόσφατο πλήγμα που δέχθηκε ιρανικό σύστημα αεράμυνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν στην καταστροφή του συγκεκριμένου συστήματος.

Ο κ. Τραμπ τόνισε ότι η καταστροφή του ιρανικού συστήματος αεράμυνας πραγματοποιήθηκε «μέσα σε λίγα λεπτά» από τις αμερικανικές δυνάμεις. Αυτή η αναφορά υπογραμμίζει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της στρατιωτικής ενέργειας, όπως την περιέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Επιβολή «του μεγαλύτερου στρατιωτικού αποκλεισμού στην ιστορία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην επιβολή αυτού που περιέγραψε ως «τον μεγαλύτερο στρατιωτικό αποκλεισμό στην ιστορία». Αυτός ο αποκλεισμός έχει επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως μέρος των ενεργειών τους έναντι της Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε αυτή τη φράση για να τονίσει το εύρος και τη σοβαρότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί. Ο στρατιωτικός αποκλεισμός αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, όπως παρουσιάστηκε από τον κ. Τραμπ.

Αποφυγή χαρακτηρισμού «πόλεμος» και ψευδείς ισχυρισμοί

Παρά τις εντάσεις και τις στρατιωτικές ενέργειες που περιέγραψε, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να χαρακτηρίσει την αντιπαράθεση με την Τεχεράνη ως πόλεμο. Ο ίδιος δήλωσε κατηγορηματικά ότι «δεν πολεμάμε», προσπαθώντας να διαχωρίσει την τρέχουσα κατάσταση από μια πλήρους κλίμακας σύγκρουση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε σε σύγκριση της κατάστασης με τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επιπλέον, ο κ. Τραμπ ισχυρίστηκε ψευδώς ότι τους τελευταίους επτά μήνες δεν έχει σκοτωθεί κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων. Αυτή η δήλωση αφορά την ασφάλεια του αμερικανικού προσωπικού εν μέσω των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από: Enikos