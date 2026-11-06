Πέθανε στα 52 του ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Σεμπαστιάν Λέλιο

Ο Χιλιανός κινηματογραφιστής Σεμπαστιάν Λέλιο, ο οποίος είχε τιμηθεί με Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας το 2018, απεβίωσε στη Χιλή σε ηλικία 52 ετών. Η οικογένειά του ανακοίνωσε τον θάνατό του, επικαλούμενη λόγους υγείας χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. Ο Λέλιο είχε γνωρίσει την απόλυτη καταξίωση με την ταινία του «Μια φανταστική γυναίκα», την οποία είχε γράψει και σκηνοθετήσει.

Η ανακοίνωση του θανάτου

Την είδηση του θανάτου του Σεμπαστιάν Λέλιο έκανε γνωστή η σύντροφός του, Αμάλια Κασάι, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο από λόγους υγείας του κινηματογραφιστή Σεμπαστιάν Λέλιο», δήλωσε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κινηματογραφιστής απεβίωσε στην οικία του στο Σαντιάγο, την πρωτεύουσα της Χιλής. Οι ακριβείς αιτίες του θανάτου του δεν έχουν κοινοποιηθεί, πέραν της γενικής αναφοράς σε «λόγους υγείας».

Η διεθνής αναγνώριση και το Όσκαρ

Ο Σεμπαστιάν Λέλιο, γεννημένος στην Αργεντινή αλλά μεγαλωμένος στη Χιλή, καθιερώθηκε διεθνώς χάρη στο έργο του. Η ταινία του «Μια φανταστική γυναίκα» του χάρισε το Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας το 2018, αποτελώντας την κορυφαία στιγμή της καριέρας του. Ο ίδιος είχε αναλάβει τόσο τη συγγραφή του σεναρίου όσο και τη σκηνοθεσία της ταινίας.

Στην ταινία αυτή, πρωταγωνίστρια ήταν η Ντανιέλα Βέγκα, η οποία υποδύθηκε μια τρανς γυναίκα που έρχεται αντιμέτωπη με διακρίσεις και προκαταλήψεις μετά τον θάνατο της συντρόφου της. Το έργο αυτό όχι μόνο απέσπασε διεθνείς διακρίσεις, αλλά συνέβαλε και στην ευαισθητοποίηση του κοινού για σημαντικά κοινωνικά ζητήματα.

Το έργο του και οι σημαντικές διακρίσεις

Πριν από την οσκαρική του επιτυχία, ο Σεμπαστιάν Λέλιο είχε ήδη γίνει γνωστός διεθνώς με την ταινία του «Gloria». Η πρωταγωνίστρια αυτής της παραγωγής, η Παουλίνα Γκαρσία, είχε κερδίσει την Αργυρή Άρκτο καλύτερης ηθοποιού στο διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ του Βερολίνου το 2013, σηματοδοτώντας την αρχή της διεθνούς αναγνώρισης του σκηνοθέτη.

Ο Λέλιο συνέχισε να επιβεβαιώνει τη θέση του στο παγκόσμιο κινηματογραφικό στερέωμα με μια σειρά από αξιόλογες παραγωγές. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι ταινίες «Ανυπακοή» (Disobedience, 2017), στην οποία πρωταγωνίστησαν οι Ρέιτσελ Βάις και Ρέιτσελ ΜακΑνταμς, καθώς και η ταινία «Γκλόρια» (Gloria Bell, 2018), με την Τζούλιαν Μουρ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Πιο πρόσφατα, σκηνοθέτησε την ταινία «Το Θαύμα» (The Wonder, 2022), στην οποία συμμετείχε η Φλόρενς Που.

Η επιρροή του κινηματογράφου στα κοινωνικά ζητήματα

Ο Σεμπαστιάν Λέλιο είχε εκφράσει την πεποίθησή του για τον ρόλο του κινηματογράφου στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου. Σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο το 2022, είχε τονίσει τη σημασία της ταινίας «Μια φανταστική γυναίκα» στη δημόσια συζήτηση σχετικά με τα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων στη Χιλή.

«Αυτή είναι μια αφήγηση, που έγινε πολιτική, και η οποία μεταφράζεται σε γεγονότα. Έχουμε ανάγκη να δημιουργούμε πάντα καλύτερες ιστορίες, που μπορούν να πηγαίνουν μπροστά τις κοινωνίες μας», είχε δηλώσει ο σκηνοθέτης, υπογραμμίζοντας τη δύναμη της τέχνης να επηρεάζει και να διαμορφώνει την κοινωνική πραγματικότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki