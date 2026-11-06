Οι έρευνες για την πόντιση του καλωδίου GSI ξεκινούν μετά τη NAVTEX – Η αντίδραση της Τουρκίας

Οι διαδικασίες για την πόντιση του καλωδίου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ (GSI) εισήλθαν στην τελική ευθεία, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του έργου. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και τη θετική εισήγηση της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής, ο σταθμός του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο προχώρησε στην έκδοση της NAVTEX. Η ναυτική οδηγία αφορά τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλικό ερευνητικό σκάφος, εξέλιξη που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Τουρκίας.

Έναρξη ερευνών και η ελληνική NAVTEX

Η ελληνική NAVTEX τέθηκε σε άμεση ισχύ, με το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» να ετοιμάζεται να αποπλεύσει από το λιμάνι του Ηρακλείου τις αμέσως επόμενες ώρες. Σκοπός του είναι η έναρξη των εργασιών για την πόντιση του καλωδίου που θα συνδέσει ηλεκτρικά την Ελλάδα με την Κύπρο.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε στις 6 Νοεμβρίου 2026 τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου. Αμέσως μετά, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX), η οποία εκδόθηκε χωρίς καθυστέρηση.

Διάρκεια και περιοχές των ερευνών

Η ναυτική οδηγία που εκδόθηκε από την Ελλάδα ξεκινά από τις 6 Νοεμβρίου και θα έχει διάρκεια έως τις 6 Μαρτίου. Αυτή η χρονική περίοδος καλύπτει πλήρως την παράταση που είχε ζητηθεί, προκειμένου να διεξαχθούν έρευνες για το σύνολο της διαδρομής πόντισης του καλωδίου, φτάνοντας μέχρι και την κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).

Σημειώνεται ότι οι έρευνες στα τμήματα βόρεια της Κρήτης, τα οποία περιλαμβάνουν και διεθνή ύδατα, έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Πλέον, το κύριο βάρος των εργασιών μετατοπίζεται στο εναπομείναν τμήμα της διαδρομής, δηλαδή στην περιοχή ανατολικά της Κάσου, έως τα όρια της κυπριακής ΑΟΖ.

Συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας

Σε πλήρη συντονισμό, η Αθήνα και η Λευκωσία προχωρούν στη θεσμική θωράκιση της πόντισης του καλωδίου. Η Κύπρος εξέδωσε τη δική της NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού σκάφους εντός της κυπριακής ΑΟΖ, η οποία θα έχει ισχύ από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 19 Μαρτίου. Με αυτόν τον τρόπο, οι δύο χώρες δημιουργούν ένα συντονισμένο «πλέγμα» οδηγιών, διασφαλίζοντας ολόκληρη τη διαδρομή από την Κρήτη μέχρι την Κύπρο.

Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, και του Κύπριου ομολόγου του. Η επικοινωνία αυτή είχε ως στόχο τον στενό συντονισμό των δύο χωρών για τις ενέργειες που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου.

Ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας του έργου

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, αναφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής στον ευρύτερο χαρακτήρα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Όπως δήλωσε, «το έργο αυτό δεν είναι μόνο ελληνικών, ή κυπριακών συμφερόντων, είναι ένα έργο και γαλλικών συμφερόντων και ένα έργο το οποίο παίρνει μεγάλη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει δηλώσει πως το χρονοδιάγραμμα του έργου δεν αλλάζει. Η διασύνδεση παραμένει ένα ευρωπαϊκό έργο, το οποίο υλοποιείται με κοινή συμμετοχή της Αθήνας, της Λευκωσίας και του Παρισιού, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή διάσταση και τη στρατηγική του σημασία.

Με πληροφορίες από: Enikos