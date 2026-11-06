Συνάντηση αρχηγών τακτικής αεροπορίας Ελλάδας-Τουρκίας στο πλαίσιο των ΜΟΕ

Επίσκεψη στη Διοίκηση Μάχιμων Αεροπορικών Δυνάμεων στο Εσκισεχίρ της Τουρκίας πραγματοποίησε ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Εκεί συναντήθηκε με τον ομόλογό του, Πτέραρχο Erdogan Gür, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα λίγο πριν την έκδοση ελληνικής NAVTEX για την έναρξη εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (GSI).

Η επίσκεψη του αρχηγού τακτικής αεροπορίας στην Τουρκία

Ο Αντιπτέραρχος (Ι) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας της Πολεμικής Αεροπορίας, πραγματοποίησε την επίσκεψή του στην Τουρκία από την Τρίτη 3 έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η συνάντηση με τον Πτέραρχο Erdogan Gür έλαβε χώρα στη Διοίκηση Μάχιμων Αεροπορικών Δυνάμεων, στην πόλη Εσκισεχίρ.

Η επίσκεψη εντάσσεται στις θεσμικές πρωτοβουλίες και τις τρέχουσες εξελίξεις στον ευαίσθητο τομέα της στρατιωτικής διπλωματίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στην επίσημη ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για το έτος 2026. Η πορεία αυτής της διαδικασίας θεωρείται βαρόμετρο για τις διμερείς σχέσεις, καθώς συνδυάζει την ανάγκη διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με σταθερές εθνικές γραμμές.

Ο ρόλος των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης

Τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) σχεδιάστηκαν ιστορικά με κύριο στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο. Παράλληλα, αποσκοπούν στην αποφυγή τυχαίων επεισοδίων μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών. Η νέα καταχώριση στην επίσημη πύλη της Πολεμικής Αεροπορίας υπογραμμίζει τη συνεχή προσπάθεια για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων διαδικασιών.

Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ενέργειες, όπως την αποφυγή επικίνδυνων ελιγμών στον εναέριο χώρο, την αυστηρή τήρηση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και την ανταλλαγή επισκέψεων ή επαφών μεταξύ αξιωματικών των δύο χωρών. Μέσα από αυτά τα μέτρα, επιδιώκεται η διατήρηση ενός πλαισίου επικοινωνίας και συνεργασίας σε στρατιωτικό επίπεδο.

Ο διάλογος ως μηχανισμός ασφαλείας

Παρά τις διαρκείς προκλήσεις και το τεταμένο κλίμα που συχνά δημιουργείται στο πεδίο εξαιτίας της τουρκικής ρητορικής, ο διάλογος γύρω από τα ΜΟΕ λειτουργεί ως ένας σημαντικός μηχανισμός ασφαλείας. Αυτός ο μηχανισμός δίνει τη δυνατότητα στις στρατιωτικές ηγεσίες να διατηρούν μια ελάχιστη βάση συνεννόησης, κάτι που είναι κρίσιμο για τον περιορισμό του κινδύνου μιας ανεξέλεγκτης στρατιωτικής κρίσης.

Η ύπαρξη και η εφαρμογή των ΜΟΕ επιτρέπουν στις δύο πλευρές να έχουν ένα κανάλι επικοινωνίας ανοιχτό, ακόμη και σε περιόδους αυξημένης έντασης. Αυτό συμβάλλει στην πρόληψη παρεξηγήσεων και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση πιθανών κρίσεων, διασφαλίζοντας ένα επίπεδο σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Η ελληνική προσέγγιση στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης

Η ελληνική πλευρά προσεγγίζει τα ΜΟΕ με πνεύμα ρεαλισμού, καθιστώντας σαφές ότι αυτά τα εργαλεία δεν υποκαθιστούν τη διαφορά επί της ουσίας. Η διαφορά αυτή παραμένει μία και αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Η Πολεμική Αεροπορία και συνολικά οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν στα ΜΟΕ, διατηρώντας ταυτόχρονα το υψηλότερο δυνατό επίπεδο αποτρεπτικής ετοιμότητας.

Επιπλέον, η εφαρμογή των μέτρων αυτών δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υπαναχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Ούτε συνεπάγεται ανοχή σε παραβιάσεις του εθνικού χώρου. Η Ελλάδα διατηρεί σταθερές τις εθνικές της γραμμές, παρά τη συμμετοχή της σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη διατήρηση της σταθερότητας.

Το χρονικό πλαίσιο της επίσκεψης και η NAVTEX

Η επίσκεψη του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας στην Τουρκία ολοκληρώθηκε ένα 24ωρο πριν από την έκδοση της NAVTEX από την Ελλάδα. Η NAVTEX αφορά την έναρξη των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (GSI). Το χρονικό αυτό πλαίσιο προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνάντηση, καθώς συμπίπτει με σημαντικές εξελίξεις στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos