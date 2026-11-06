Κύμα απειλών για βόμβες σε πτήσεις και τηλεοπτικούς σταθμούς αναστατώνει την Ευρώπη

Ένα εκτεταμένο κύμα απειλών για βόμβες συνεχίζει να προκαλεί σοβαρή αναστάτωση σε ολόκληρη την Ευρώπη, επηρεάζοντας τόσο τις αερομεταφορές όσο και μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Περισσότερες από 50 πτήσεις έχουν βρεθεί στο στόχαστρο μέσα στην εβδομάδα, ενώ την Παρασκευή (6/11) οι απειλές επεκτάθηκαν και σε τηλεοπτικούς σταθμούς. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, πραγματοποιώντας εκκενώσεις κτιρίων και διεξάγοντας εκτεταμένους ελέγχους, χωρίς ωστόσο να έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί μηχανισμοί στα αεροσκάφη ή στις εγκαταστάσεις.

Επέκταση των απειλών σε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης

Την Παρασκευή, η σημαντικότερη εξέλιξη ήταν η επέκταση των απειλών σε δημοσιογραφικούς οργανισμούς. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ιρλανδίας RTÉ, ο βρετανικός όμιλος Sky, ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός Nova TV της Βουλγαρίας και το γαλλικό TF1 συγκαταλέγονται στους οργανισμούς που έλαβαν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών.

Τα μηνύματα αυτά είχαν τίτλο «MESSAGE TO THE WEST», δηλαδή «Μήνυμα προς τη Δύση», και έφεραν την υπογραφή προσώπου που αυτοπαρουσιαζόταν ως «Μιχαήλ Αντρόποφ». Ο αποστολέας ισχυριζόταν ότι ανήκει στην ηγεσία της ομάδας που βρίσκεται πίσω από τις απειλές εναντίον των ευρωπαϊκών πτήσεων. Επιπλέον, τα emails που εστάλησαν στο RTE και το Nova περιλάμβαναν τη φράση «το ρολόι χτυπά αντίστροφα». Οι απειλές προκάλεσαν εκκενώσεις κτιρίων και προσωρινές διακοπές στη μετάδοση προγραμμάτων, ωστόσο οι αστυνομικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στις εγκαταστάσεις του Nova στη Σόφια και του RTE στην Ιρλανδία, οι οποίες κρίθηκαν ασφαλείς.

Συνεχείς απειλές στις αερομεταφορές

Το κύμα των απειλών για βόμβες στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Συνολικά, περισσότερες από 50 πτήσεις έχουν μπει στο στόχαστρο μέσα στην εβδομάδα. Την Παρασκευή, τουλάχιστον 17 πτήσεις επηρεάστηκαν από νέες προειδοποιήσεις για εκρηκτικούς μηχανισμούς, με τις αρχές να πραγματοποιούν έκτακτους ελέγχους σε αεροδρόμια της Τσεχίας, της Γαλλίας, της Δανίας, της Ιταλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Το προηγούμενο 24ωρο, περισσότερες από 25 πτήσεις είχαν δεχθεί ανάλογες απειλές, ενώ περιστατικά είχαν καταγραφεί και τις προηγούμενες ημέρες. Οι απειλές αυτές οδήγησαν σε αλλαγές πορείας επιβατικών αεροσκαφών, αναγκαστικές προσγειώσεις και ελέγχους ασφαλείας, ενώ μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να συνοδεύσουν πολιτικά αεροπλάνα. Οι ψευδείς προειδοποιήσεις για βόμβες έχουν επηρεάσει αεροδρόμια από τη Σερβία έως τη Φινλανδία και την Ισπανία, χωρίς να εντοπιστούν εκρηκτικά.

Απάντηση του ιδρυτή του «Ανδρικού Κράτους» και ερωτήματα για εμπλοκή

Το όνομα του ρωσικού ακροδεξιού κινήματος «Ανδρικό Κράτος» χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένα από τα απειλητικά μηνύματα. Ο ιδρυτής του κινήματος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι άγνωστοι χρησιμοποιούν την ταυτότητα της απαγορευμένης οργάνωσης για δικούς τους σκοπούς. Παράλληλα, οι αναφορές στο όνομα Αντρόποφ και ο τίτλος των μηνυμάτων δημιούργησαν ερωτήματα για πιθανή ρωσική εμπλοκή, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν αυτό το ενδεχόμενο.

Ένα από τα μηνύματα που εστάλησαν ανέφερε: «Όσα συνέβησαν αυτή την εβδομάδα είναι ένα μικρό μέρος όσων περιμένουν την Ευρώπη στο άμεσο μέλλον», ενισχύοντας τις ανησυχίες για τις προθέσεις των δραστών.

Ανησυχίες για συντονισμένη επιχείρηση αποσταθεροποίησης

Η μεγάλη συχνότητα των απειλών και η εμφάνιση παρόμοιων μηνυμάτων σε διαφορετικές χώρες έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες για ενδεχόμενη οργανωμένη επιχείρηση αποσταθεροποίησης. Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μιχόλ Μάρτιν δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν οι απειλές αποτελούν μεμονωμένες ενέργειες ή μέρος μιας συντονισμένης επίθεσης. Τόνισε, ωστόσο, ότι τέτοιου είδους ενέργειες μπορούν εύκολα να προκαλέσουν αναστάτωση, φόβο και αβεβαιότητα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης της ψυχραιμίας.

Από την πλευρά της, η ιρλανδική κυβέρνηση χαρακτήρισε πιθανό οι απειλές κατά μέσων ενημέρωσης και αερομεταφορών να εντάσσονται σε μια ευρύτερη συντονισμένη εκστρατείας αποσταθεροποίησης, εν μέσω της κινητοποίησης των υπηρεσιών ασφαλείας σε όλη την Ευρώπη για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki