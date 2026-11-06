Πέθανε ο Τζέι Ροκφέλερ, ο γόνος της δυναστείας που υπηρέτησε τη Δυτική Βιρτζίνια

Ο Τζον Ντ. «Τζέι» Ροκφέλερ ο 4ος, απόγονος μίας από τις γνωστότερες και πλουσιότερες οικογένειες των ΗΠΑ, πέθανε σήμερα σε ηλικία 89 ετών, όπως γνωστοποίησε η Washington Post. Ο Δημοκρατικός πολιτικός υπηρέτησε επί τρεις δεκαετίες στην αμερικανική Γερουσία, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια. Η μακρά του πορεία στη δημόσια υπηρεσία χαρακτηρίστηκε από την αφοσίωσή του στη βελτίωση της πρόσβασης των φτωχότερων στην υγειονομική περίθαλψη.

Ο θάνατος και η καταγωγή

Ο Τζον Ντ. «Τζέι» Ροκφέλερ ο 4ος, γόνος της γνωστής δυναστείας Ροκφέλερ, απεβίωσε στο σπίτι του στην Ουάσιγκτον. Η είδηση του θανάτου του, σε ηλικία 89 ετών, έγινε γνωστή από τη Washington Post. Ο εκλιπών ήταν απόγονος μίας από τις πλουσιότερες οικογένειες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο προπάππους του ήταν ο ιδρυτής της Standard Oil Co., Τζον Ροκφέλερ, ο οποίος πέθανε έναν μήνα πριν από τη γέννηση του Τζέι Ροκφέλερ.

Ο πατέρας του, Τζον Ντ. Ροκφέλερ III, ήταν γνωστός φιλάνθρωπος. Στην οικογένειά του συγκαταλέγονται επίσης οι θείοι του, Γουίνθροπ και Νέλσον, οι οποίοι διετέλεσαν κυβερνήτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Αρκάνσας και τη Νέα Υόρκη αντίστοιχα. Ένας άλλος θείος του, ο Ντέιβιντ Ροκφέλερ, διηύθυνε την Chase Manhattan Bank. Η σύζυγός του, Σάρον Ροκφέλερ, υπηρετεί ως πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού σταθμού WETA.

Η πορεία στη δημόσια υπηρεσία

Παρά την καταγωγή του από μία από τις πλουσιότερες οικογένειες, ο Τζέι Ροκφέλερ ακολούθησε έναν διαφορετικό δρόμο, αφιερώνοντας μισό αιώνα στη δημόσια υπηρεσία σε μία από τις φτωχότερες πολιτείες των ΗΠΑ, τη Δυτική Βιρτζίνια. Γεννήθηκε ως Τζον Ντ. Ροκφέλερ IV στη Νέα Υόρκη, αλλά το 1964, σε ηλικία 27 ετών, μετακόμισε στην κοινότητα των ανθρακωρύχων Έμονς της Δυτικής Βιρτζίνια. Εκεί συμμετείχε στο πρόγραμμα «Volunteers in Service to America» (Εθελοντές στην Υπηρεσία της Αμερικής), μια περίοδος που ο ίδιος χαρακτήρισε καθοριστική.

Η πολιτική του καριέρα ξεκίνησε με την εκλογή του ως μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Δυτικής Βιρτζίνια (1966–1968). Στη συνέχεια, εξελέγη υπουργός Εξωτερικών της Δυτικής Βιρτζίνια (1968–1973) και διετέλεσε πρόεδρος του Κολλεγίου Γουέσλεϊαν της Δυτικής Βιρτζίνια (1973–1975). Δώδεκα χρόνια μετά την άφιξή του στην πολιτεία, το 1976, εξελέχθηκε κυβερνήτης, υπηρετώντας δύο θητείες έως το 1985. Το 1984, ενώ εξακολουθούσε να ασκεί τα καθήκοντα του κυβερνήτη, εξελέγη για πρώτη φορά στη Γερουσία των ΗΠΑ, όπου παρέμεινε για τρεις δεκαετίες, έως την αποχώρησή του το 2015.

Αφοσίωση στην υγειονομική περίθαλψη

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως γερουσιαστής, ο Τζέι Ροκφέλερ διετέλεσε μέλος της ισχυρής Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας. Υπήρξε επίσης πρόεδρος της Υποεπιτροπής για το Medicare και τη Μακροχρόνια Φροντίδα, η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε Υποεπιτροπή Υγειονομικής Περίθαλψης. Αναδείχθηκε σε έναν από τους κύριους υποστηρικτές της μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας, προωθώντας τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του Medicare.

Ο Ροκφέλερ εργάστηκε για τη διεύρυνση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και την αύξηση της κάλυψης υγείας για τα παιδιά. Ήταν ο συντάκτης του Προγράμματος Ασφάλισης Υγείας για Παιδιά (CHIP), το οποίο έχει προσφέρει υγειονομική κάλυψη σε εκατομμύρια φτωχά παιδιά. Διαδραμάτισε επίσης καθοριστικό ρόλο στην ψήφιση του Νόμου για την Προσιτή Υγειονομική Περίθαλψη (Affordable Care Act, ACA) του 2010, υποστηρίζοντας την επιλογή ενός δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος.

Στήριξη των βετεράνων και κριτική στον Μπους

Ο Τζέι Ροκφέλερ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και σε θέματα που αφορούσαν τους βετεράνους. Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του στη Γερουσία, διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Υποθέσεων Βετεράνων, αναλαμβάνοντας μάλιστα την προεδρία της για πολλές θητείες. Εστίασε την προσοχή του στην επέκταση της έρευνας και της θεραπείας για τους βετεράνους.

Εκτός από το νομοθετικό του έργο, ο Ροκφέλερ άσκησε σφοδρή κριτική στον πρόεδρο Τζορτζ Ου. Μπους για την διαχείριση του Πολέμου στο Ιράκ, εκφράζοντας δημόσια τις διαφωνίες του με την κυβερνητική πολιτική.

Η φιλοσοφία της δημόσιας υπηρεσίας

Η περίοδος που έζησε στην κοινότητα Έμονς της Δυτικής Βιρτζίνια, ως εθελοντής, αποδείχθηκε καθοριστική για τη διαμόρφωση των πολιτικών του πεποιθήσεων. Ο ίδιος είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Αυτό εξηγεί κάθε πολιτική που εφάρμοσα και κάθε ψήφο που έδωσα. Εκεί εδραιώθηκαν οι πεποιθήσεις μου και εκεί τα πάθη μου συνάντησαν τις αρχές μου».

Κατά την αποχώρησή του από τη Γερουσία το 2015, ο Τζέι Ροκφέλερ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία του. «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ μια πιο ικανοποιητική καριέρα» είχε δηλώσει ο ίδιος, συνοψίζοντας την αφοσίωσή του στη δημόσια υπηρεσία και τους πολίτες της Δυτικής Βιρτζίνια.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos