Η «μυστική» επιστολή Χαμενεΐ στον Πούτιν για προηγμένα συστήματα αεράμυνας

Το Ιράν και η Ρωσία έχουν προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις σχετικά με μια συμφωνία για την προμήθεια προηγμένων συστημάτων αεράμυνας από τη Μόσχα στην Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph. Στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, μετέβη στην ρωσική πρωτεύουσα. Εκεί, συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, μεταφέροντας του ένα προσωπικό μήνυμα από τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ και συζητώντας παράλληλα την κατασκευή αγωγού για την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου.

Η επίσκεψη του Μοχσέν Ρεζάι στη Μόσχα

Ο Μοχσέν Ρεζάι, ο οποίος κατέχει τη θέση του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Κρεμλίνο χθες, την 5η Νοεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, είχε συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στον οποίο παρέδωσε μια προσωπική επιστολή εκ μέρους του Ανώτατου Ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν περιέγραψε τη συγκεκριμένη συνάντηση ως μια «εξαιρετικά σημαντική ανταλλαγή απόψεων». Στις συζητήσεις που έλαβαν χώρα, όπως διευκρίνισε, συμπεριλήφθηκαν θέματα που αφορούν «την μεταπολεμική κατάσταση και την περιφερειακή ασφάλεια».

Το αίτημα για τα προηγμένα συστήματα αεράμυνας S-400

Σύμφωνα με δηλώσεις ενός Ιρανού αξιωματούχου στην εφημερίδα Telegraph, η Ισλαμική Δημοκρατία εκφράζει «αισιοδοξία» σχετικά με την πιθανότητα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να προχωρήσει στην προμήθεια των συστημάτων αεράμυνας S-400, τα οποία η Τεχεράνη ζητά επί σειρά ετών.

Η κύρια απαίτηση που διατυπώθηκε στην επιστολή του Ανώτατου Ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ ήταν ακριβώς η προμήθεια αυτού του συγκεκριμένου οπλικού συστήματος. Το ανανεωμένο αυτό αίτημα για την παραλαβή των συστημάτων S-400 αποτελεί ένα κεντρικό και στρατηγικό στοιχείο της αμυντικής πολιτικής του Ιράν, ιδίως μετά την καταστροφή των υφιστάμενων συστημάτων αεράμυνας της χώρας από αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές.

Συζητήσεις για την ενεργειακή συνεργασία

Πέραν των θεμάτων που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια, κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Μοχσέν Ρεζάι με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τέθηκε επί τάπητος και το ζήτημα της «κατασκευής αγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς το Ιράν». Αυτό το σημείο επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον Ρεζάι.

Σχετικά με το περιεχόμενο του προσωπικού μηνύματος που μετέφερε ο Χαμενεΐ προς τον Πούτιν, αυτό δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, όπως μετέδωσε το ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB, διατηρώντας έτσι τον απόρρητο χαρακτήρα του.

Το ιστορικό της αμοιβαίας υποστήριξης

Η Ρωσία έχει επιδείξει σταθερή υποστήριξη προς το Ιράν, παρέχοντας στην Τεχεράνη κρίσιμες πληροφορίες και εξοπλισμό κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αυτή η συνεργασία έχει εδραιωθεί με την πάροδο του χρόνου.

Αντίστοιχα, η Τεχεράνη είχε προσφέρει την υποστήριξή της στη Ρωσία κατά την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, το Ιράν προμήθευσε τη Ρωσία με την τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου Shahed. Η Μόσχα, έκτοτε, έχει ενσωματώσει και μεταφέρει αυτή την τεχνολογία στα δικά της εγχώριας παραγωγής UAV Geran, τα οποία χρησιμοποιεί συστηματικά στις καθημερινές της επιθέσεις εναντίον υποδομών και πολιτικών στόχων στην Ουκρανία.

Πρόσφατες διπλωματικές επαφές μεταξύ των δύο χωρών

Η συνάντηση του Μοχσέν Ρεζάι με τον Ρώσο πρόεδρο, η οποία δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων, έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων διπλωματικών επαφών. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε μετά τη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Αυτή η συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων έλαβε χώρα στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του Φόρουμ των Χωρών Εξαγωγής Φυσικού Αερίου. Οι συνεχείς αυτές επαφές υπογραμμίζουν το βάθος και την ένταση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ιράν σε διάφορα επίπεδα.

Με πληροφορίες από: Newsit