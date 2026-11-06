Ένας νεκρός ναυτικός από την επίθεση στο τάνκερ VELOS SAPPHIRE στον Περσικό Κόλπο

Η διαχειρίστρια εταιρεία Velos Tankers Ltd επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός ναυτικού, ο οποίος βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος μετά την επίθεση που δέχθηκε το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων «VELOS SAPPHIRE». Το πλοίο, ελληνικής διαχείρισης και με σημαία Νήσων Μάρσαλ, επλήγη στον Περσικό Κόλπο τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026. Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να έχουν αναφερθεί άλλοι τραυματισμοί.

Επίθεση στο δεξαμενόπλοιο «VELOS SAPPHIRE»

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 01:15 τοπική ώρα, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026. Εκείνη τη στιγμή, το δεξαμενόπλοιο «VELOS SAPPHIRE» (IMO 9321201) έπλεε υπό έρμα, δηλαδή χωρίς φορτίο, με προορισμό τη Σίτρα του Μπαχρέιν. Η επίθεση σημειώθηκε ενώ το πλοίο βρισκόταν στα ύδατα του Περσικού Κόλπου, μια περιοχή όπου η ναυσιπλοΐα συχνά αντιμετωπίζει προκλήσεις.

Η έκρηξη στο πλοίο πιθανότατα προκλήθηκε από ένα άγνωστο βλήμα, το οποίο έπληξε την αριστερή πρυμναία πλευρά του δεξαμενόπλοιου. Η πρόσκρουση είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, όμως το πλήρωμα του «VELOS SAPPHIRE» κατάφερε να την κατασβέσει άμεσα, περιορίζοντας τις συνέπειες του χτυπήματος. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η επίθεση παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Θανατηφόρος τραυματισμός και κατάσταση πληρώματος

Η Velos Tankers Ltd, η διαχειρίστρια εταιρεία του δεξαμενόπλοιου, επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωσή της τον θάνατο ενός ναυτικού. Ο συγκεκριμένος ναυτικός είχε αρχικά δηλωθεί ως αγνοούμενος μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στο πλοίο. Δυστυχώς, εντοπίστηκε στη συνέχεια θανάσιμα τραυματισμένος, επιβεβαιώνοντας το τραγικό αποτέλεσμα της επίθεσης.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος του «VELOS SAPPHIRE», η εταιρεία διευκρίνισε ότι είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έχουν αναφερθεί άλλοι τραυματισμοί μεταξύ των ναυτικών, γεγονός που αποτελεί μια μικρή ανακούφιση μέσα στην τραγική αυτή κατάσταση. Η εταιρεία παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τον πλοίαρχο και το πλήρωμα, παρέχοντας κάθε αναγκαία υποστήριξη.

Άμεση αντίδραση της Velos Tankers Ltd

Μετά το περιστατικό, η Velos Tankers Ltd ενεργοποίησε άμεσα το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Η εταιρεία ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την επίθεση που δέχθηκε το δεξαμενόπλοιο. Αυτή η άμεση κινητοποίηση είχε ως στόχο την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης και την παροχή βοήθειας όπου χρειαζόταν.

Παράλληλα, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι ενημέρωσε άμεσα τους οικείους του ναυτικού που έχασε τη ζωή του. Στην ανακοίνωσή της, η Velos Tankers Ltd εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό αυτό περιστατικό, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και τον ανθρώπινο αντίκτυπο της επίθεσης.

Επόμενα βήματα και διερεύνηση

Κατόπιν οδηγιών που δόθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, το δεξαμενόπλοιο «VELOS SAPPHIRE» κατευθύνθηκε προς τον λιμένα Khalifa Bin Salman του Μπαχρέιν. Εκεί, προβλέπεται να παρασχεθεί περαιτέρω υποστήριξη στο πλήρωμα, το οποίο βίωσε το περιστατικό, και να πραγματοποιηθεί μια προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η επίθεση. Αυτή η έρευνα είναι κρίσιμη για την πλήρη κατανόηση των γεγονότων.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι, προς το παρόν, δεν έχει αναφερθεί θαλάσσια ρύπανση, ένα θετικό στοιχείο δεδομένης της φύσης του φορτίου που μεταφέρει ένα δεξαμενόπλοιο. Ωστόσο, η έκταση των ζημιών που υπέστη το κύτος του δεξαμενόπλοιου παραμένει άγνωστη και αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης διερεύνησης. Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και η έκταση των υλικών ζημιών παραμένουν υπό διερεύνηση.

Γενικά στοιχεία του πλοίου

Το δεξαμενόπλοιο «VELOS SAPPHIRE» φέρει τον αριθμό ΙΜΟ 9321201 και πλέει υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ. Η διαχείρισή του γίνεται από την ελληνική εταιρεία Velos Tankers Ltd, η οποία έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και την ασφάλεια του πλοίου και του πληρώματός του. Τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά για την ταυτοποίηση του σκάφους και των εμπλεκόμενων μερών στο διεθνές ναυτιλιακό πλαίσιο.

Με πληροφορίες από: News.gr