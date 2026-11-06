Συνελήφθη ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ στη Φλόριντα για κατοχή παιδικής πορνογραφίας

Στη σύλληψη του 82χρονου Τόμας Μαρκλ, πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, προχώρησε την Παρασκευή το FBI, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση ομοσπονδιακών πρακτόρων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων Maravida Senior Living στο Λέικλαντ της Φλόριντα. Ο Τόμας Μαρκλ αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων (CSAM).

Η επιχείρηση των αρχών στη Φλόριντα

Η επέμβαση των αμερικανικών αρχών κλιμακώθηκε όταν περίπου έξι πράκτορες της ομοσπονδιακής υπηρεσίας έφτασαν στην εγκατάσταση για να ανακρίνουν τον 82χρονο. Ο Τόμας Μαρκλ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο λόγω ακρωτηριασμού, διαμένει σε δομή που ειδικεύεται στη φροντίδα ατόμων με άνοια, όπως το Maravida Senior Living στο Λέικλαντ της Φλόριντα, όπου και τέθηκε υπό κράτηση.

Η σύλληψη του Τόμας Μαρκλ έγινε στο πλαίσιο διευρυμένης έρευνας, η οποία ξεκίνησε μετά τον εντοπισμό παράνομου ψηφιακού περιεχομένου σε τοποθεσίες όπου διέμενε στο εξωτερικό. Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, καθώς οι κατηγορίες για κατοχή παιδικής πορνογραφίας εδραιώθηκαν.

Η αρχή της έρευνας στις Φιλιππίνες

Ο Τόμας Μαρκλ βρισκόταν υπό έρευνα από το Αστυνομικό Γραφείο της πόλης Σεμπού στις Φιλιππίνες. Η έρευνα αυτή ξεκίνησε όταν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών φέρεται να ανακαλύφθηκε σε ένα από τα σπίτια του, με τις πληροφορίες να παραδίδονται στην τοπική αστυνομία.

Ο εντοπισμός του παράνομου ψηφιακού περιεχομένου σε τοποθεσίες διαμονής του στο εξωτερικό οδήγησε στη διεύρυνση της έρευνας και τελικά στην επέμβαση των αμερικανικών αρχών στη Φλόριντα. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 82χρονος αφορούν την κατοχή αυτού του υλικού.

Η μαρτυρία του γιου του, Τόμας Μαρκλ του νεότερου

Κεντρικό ρόλο στην έναρξη της έρευνας στις Φιλιππίνες φέρεται να διαδραμάτισε ο γιος του Τόμας Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ ο νεότερος, ηλικίας 60 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Τόμας ο νεότερος ήταν αυτός που παρέδωσε το επίμαχο υλικό στην τοπική αστυνομία, μετά από δική του ανακάλυψη.

Ο Τόμας ο νεότερος δήλωσε ότι βρήκε «εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες» εικόνες σε κουτιά αποθήκευσης που φυλάσσονταν ανάμεσα σε οικογενειακά «ενθύμια». Το περιεχόμενο αυτών των εικόνων φέρεται να απεικόνιζε κορίτσια ηλικίας μεταξύ 10 και 11 ετών να επιδίδονται σε «σεξουαλικές πράξεις». Ο ίδιος δήλωσε πως «Όταν βρήκα αυτό το υλικό, τρομοκρατήθηκα και δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταγγείλω τον πατέρα μου».

Η κατάσταση του Τόμας Μαρκλ

Ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ, όπως αναφέρθηκε, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Η ανάγκη χρήσης αναπηρικού αμαξιδίου οφείλεται σε ακρωτηριασμό, ενώ η διαμονή του σε ειδική δομή φροντίδας ηλικιωμένων υποδηλώνει την ανάγκη για εξειδικευμένη υποστήριξη, καθώς ειδικεύεται στη φροντίδα ατόμων με άνοια.

Η σύλληψη του Τόμας Μαρκλ, πατέρα της Δούκισσας του Σάσεξ, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά γεγονότων που έχουν απασχολήσει τη δημοσιότητα σχετικά με τις σχέσεις του με την κόρη του και την ευρύτερη βασιλική οικογένεια, αν και οι παρούσες κατηγορίες αφορούν αποκλειστικά ποινικά αδικήματα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki, Enikos