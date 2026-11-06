Ο 46χρονος Έλληνας Ιωάννης Αϊδινίδης δήλωσε αθώος για κατασκοπεία στη Βρετανία

Αθώος δήλωσε ενώπιον δικαστηρίου στο Λονδίνο ο 46χρονος Έλληνας Ιωάννης Αϊδινίδης, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία. Οι κατηγορίες αναφέρουν ότι πραγματοποίησε παρακολουθήσεις για λογαριασμό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, με στόχο δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου Iran International. Ο Αϊδινίδης εμφανίστηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 στο Ποινικό Δικαστήριο του Λονδίνου, το Old Bailey, αρνούμενος τις κατηγορίες βάσει της βρετανικής νομοθεσίας για την εθνική ασφάλεια. Παραμένει υπό κράτηση, ενώ η δίκη του έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2027.

Κατηγορίες για παρακολούθηση δημοσιογράφου

Ο Ιωάννης Αϊδινίδης κατηγορείται ότι βοήθησε τις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν να κατασκοπεύσουν έναν δημοσιογράφο στην Αγγλία. Οι βρετανικές αρχές θεωρούν ότι η φερόμενη δράση του συνδεόταν με το Ιράν, ωστόσο η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιθέσεις ή σχέδια κατασκοπείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο 46χρονος Έλληνας αρνήθηκε τις κατηγορίες περί κατασκοπείας υπέρ του Ιράν κατά την εμφάνισή του στο Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο του Λονδίνου. Είχε επίσης αρνηθεί τις κατηγορίες κατά την ανάκρισή του από την αστυνομία, μετά τη σύλληψή του τον Μάιο του 2026 σε παραθαλάσσια πόλη της νότιας Αγγλίας. Κατά την παρουσία του στο δικαστήριο, μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του και να δηλώσει ότι δεν είναι ένοχος, με τη βοήθεια διερμηνέα της ρωσικής γλώσσας.

Η κρυφή κάμερα και τα ταξίδια στη Βρετανία

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα στοιχεία της υπόθεσης αφορά μια κάμερα που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο κατηγορούμενος έκρυψε μέσα σε κάλτσα. Αυτή η συσκευή φέρεται να τοποθετήθηκε σε δέντρο, κοντά σε διεύθυνση που συνδεόταν με τον δημοσιογράφο που αποτελούσε τον στόχο της παρακολούθησης. Η κάμερα, κατά τις κατηγορίες, είχε τη δυνατότητα να μεταδίδει δεδομένα σε άγνωστους αποδέκτες στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία της βρετανικής αστυνομίας, ο Αϊδινίδης είχε ταξιδέψει δύο φορές στη Βρετανία, συγκεκριμένα τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2026, προκειμένου να παρακολουθήσει τον δημοσιογράφο. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια αυτών των ταξιδιών, φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε κατοικίες, διευθύνσεις και πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων που σχετίζονταν με τον στόχο του. Οι εισαγγελείς έχουν υποστηρίξει επίσης ότι επιτηρούσε σημεία στο Λονδίνο και στο Μπράιτον που συνδέονταν με τον δημοσιογράφο.

Υποψίες για χρηματοδότηση και παρακολούθηση στην Ιταλία

Οι εισαγγελείς έχουν αναφερθεί σε μηνύματα που βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο του Ιωάννη Αϊδινίδη. Σύμφωνα με την εκτίμησή τους, αυτά τα μηνύματα υποδήλωναν χρηματοδότηση από πρόσωπα που βρίσκονταν στο εξωτερικό, ενισχύοντας τις υποψίες για την υποστήριξη της φερόμενης κατασκοπευτικής του δράσης.

Παράλληλα, ξεχωριστά στοιχεία φέρονται να υποδεικνύουν ότι, στο διάστημα μεταξύ των δύο ταξιδιών του στη Βρετανία, ο Αϊδινίδης είχε πραγματοποιήσει παρακολούθηση μιας εταιρείας αμυντικού τομέα στην Ιταλία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος της κατηγορίας και δεν έχουν ακόμη κριθεί στο δικαστήριο, ενώ ο συνήγορός του δεν έχει ακόμη υποβάλει τις θέσεις της υπεράσπισης.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Iran International στο επίκεντρο

Ο δημοσιογράφος που φέρεται να παρακολουθούσε ο Ιωάννης Αϊδινίδης εργάζεται στο Iran International, ένα περσόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο με έδρα το Λονδίνο. Το δίκτυο αυτό έχει επικρίνει επανειλημμένα την κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, με την ιρανική κυβέρνηση να το έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση.

Το Iran International και οι εργαζόμενοί του έχουν βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο απειλών και περιστατικών που έχουν προκαλέσει ανησυχία στις βρετανικές αρχές. Η υπόθεση του 46χρονου Έλληνα εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά ερευνών για πιθανές επιχειρήσεις παρακολούθησης και εκφοβισμού Ιρανών δημοσιογράφων που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit