Τουρκικά ΜΜΕ προειδοποιούν για επέμβαση στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης

Ψυχροπολεμικό κλίμα δημιουργούν τα τουρκικά ΜΜΕ, επαναφέροντας στη μνήμη την έξοδο πολεμικών πλοίων το 2024, καθώς η Τουρκία εμφανίζεται έτοιμη να επέμβει σε περίπτωση που η Ελλάδα προχωρήσει στις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο. Η Άγκυρα θέτει ως όρο την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση για περιοχές που, σύμφωνα με την ίδια, εμπίπτουν στη δική της υφαλοκρηπίδα, ενώ η Κύπρος έχει ήδη εκδώσει NAVTEX για γεωφυσικές έρευνες τη συγκεκριμένη περίοδο.

Τουρκικές προειδοποιήσεις και το μήνυμα της Άγκυρας

Η τουρκική εφημερίδα Αϊντινλίκ, επικαλούμενη πηγές ασφαλείας στην τουρκική πρωτεύουσα, τονίζει πως η αντίρρηση της Άγκυρας για την ηλεκτρική διασύνδεση δεν έχει αλλάξει. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τουρκία απαιτεί συντονισμό και λήψη άδειας για οποιεσδήποτε εργασίες σε περιοχές που θεωρεί ότι αποτελούν μέρος της υφαλοκρηπίδας της.

Τουρκικές πηγές ασφαλείας ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να επιτραπεί καμία μονομερής δραστηριότητα. Αυτή η δήλωση εμπεριέχει έμμεση προειδοποίηση για επέμβαση, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της Άγκυρας να αντιδράσει σε ενέργειες που δεν έχουν την έγκρισή της. Το μήνυμα που στέλνεται είναι ότι η Άγκυρα θα κινηθεί με την ίδια αποφασιστικότητα στο πεδίο, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν.

Το ζήτημα της θαλάσσιας δικαιοδοσίας

Στο επίκεντρο της διαφωνίας δεν βρίσκεται τόσο το ίδιο το καλώδιο, όσο το ευρύτερο ζήτημα της θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι ένα τμήμα της διαδρομής του καλωδίου διέρχεται από τη δική της υφαλοκρηπίδα. Για τον λόγο αυτό, ζητά να της γνωστοποιούνται εγγράφως οι συντεταγμένες των ερευνητικών δραστηριοτήτων και οι σχετικές εργασίες να πραγματοποιούνται σε συντονισμό με την Άγκυρα.

Η βασική διαφωνία αφορά το σε ποιας χώρας την περιοχή αρμοδιότητας πραγματοποιούνται οι έρευνες στον βυθό και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να διεξαχθούν. Η τουρκική πλευρά επιμένει στην ανάγκη για διμερή συνεννόηση και έγκριση, προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις στην περιοχή.

Το «παράδειγμα» της Κάσου το 2024

Σε μια προσπάθεια να καταδείξει τον τρόπο αντίδρασής της, η Άγκυρα υπενθυμίζει το περιστατικό που έλαβε χώρα το 2024 στην Κάσο. Τότε, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό είχε στείλει πέντε πολεμικά πλοία στην περιοχή, απέναντι στο ιταλικό ερευνητικό σκάφος Ievoli Relume και ελληνικά πολεμικά πλοία. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα την de facto παρεμπόδιση των ερευνών.

Το δημοσίευμα της Αϊντινλίκ κάνει έναν παραλληλισμό με το σήμερα, όπου η Ελλάδα στηρίζεται στη Γαλλία για την προώθηση του έργου. Επισημαίνεται ότι δύο χρόνια αργότερα από το περιστατικό της Κάσου, ένα γαλλικό ερευνητικό σκάφος αναλαμβάνει το ίδιο έργο, με την Άγκυρα να στέλνει το μήνυμα ότι η αντίδρασή της θα είναι ανάλογη και αυτή τη φορά.

Κυπριακή NAVTEX και ελληνικές κινήσεις για τις έρευνες

Νωρίτερα, η Κύπρος προχώρησε στην έκδοση NAVTEX για τις έρευνες σχετικά με την πόντιση του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου EMC (East to Med Corridor). Σύμφωνα με την κυπριακή NAVTEX, το πλοίο «KOBI RUEGG» θα πραγματοποιήσει γεωφυσικές έρευνες για το καλωδιακό σύστημα εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι έρευνες αυτές έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 2 έως τις 15 Νοεμβρίου του 2026.

Εν τω μεταξύ, αναμένεται και η έκδοση αντίστοιχης NAVTEX από την Ελλάδα για την επανέναρξη των ερευνών που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση. Ο φάκελος με το αίτημα αδειοδότησης που κατέθεσε προ ημερών το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo» στο υπουργείο Εξωτερικών εξετάζεται από τα συναρμόδια υπουργεία και την Ελληνική κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis