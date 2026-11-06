ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για τα πυρηνικά, με το Κατάρ σε ρόλο διαμεσολαβητή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε μια πιθανή σημαντική εξέλιξη στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς η Τεχεράνη έχει εκφράσει προθυμία να συζητήσει ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό της πρόγραμμα. Αυτά τα ζητήματα προηγουμένως θεωρούνταν εκτός συζήτησης, σύμφωνα με διπλωμάτη που γνωρίζει τις λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων, τον οποίο επικαλείται το Bloomberg. Οποιαδήποτε παραχώρηση σε αυτό το ευαίσθητο ζήτημα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προόδου στις συνομιλίες, οι οποίες είχαν περιέλθει σε τέλμα μετά την κατάρρευση μιας προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας τον Ιούνιο.

Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα

Σύμφωνα με τον ανώνυμο διπλωμάτη, το Ιράν εξετάζει επί του παρόντος προτάσεις που αφορούν τις πυρηνικές του δραστηριότητες. Οι προτάσεις αυτές κατατέθηκαν από το Κατάρ, το οποίο έχει αναλάβει τον ρόλο του βασικού διαμεσολαβητή στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Η προθυμία της Τεχεράνης να φέρει στο τραπέζι των συζητήσεων θέματα που σχετίζονται με το πυρηνικό της πρόγραμμα σηματοδοτεί μια αλλαγή στάσης, καθώς στο παρελθόν αυτά τα ζητήματα παρέμεναν εκτός του πλαισίου των διαπραγματεύσεων.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι οι συνομιλίες είχαν βρεθεί σε αδιέξοδο. Είχε προηγηθεί η κατάρρευση μιας προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία είχε επιτευχθεί τον Ιούνιο. Η παρούσα κίνηση, εάν οδηγήσει σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, θα μπορούσε να αναζωογονήσει την ειρηνευτική διαδικασία και να ανοίξει τον δρόμο για μια ευρύτερη συμφωνία.

Η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για αποκλιμάκωση της έντασης, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ. Αυτή η επικοινωνία υπογραμμίζει την επιθυμία του Αμερικανού προέδρου να τερματίσει τον πόλεμο, ο οποίος, όπως αναφέρεται, συνέβαλε στην επικράτηση των Δημοκρατικών έναντι του Ρεπουμπλικανικού κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ που διεξήχθησαν αυτή την εβδομάδα.

Η προσωπική εμπλοκή του προέδρου Τραμπ στις διπλωματικές προσπάθειες δείχνει το βάρος που δίνει η αμερικανική πλευρά στην επίλυση της σύγκρουσης. Οι συζητήσεις με τον εμίρη του Κατάρ εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διεθνών πιέσεων και διαμεσολαβήσεων που στοχεύουν στην εξεύρεση κοινού εδάφους για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

Ο στόχος των ΗΠΑ και η θέση της Τεχεράνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει σταθερά ότι ο κύριος στόχος του πολέμου ήταν η αποτροπή του Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Ωστόσο, από την έναρξη της σύγκρουσης, ελάχιστα είναι γνωστά για την ακριβή έκταση της πυρηνικής δραστηριότητας της χώρας. Η αβεβαιότητα αυτή αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία τριβής στις διεθνείς σχέσεις και στις διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη διαμηνύει πάγια ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα υπηρετεί αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς. Παρόλα αυτά, τυχόν δεσμεύσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις πυρηνικές της δραστηριότητες θα μπορούσαν να φανούν αρκετές ώστε να δώσουν την απαραίτητη ώθηση στην ειρηνευτική διαδικασία και να καθησυχάσουν τις διεθνείς ανησυχίες.

Προηγούμενες αναφορές και η ευαισθησία των πληροφοριών

Η πληροφορία σχετικά με την προθυμία του Ιράν να συζητήσει τα πυρηνικά του ζητήματα προέρχεται από διπλωμάτη που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, λόγω της ευαίσθητης φύσης των πληροφοριών που διαχειρίζεται. Αυτό υπογραμμίζει την λεπτότητα των διαπραγματεύσεων και την ανάγκη για διακριτικότητα εκ μέρους όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Είναι αξιοσημείωτο ότι προηγουμένως, το πρακτορείο Reuters και οι New York Times είχαν αναφέρει επίσης ότι το Ιράν είναι διατεθειμένο να συμβιβαστεί στο ζήτημα των πυρηνικών. Αυτές οι αναφορές ενισχύουν την εικόνα μιας ενδεχόμενης μετατόπισης στην ιρανική στάση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια νέα φάση στις προσπάθειες για την επίτευξη μιας βιώσιμης ειρηνευτικής λύσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki