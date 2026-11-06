Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά απάτη σε κονδύλια για τη σιδηροδρομική γραμμή Μαδρίτης-Σεβίλλης

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ξεκινήσει επισήμως έρευνα για ενδεχόμενη απάτη στη χρήση ευρωπαϊκών κεφαλαίων, τα οποία είχαν προοριστεί για την ανακαίνιση και τη βελτίωση της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη Μαδρίτη με τη Σεβίλλη στην Ισπανία. Η απόφαση αυτή έρχεται στον απόηχο δύο πολύνεκρων σιδηροδρομικών δυστυχημάτων που σημειώθηκαν στην ίδια γραμμή, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του θεσμού, η έρευνα επικεντρώνεται σε πιθανές παρατυπίες που αφορούν τη διαχείριση των κονδυλίων, τα οποία είχαν ως στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, της σηματοδότησης και των συστημάτων επικοινωνίας της συγκεκριμένης σιδηροδρομικής υποδομής.

Η νέα έρευνα και οι στόχοι της

Η έρευνα που ξεκίνησε αφορά «ενδεχόμενο απάτης σε σχέση με ευρωπαϊκά κεφάλαια που προορίζονταν για την ανακαίνιση και τη βελτίωση της ασφάλειας, της σηματοδότησης και των συστημάτων επικοινωνίας» στη γραμμή Μαδρίτης-Σεβίλλης. Αυτή η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποτελεί μια κίνηση για τη διασφάλιση της ορθής χρήσης των ευρωπαϊκών πόρων.

Για τους σκοπούς της διερεύνησης, έχουν απευθυνθεί «πράξεις διερεύνησης» προς τη δημόσια επιχείρηση Adif, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση των ισπανικών σιδηροδρομικών υποδομών. Παράλληλα, παρόμοιες ενέργειες έχουν κατευθυνθεί και προς άλλους δημόσιους οργανισμούς, όπως προστίθεται στην ανακοίνωση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Η Adif είναι η δημόσια εταιρεία που διαχειρίζεται τις σιδηροδρομικές υποδομές της Ισπανίας.

Το πολύνεκρο δυστύχημα στην Ούρντα

Η έναρξη της νέας έρευνας έρχεται λίγες ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στις 28 Οκτωβρίου στην Ούρντα, μια περιοχή που βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης. Σε αυτό το περιστατικό, δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα τον θάνατο 69 ανθρώπων. Η σύγκρουση αυτή οδήγησε σε μία από τις πιο φονικές σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ισπανία των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ένας συρμός της κρατικής εταιρείας Renfe έπεσε πάνω σε ένα ακινητοποιημένο τρένο της ιδιωτικής εταιρείας Iryo. Η κυκλοφορία στην περιοχή είχε διαταραχθεί εκείνη τη στιγμή λόγω βλάβης στο σύστημα ασφαλείας LZB. Ο τότε υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, είχε αποδώσει τη σύγκρουση σε μια «ανεξήγητη» εντολή που δόθηκε από το κέντρο ελέγχου, μετά την αστοχία του συστήματος ασφαλείας. Το δυστύχημα στην Ούρντα ήταν το πιο φονικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία από το 2013, όταν 80 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εκτροχιασμό κοντά στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα.

Προηγούμενη έρευνα για παρόμοιο δυστύχημα

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπενθυμίζει στην ανακοίνωσή της ότι είχε ξεκινήσει παρόμοια έρευνα για την ίδια σιδηροδρομική γραμμή του ισπανικού δικτύου και μετά από ένα προηγούμενο δυστύχημα. Αυτό το περιστατικό συνέβη στις 18 Ιανουαρίου, κοντά στην κοινότητα της Ανδαλουσίας Αδαμούθ, η οποία βρίσκεται νοτιότερα της Ούρντα.

Στην περίπτωση αυτή, δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα 46 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Η ύπαρξη δύο πολύνεκρων δυστυχημάτων στην ίδια γραμμή, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, ενισχύει την ανάγκη για διεξοδική διερεύνηση των συνθηκών και της διαχείρισης των κονδυλίων ασφαλείας.

Παραίτηση του υπουργού Μεταφορών

Την Τρίτη, ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, υπέβαλε την παραίτησή του. Ο κ. Πουέντε ήταν ο επικεφαλής του υπουργείου Μεταφορών όταν συνέβησαν και τα δύο προαναφερθέντα δυστυχήματα, τόσο στην Ούρντα όσο και στην Ανδαλουσία. Η παραίτησή του έρχεται σε μια περίοδο εντατικών ερευνών και αυξημένης πίεσης σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki