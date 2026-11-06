Το κόκκινο καπέλο του Τραμπ: Το μήνυμα πίσω από τη στιλιστική επιλογή

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πλέον ένα αναγνωρίσιμο ντύσιμο, το οποίο αποτελείται συνήθως από μπλε ή μαύρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και κόκκινη γραβάτα. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, μια νέα λεπτομέρεια κάνει την εμφάνισή της όλο και συχνότερα στις δημόσιες εμφανίσεις του πρώην Αμερικανού προέδρου: το καπέλο του μπέιζμπολ. Αυτή η στιλιστική επιλογή αλλάζει αισθητά την εικόνα του, με ειδικούς να αναλύουν τα μηνύματα που επιχειρεί να στείλει.

Η νέα στιλιστική επιλογή και οι εμφανίσεις

Είτε πρόκειται για εμφανίσεις που σχετίζονται με τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, είτε για την τελετή μεταφοράς των σορών έξι στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο με το Ιράν, ο Τραμπ επιλέγει να συνδυάζει το επίσημο κοστούμι του με το γνωστό κόκκινο καπέλο. Το καπέλο φέρει το σύνθημα «Make America Great Again» (MAGA), το οποίο έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα της πολιτικής του ταυτότητας.

Ειδικοί από τους τομείς της μόδας, της πολιτικής επικοινωνίας και της ρητορικής, μιλώντας στη HuffPost, εξηγούν ότι αυτή η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί έναν επιπλέον τρόπο με τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να επικοινωνήσει συγκεκριμένα μηνύματα στο κοινό του. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι δεν είναι πάντα βέβαιο πως το μήνυμα γίνεται αντιληπτό με τον τρόπο που ο ίδιος επιθυμεί.

Η καθιερωμένη εικόνα του Τραμπ

Η Πάτι Γουντ, ειδικός στη γλώσσα του σώματος και τη μη λεκτική επικοινωνία, καθώς και συγγραφέας, δήλωσε στη HuffPost ότι η συνηθισμένη εμφάνιση του Τραμπ, με μπλε κοστούμι, λευκό πουκάμισο και κόκκινη γραβάτα, αποσκοπεί στο να εκπέμπει το μήνυμα «είμαι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας». Αυτή η ενδυματολογική επιλογή δημιουργεί μια εμβληματική εικόνα.

Η συγκεκριμένη εικόνα του Τραμπ έχει διαμορφωθεί εδώ και πολλά χρόνια, ξεκινώντας από την εποχή της τηλεοπτικής εκπομπής «The Apprentice». Η προσθήκη του καπέλου έρχεται να διαφοροποιήσει ένα κατά τα άλλα ιδιαίτερα συγκεκριμένο στιλ, το οποίο παραπέμπει στον πλούτο και την οικονομική επιτυχία. Χαρακτηριστική είναι και η προτίμησή του για κοστούμια του οίκου Brioni.

Το μήνυμα πίσω από το καπέλο

Η Έντιθ Τσαν, στιλίστρια διασημοτήτων και σύμβουλος εικόνας, ανέφερε ότι ο συνδυασμός μπλε κοστουμιού, λευκού πουκαμίσου και κόκκινης γραβάτας δημιουργεί μια έντονη και εύκολα αναγνωρίσιμη σιλουέτα. Αυτή η σιλουέτα συνδέεται με παραδοσιακά σύμβολα εξουσίας και πατριωτισμού. Η ίδια υπογραμμίζει ότι μια «εξαιρετικά συνεπής» ενδυματολογική ταυτότητα αποτελεί βασική αρχή του ισχυρού προσωπικού branding.

Ωστόσο, η Τσαν προσθέτει ότι η προσθήκη του, συχνά κόκκινου, καπέλου αλλάζει ελαφρώς το μήνυμα που εκπέμπει η συνολική εμφάνιση. Εξηγεί ότι τα καπέλα δημιουργούν σε ψυχολογικό επίπεδο μια αίσθηση προστασίας και πλαισίωσης του προσώπου. Αυτό μπορεί να κάνει τον άνθρωπο που τα φορά να αισθάνεται ότι έχει μεγαλύτερο έλεγχο ή ότι προστατεύεται σε περιβάλλοντα όπου βρίσκεται.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr