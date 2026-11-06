Πρώτος θάνατος βρέφους από ιλαρά στο Ουισκόνσιν μετά από 36 χρόνια

Ένα βρέφος έχασε τη ζωή του από ιλαρά στην πολιτεία του Ουισκόνσιν, σηματοδοτώντας τον πρώτο θάνατο από τη λοιμώδη νόσο στην περιοχή από το 1990. Αυτό το τραγικό περιστατικό αποτελεί τον δεύτερο θάνατο βρέφους από ιλαρά που καταγράφεται στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Οι αρχές της πολιτείας ανακοίνωσαν το γεγονός, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την κατάσταση.

Ο θάνατος στο Ουισκόνσιν

Η Κίρστεν Τζόνσον, επικεφαλής του υπουργείου Υγείας του Ουισκόνσιν, προέβη στην επίσημη ανακοίνωση, δηλώνοντας με βαριά καρδιά τον θάνατο του βρέφους που συνδέεται με την επιδημία της ιλαράς στην πολιτεία. Η ίδια σημείωσε ότι πρόκειται για τον πρώτο θάνατο από ιλαρά στο Ουισκόνσιν από το 1990, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει την ηλικία του παιδιού.

Στην ανακοίνωσή της, η Τζόνσον υπογράμμισε ότι «ο θάνατος ενός παιδιού είναι πάντα τραγωδία και ακόμη περισσότερο που αυτός συνδέεται με μία νόσο που μπορεί να αποφευχθεί με τον εμβολιασμό». Το υπουργείο Υγείας της πολιτείας είχε καταγράψει 431 κρούσματα ιλαράς στο Ουισκόνσιν μέχρι τις 3 Νοεμβρίου του 2026.

Η επιστροφή της ιλαράς στις ΗΠΑ

Το 2000, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανακοινώσει την εξάλειψη της ιλαράς χάρη στα προγράμματα εμβολιασμού. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η νόσος έχει επανεμφανιστεί, γεγονός που αποδίδεται στη μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού. Παράλληλα, παρατηρείται αυξημένη καχυποψία των Αμερικανών απέναντι στις υγειονομικές αρχές.

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε σημαντικά ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Τραμπ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Σύμφωνα με την πηγή, ο Κένεντι Τζούνιορ διασπείρει «fake news» και αντιεπιστημονικές απόψεις σχετικά με τα εμβόλια, ανατρέποντας την αμερικανική εμβολιαστική πολιτική. Από τις αρχές του 2026 και μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) έχει καταγράψει συνολικά 4.852 κρούσματα ιλαράς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τι είναι η ιλαρά και οι επιπλοκές της

Η ιλαρά είναι μια βαριά και ιδιαίτερα μεταδοτική νόσος. Τα συμπτώματά της περιλαμβάνουν πυρετό, συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης και εξανθήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η νόσος μπορεί να οδηγήσει σε πιο σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία και εγκεφαλίτιδα.

Αυτές οι επιπλοκές ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στον οργανισμό ή ακόμα και να οδηγήσουν στον θάνατο. Πριν από την ανάπτυξη του εμβολίου της ιλαράς στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η νόσος προκαλούσε τον θάνατο εκατοντάδων παιδιών κάθε χρόνο στις ΗΠΑ. Παγκοσμίως, η ιλαρά εξακολουθεί να ευθύνεται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr