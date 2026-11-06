Νέοι συναγερμοί για βόμβες σε πτήσεις και αεροδρόμια της Ευρώπης

Η αναστάτωση στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές συνεχίζεται, καθώς νέες απειλές για βόμβες σήμαναν συναγερμό σε αεροδρόμια και πτήσεις την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Αυτό συνέβη μόλις μία ημέρα μετά από παρόμοια περιστατικά που επηρέασαν δεκάδες πτήσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα ασυνήθιστο κύμα απειλών για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών, κινητοποιώντας τις αρχές ασφαλείας σε όλη την ήπειρο.

Συναγερμοί σε Κοπεγχάγη και Πράγα

Στη Δανία, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνώνται απειλές που στρέφονται κατά της εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με το Reuters. Η αστυνομία διατηρεί εμφανή παρουσία στο αεροδρόμιο, ενώ διευκρινίστηκε ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για τους επιβάτες.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία της Τσεχίας κατέγραψε απειλή για βόμβα εναντίον πτήσεων που αναχωρούν από και φθάνουν στο αεροδρόμιο της Πράγας. Έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξουν ελάχιστες επιπτώσεις στη λειτουργία του αεροδρομίου. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε ότι δεν βρέθηκαν εκρηκτικά σε πτήσεις που ελέγχθηκαν μέχρι τώρα, ούτε ακυρώθηκαν ή εξετράπησαν πτήσεις.

Περιστατικά σε πτήσεις της Ryanair και της Wizz Air

Μία πτήση της Ryanair, η οποία είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει από τη Λισαβόνα με προορισμό τη Ρώμη σήμερα το πρωί, έγινε στόχος απειλής για βόμβα. Ωστόσο, η πορτογαλική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για ψευδή συναγερμό.

Παράλληλα, μία πτήση της Wizz Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Πράγα-Ρώμη εξετράπη και προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βενετία. Η εκτροπή έγινε αφού οι ιταλικές αρχές ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας δέχτηκαν τηλεφωνική απειλή για βόμβα, όπως μετέδωσε το ANSA.

Ευρύτερη αναστάτωση και απειλές σε ΜΜΕ

Από την αρχή της εβδομάδας, έχουν καταγραφεί πάνω από 20 ψευδείς απειλές για βόμβα, οι οποίες έχουν διαταράξει την εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι αρχές να αναγκαστούν να εκτρέψουν ορισμένες πτήσεις ή να απογειώσουν μαχητικά αεροσκάφη για να συνοδεύσουν πολιτικά αεροσκάφη.

Εκτός από τις αερομεταφορές, απειλές δέχθηκαν και δημοσιογραφικοί οργανισμοί στην Ιρλανδία. Συγκεκριμένα, εκκενώθηκαν τα γραφεία ιρλανδικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTE. Σύμφωνα με τον παρουσιαστή του ραδιοσταθμού Newstalk, ο οποίος επίσης δέχτηκε απειλή, επρόκειτο για φάρσα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr