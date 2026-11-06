Νέες απειλές για βόμβες σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια και ΜΜΕ για τρίτη ημέρα

Μια σειρά από απειλές για βόμβες συνεχίζει να διαταράσσει τις επιβατικές πτήσεις σε όλη την Ευρώπη, αναγκάζοντας εκτροπές πτήσεων, αναγκαστικές προσγειώσεις και εντατικούς ελέγχους ασφαλείας. Σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, τηλεοπτικά κανάλια και νέες πτήσεις βρέθηκαν εκ νέου στο στόχαστρο απειλών για βόμβα, σηματοδοτώντας την τρίτη ημέρα χάους.

Ο νέος συναγερμός έρχεται μία ημέρα μετά τις απειλές για βόμβες που επηρέασαν δεκάδες πτήσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση, διερευνώντας τα περιστατικά και λαμβάνοντας μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών.

Συναγερμός σε αεροδρόμια της Ευρώπης

Οι απειλές για βόμβες έχουν δημιουργήσει εκτεταμένα προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία, με τις αστυνομικές αρχές σε Δανία και Τσεχία να εξετάζουν νέα κύματα απειλών σε αεροσκάφη. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας και σε αναστάτωση για τους ταξιδιώτες.

Συγκεκριμένα, οι απειλές στρέφονται κατά της εναέριας κυκλοφορίας, προκαλώντας την κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας στα αεροδρόμια των δύο χωρών. Η διαχείριση των περιστατικών γίνεται με προσοχή, με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη λειτουργία των αεροδρομίων και την ασφάλεια των επιβατών.

Η κατάσταση στην Τσεχία

Στην Τσεχία, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπήρξαν και πάλι απειλές για βόμβα εναντίον αεροσκαφών που αναχωρούν και προσγειώνονται στο αεροδρόμιο της Πράγας. Ως αποτέλεσμα αυτών των απειλών, μία πτήση της Wizzair που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Πράγα για τη Ρώμη εξετράπη για το αεροδρόμιο της Βενετίας, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Η Αστυνομία της Τσεχίας έγραψε σήμερα το πρωί στην πλατφόρμα Χ ότι «σήμερα επαναλαμβάνεται η απειλή για τοποθέτηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε ορισμένα αεροσκάφη που φτάνουν στο αεροδρόμιο της Πράγας ή αναχωρούν από αυτό». Οι αρχές ανέφεραν ότι εφαρμόστηκαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στη λειτουργία του αεροδρομίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Απειλές στην Κοπεγχάγη

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, ότι διερευνά απειλές που στρέφονται κατά της εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης. Παρά τις απειλές, η άμεση εκτίμησή της είναι ότι δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για τους επιβάτες, σύμφωνα με το Reuters.

Σε ανακοίνωσή της, η δανική αστυνομία ανέφερε: «Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης σήμερα σε σχέση με απειλές που στρέφονται κατά της εναέριας κυκλοφορίας». Πρόσθεσαν πως «ερευνούμε τώρα το περιστατικό και έχουμε ορατή παρουσία στο αεροδρόμιο», διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία.

Στο στόχαστρο ειδησεογραφικοί οργανισμοί σε Ιρλανδία και Βρετανία

Εκτός από τα αεροδρόμια, ειδησεογραφικοί οργανισμοί στην Ιρλανδία και τη Βρετανία έγιναν σήμερα στόχος απειλών για βόμβα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Newstalk στην Ιρλανδία διέκοψε την εκπομπή του, καθώς το προσωπικό απομακρύνθηκε από τις εγκαταστάσεις λόγω των απειλών.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης το RTÉ και η εφημερίδα Irish Independent, καθώς και ορισμένοι ακόμη ειδησεογραφικοί οργανισμοί με έδρα τη Βρετανία, τα ονόματα των οποίων δεν έχουν γίνει γνωστά. Μεγάλη αστυνομική δύναμη έχει αναπτυχθεί στην περιοχή, διερευνώντας τα περιστατικά και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis