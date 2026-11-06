Τραγωδία στη Γαλλία: Δύο νεκροί και 16 τραυματίες σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής κοντά στην κοινότητα Λαν, στην περιοχή Εν της Γαλλίας, προκαλώντας τον θάνατο δύο ατόμων και τον τραυματισμό 16 επιβατών. Το δυστύχημα συνέβη όταν ένα λεωφορείο, το οποίο μετέφερε συνολικά 43 επιβάτες, εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, την παροχή βοήθειας στους εμπλεκόμενους και τη διαχείριση των συνεπειών του τραγικού συμβάντος.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων

Ο φόρος αίματος από το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα είναι βαρύς, καθώς τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Αρχικά, η νομαρχία του Εν είχε ανακοινώσει τον θάνατο δύο ανηλίκων. Ωστόσο, η Εισαγγελία του Bourg-en-Bresse διευκρίνισε αργότερα ότι τα θύματα είναι ένας ανήλικος και ένας ενήλικας, διορθώνοντας την αρχική ενημέρωση που είχε δοθεί από τις τοπικές αρχές.

Πέρα από τους δύο νεκρούς, ο τελευταίος απολογισμός που δόθηκε στη δημοσιότητα κάνει λόγο για 16 τραυματίες. Συγκεκριμένα, τρία άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την εξέλιξη της υγείας τους. Παράλληλα, άλλοι 13 επιβάτες υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Εισαγγελία του Bourg-en-Bresse. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων και την παρακολούθησή τους.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν το λεωφορείο, που εκτελούσε δρομολόγιο κοντά στην κοινότητα Λαν, εξετράπη της πορείας του. Το όχημα βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε μέσα σε ένα χαντάκι, όπως διακρινόταν σε πλάνα που προβλήθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV. Στα ίδια πλάνα φαινόταν πλήθος ανθρώπων να στέκεται στο σημείο του συμβάντος, μαρτυρώντας την έκταση της κινητοποίησης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο παραμένουν αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες αρχές. Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 43 επιβάτες. Από αυτούς, οι 15 ήταν ανήλικοι, όπως μεταδίδει το BFMTV, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στην τραγωδία και την ανάγκη για ενδελεχή διερεύνηση.

Η άμεση αντίδραση των αρχών

Μετά το τραγικό συμβάν, ο δήμαρχος του Λαν, Ιβ Κριστέν, προέβη σε σχετική ανακοίνωση Τύπου, τονίζοντας την άμεση ενεργοποίηση του Δημοτικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης (PCS). Αυτό το σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή για την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης και την παροχή υποστήριξης σε όσους επλήγησαν.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, το δημαρχείο της κοινότητας άνοιξε τις πόρτες του για να φιλοξενήσει όσους εμπλάκηκαν στο ατύχημα. Ο χώρος του δημαρχείου λειτούργησε ως κέντρο φροντίδας και καταφυγίου, προσφέροντας έναν ασφαλή τόπο για τους πληγέντες και τους συγγενείς τους, σε στενό συντονισμό με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις αρμόδιες αρχές. Συνολικά, εκτιμάται ότι 70 άνθρωποι έχουν «εμπλακεί» με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στο ατύχημα, είτε ως επιβάτες του λεωφορείου είτε ως άτομα που χρειάστηκαν υποστήριξη λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Με πληροφορίες από: Enikos