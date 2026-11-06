Αυστραλία: Πέθανε η Εύα Γκέλερ, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Μπόνταϊ

Η Εύα Γκέλερ, μια 90χρονη επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ τη νύχτα της Πέμπτης. Η Γκέλερ είχε τραυματιστεί σοβαρά στην τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην παραλία Μπόνταϊ πριν από σχεδόν έναν χρόνο.

Ο θάνατός της ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των νεκρών από την επίθεση στους 16, μετά από μια πολύμηνη μάχη που έδωσε με τα τραύματά της. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε θλίψη, καθώς η Γκέλερ είχε δεχτεί σφαίρες από τους δύο αγνώστους δράστες.

Η τραγική κατάληξη της Εύα Γκέλερ

Η 90χρονη Εύα Γκέλερ, η οποία νοσηλευόταν επανειλημμένα εξαιτίας των εκτεταμένων τραυμάτων που υπέστη από τους πυροβολισμούς, υπέκυψε στις επιπλοκές που προκλήθηκαν από αυτά. Η μάχη της για τη ζωή διήρκεσε πολλούς μήνες, μετά τον σοβαρό τραυματισμό της στην επίθεση.

Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ, όπου και νοσηλευόταν. Η κηδεία της Εύα Γκέλερ έχει προγραμματιστεί να γίνει την ερχόμενη Δευτέρα.

Η τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ

Η επίθεση στην οποία τραυματίστηκε θανάσιμα η Εύα Γκέλερ έλαβε χώρα στις 14 Δεκεμβρίου του 2025, στην παραλία Μπόνταϊ. Κατά τη διάρκεια ενός εορτασμού της Χανουκά, δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ, προκαλώντας τον θάνατο δεκαπέντε ανθρώπων την ημέρα του περιστατικού.

Εκτός από τους νεκρούς, δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς των δραστών. Η Εύα Γκέλερ ήταν ανάμεσα σε αυτούς που δέχτηκαν σφαίρες και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Ο αντισημιτικός χαρακτήρας της επίθεσης

Οι αυστραλιανές αρχές έχουν χαρακτηρίσει την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ ως αντισημιτική τρομοκρατική ενέργεια. Αυτή η επίσημη τοποθέτηση υπογραμμίζει τη φύση του περιστατικού και τα κίνητρα πίσω από την πράξη των δύο ενόπλων.

Ο εορτασμός της Χανουκά, κατά τον οποίο εκδηλώθηκε η επίθεση, αποτελεί μια σημαντική θρησκευτική γιορτή, γεγονός που ενισχύει τον χαρακτηρισμό της ως αντισημιτικής ενέργειας.

Το παρελθόν της επιζήσασας του Ολοκαυτώματος

Η Εύα Γκέλερ είχε ένα ιδιαίτερα βαρύ παρελθόν, καθώς ήταν επιζήσασα του Ολοκαυτώματος. Είχε διαφύγει από τη Ρουμανία ως παιδί κατά τη διάρκεια αυτής της σκοτεινής περιόδου της ιστορίας.

Η ζωή της σημαδεύτηκε από την επιβίωση σε δύσκολες συνθήκες, και η νέα αυτή τραγωδία ήρθε να προστεθεί στην προσωπική της ιστορία, με την ίδια να παλεύει για τη ζωή της μετά τους πυροβολισμούς.

Η δήλωση του Άρσεν Οστροβσκι

Ο Αυστραλοϊσραηλινός δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Άρσεν Οστροβσκι, ο οποίος επέζησε από την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ, εξέφρασε την Παρασκευή τη θλίψη του για τον θάνατο της Εύα Γκέλερ. Ο Οστροβσκι τόνισε την τραγικότητα του γεγονότος, αναφέροντας ότι η Γκέλερ έγινε το 16ο θύμα της σφαγής.

«Είναι απολύτως τραγικό. Η Εύα Γκέλερ, 90 ετών, η οποία πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μπόνταϊ, πέθανε μόλις τώρα, έπειτα από επιπλοκές που προκλήθηκαν από τα τραύματά της, και έγινε το 16ο θύμα της σφαγής. Η Εύα ήταν επιζήσασα του ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ!» δήλωσε ο Οστροβσκι, υπογραμμίζοντας τη σημασία της απώλειας της Γκέλερ.

Με πληροφορίες από: Topontiki