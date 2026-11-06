Ένοπλη επίθεση σε τράπεζα στην Τάμπα των ΗΠΑ: Ένας νεκρός και ο δράστης τραυματισμένος

Ένας 35χρονος άνδρας, ο Τζέικομπ Πίρσον, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στις εγκαταστάσεις της Citibank στην Τάμπα των ΗΠΑ, την Τετάρτη 04.11.2026. Η ενέργειά του είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της 41χρονης εργαζόμενης Λιν Σέλμαν. Ο δράστης δέχθηκε στη συνέχεια πυροβολισμούς από υπάλληλο ασφαλείας της τράπεζας. Το περιστατικό, που προκάλεσε σοκ, φέρεται να σχετίζεται με ένα χρέος ύψους 2.500 δολαρίων.

Η ένοπλη εισβολή στην τράπεζα της Τάμπα

Η επίθεση ξεκίνησε όταν ο 35χρονος Τζέικομπ Πίρσον, κάτοικος Ορλάντο, κατευθύνθηκε προς τα γραφεία της Citibank στην Τάμπα. Σύμφωνα με βίντεο από κάμερες ασφαλείας, το αυτοκίνητο του Πίρσον έπεσε με ορμή πάνω στην πύλη των εγκαταστάσεων της τράπεζας, καταφέρνοντας να την παραβιάσει και να εισέλθει στον χώρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 04.11.2026, μια ημέρα κατά την οποία περίπου 3.200 εργαζόμενοι βρίσκονταν εντός των γραφείων της τράπεζας. Η απρόκλητη εισβολή του δράστη προκάλεσε αναστάτωση και φόβο σε όσους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στις εγκαταστάσεις.

Η δολοφονία της εργαζόμενης Λιν Σέλμαν

Λίγο μετά την είσοδό του στον εξωτερικό χώρο της τράπεζας, ο Τζέικομπ Πίρσον συνάντησε την 41χρονη Λιν Σέλμαν, η οποία ήταν εργαζόμενη της Citibank. Το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που ο Πίρσον πυροβόλησε τη γυναίκα με μια καραμπίνα.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, το όπλο του δράστη παρουσίασε εμπλοκή. Ο 35χρονος, χωρίς να διστάσει, επέστρεψε στο αυτοκίνητό του για να πάρει ένα πιστόλι, συνεχίζοντας την ένοπλη δράση του εντός του χώρου της τράπεζας.

Το χρέος των 2.500 δολαρίων και οι απειλές

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, το κίνητρο πίσω από την επίθεση ήταν η οργή του Τζέικομπ Πίρσον για ένα χρέος ύψους 2.500 δολαρίων, για το οποίο είχε λάβει δικαστική κλήση. Η δικαστική αυτή διαδικασία φέρεται να τον εξόργισε σε τέτοιο βαθμό που τον οδήγησε στην ακραία αυτή πράξη.

Πριν φτάσει στις εγκαταστάσεις της τράπεζας, ο 35χρονος είχε τηλεφωνήσει στο δικηγορικό γραφείο που είχε αναλάβει την είσπραξη της οφειλής του. Κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος, ο Πίρσον απείλησε ευθέως ότι θα εμφανιζόταν οπλισμένος εάν δεν ακυρωνόταν η δικαστική υπόθεση.

Οι απειλές του ήταν συγκεκριμένες: «Αν δεν θέλετε να πάω εκεί με το AR-15 μου, το αλεξίσφαιρο γιλέκο μου και την τρέλα μου, ακυρώστε αυτή τη δικαστική υπόθεση, γαμώτο. Με καταλαβαίνετε; Βρίσκομαι μόλις μία ώρα και τρία λεπτά μακριά, οπότε το τελευταίο πράγμα που θέλετε είναι να τα βάλετε μαζί μου», φέρεται να δήλωσε ο δράστης στο τηλεφώνημα.

Η άμεση αντίδραση της ασφάλειας της τράπεζας

Το δικηγορικό γραφείο, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις απειλές του Τζέικομπ Πίρσον, ενημέρωσε αμέσως τον επικεφαλής ασφαλείας της τράπεζας, Τζον Φρέιλι. Ο κ. Φρέιλι διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας, καθώς είναι συνταξιούχος πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ.

Μετά την επίθεση και τη δολοφονία της Λιν Σέλμαν, η αντίδραση των αρχών ασφαλείας ήταν άμεση. Ο δράστης δέχθηκε πυροβολισμούς από υπάλληλο ασφαλείας της τράπεζας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Η επέμβαση αυτή έβαλε τέλος στην ένοπλη δράση του Πίρσον εντός των εγκαταστάσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit