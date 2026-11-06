Σάλος στη Νορβηγία με βιβλίο για τη Μέτε-Μάριτ: Αποκαλύπτει λεπτομέρειες μεταμόσχευσης, ζήτησε συγγνώμη ο συγγραφέας

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Νορβηγία η πρόσφατη κυκλοφορία ενός βιβλίου, το οποίο φέρνει στο φως λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταμόσχευση πνευμόνων στην οποία υποβλήθηκε η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έργο θεωρείται ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αναγνώριση του ανθρώπου που προσέφερε τα όργανά του, γεγονός που έχει προκαλέσει προβληματισμό και σάλο στη χώρα, εγείροντας ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το περιεχόμενο του επίμαχου βιβλίου

Το βιβλίο, με τίτλο «Eventyrnettene» (Οι νύχτες της περιπέτειας), κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα και φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Άλφρεντ Φίντγεστλ. Το κύριο θέμα του περιστρέφεται γύρω από γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο παρασκήνιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2026, όπου η εθνική ομάδα της Νορβηγίας έφτασε πολύ κοντά στην κατάκτηση του τίτλου, δημιουργώντας μια αφήγηση γεμάτη αγωνία και εθνική υπερηφάνεια.

Ωστόσο, πέρα από τις ιστορίες που αφορούν το Μουντιάλ, ο συγγραφέας συμπεριέλαβε και πληροφορίες για μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που βίωνε τότε η βασιλική οικογένεια της χώρας. Στις περίπου 250 σελίδες του, ο δημοσιογράφος περιγράφει τις εξελίξεις που είχαν απασχολήσει το παλάτι κατά τη διάρκεια των αγώνων, συνδυάζοντας αθλητικά και προσωπικά γεγονότα της βασιλικής ζωής.

Οι αποκαλύψεις για τη βασιλική οικογένεια

Μέσα από τις σελίδες του «Eventyrnettene», ο Άλφρεντ Φίντγεστλ αναφέρεται σε διάφορα ζητήματα που αφορούσαν τη βασιλική οικογένεια. Σε ένα σημείο, γίνεται λόγος για τον βασιλιά Χάραλντ, ο οποίος απεβίωσε στις αρχές Σεπτεμβρίου, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε. Παράλληλα, περιγράφονται οι δικαστικές περιπέτειες του Μάριους, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για σεξουαλικά αδικήματα, προσθέτοντας μια ακόμη πτυχή στην περίοδο των δυσκολιών.

Το πιο επίμαχο σημείο του βιβλίου αφορά τη βασίλισσα Μέτε-Μάριτ. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η βασίλισσα υποβλήθηκε σε διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων κατά τη διάρκεια του αγώνα της Νορβηγίας με το Ιράκ. Συγκεκριμένα, η επέμβαση φέρεται να έλαβε χώρα τη νύχτα της 16ης προς τη 17η Ιουνίου. Επιπλέον, ο Φίντγεστλ αναφέρει ότι τα όργανα προέρχονταν από άνθρωπο που είχε χάσει ξαφνικά τη ζωή του σε δυστύχημα, το οποίο συνέβη σε κάποια σκανδιναβική χώρα, παρέχοντας έτσι συγκεκριμένα στοιχεία για τον δότη.

Η νομοθεσία περί μεταμοσχεύσεων και οι αντιδράσεις

Αυτές ακριβώς οι πληροφορίες είναι που προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις στη Νορβηγία. Ο συνδυασμός της συγκεκριμένης ημερομηνίας της επέμβασης, δηλαδή της νύχτας της 16ης προς τη 17η Ιουνίου, μαζί με τις συνθήκες θανάτου του δότη – ξαφνικός θάνατος σε δυστύχημα σε σκανδιναβική χώρα – θεωρείται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκάλυψη της ταυτότητας του δότη των οργάνων, κάτι που αποτελεί σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικότητας.

Στη Νορβηγία, η νομοθεσία που διέπει τις μεταμοσχεύσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρή και προβλέπει ισχυρή προστασία των προσωπικών στοιχείων των δοτών. Για τον λόγο αυτό, οι πληροφορίες που σχετίζονται με τον χρόνο και τις συνθήκες δωρεάς οργάνων δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται, ειδικά όταν υπάρχει ορατός κίνδυνος να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του προσώπου που προσέφερε τα όργανά του. Η δημοσίευση των παραπάνω στοιχείων στο βιβλίο του Άλφρεντ Φίντγεστλ εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την τήρηση αυτής της νομοθεσίας και τον σεβασμό στην ιδιωτικότητα του δότη και της οικογένειάς του, προκαλώντας μια ευρεία συζήτηση στην κοινή γνώμη.

Με πληροφορίες από: Newsit