Ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε «μεγάλη συμφωνία» για Ουκρανία και Ευρώπη

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε την έλευση μιας «μεγάλης συμφωνίας» που, όπως εκτίμησε, θα τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν στον Λευκό Οίκο, όπου αποκάλυψε πως συναντήθηκε με τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Η συμφωνία αυτή, σύμφωνα με τον Τραμπ, δεν θα περιορίζεται μόνο στην Ουκρανία, αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη, αλλάζοντας τα δεδομένα σε όλη την ήπειρο.

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο και οι παράλληλες επαφές

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κιρίλ Ντμίτριεφ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να συζητά με τον ειδικό απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Τραμπ διευκρίνισε στους δημοσιογράφους ότι δεν είχε επαφές με την ουκρανική αντιπροσωπεία, η οποία βρισκόταν επίσης στον Λευκό Οίκο την ίδια ημέρα.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία είχε μεταβεί στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ. Αυτή η παράλληλη παρουσία των δύο πλευρών στον Λευκό Οίκο, χωρίς απευθείας συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τους Ουκρανούς εκπροσώπους, σηματοδοτεί τις εξελίξεις στο διπλωματικό παρασκήνιο.

Προσδοκίες για μια «μεγάλη συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας βρίσκεται πολύ κοντά στο τέλος του. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, τόνισε ότι «θα υπάρξει συμφωνία» και πως αυτή «θα είναι μια μεγάλη συμφωνία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις για το εύρος αυτής της επικείμενης συμφωνίας. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι θα αφορά «κάτι περισσότερο από την Ουκρανία» και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Θα μπορούσα μάλιστα να πω ότι μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη. Θα είναι μια μεγάλη, εξαιρετική συμφωνία και όλοι θα είναι ενθουσιασμένοι».

Οι επικείμενες συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται λίγα 24ωρα πριν από τη διεξαγωγή κρίσιμων συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι. Οι συνομιλίες αυτές θα διεξαχθούν με αμερικανική μεσολάβηση, με βασικό στόχο την εξεύρεση διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Η προαναγγελία μιας τόσο ευρείας συμφωνίας από τον Αμερικανό πρόεδρο, λίγο πριν από αυτή τη διπλωματική διάσκεψη, προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στις επικείμενες διαπραγματεύσεις και στις προσπάθειες για την ειρήνευση στην περιοχή.

Ερωτήματα και προσδοκίες στην Ευρώπη

Η αναφορά του Αμερικανού προέδρου σε μια συμφωνία που ενδέχεται να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη αναμένεται να προκαλέσει ερωτήματα στις ευρωπαϊκές χώρες. Ιδιαίτερα μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, οι δηλώσεις αυτές αναμένεται να εγείρουν προβληματισμούς και συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας και των διεθνών σχέσεων.

Την ίδια ώρα, στον απόηχο της σαρωτικής νίκης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, εξέπρασε μια συγκεκριμένη προσδοκία. Η Κάλας δήλωσε ότι αναμένει πως το νέο Κογκρέσο θα ασκήσει «μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία», υποδεικνύοντας μια πιθανή αλλαγή στην προσέγγιση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Ο ρόλος της Πρώτης Κυρίας και η αποστολή Alyoshki

Στο πλαίσιο των επαφών στον Λευκό Οίκο, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, αναφέρθηκε και στον ρόλο της Μελάνια Τραμπ. Ο Ντμίτριεφ ευχαρίστησε την Πρώτη Κυρία «εκ μέρους του Προέδρου Πούτιν» για την εμπλοκή της στην αποστολή Alyoshki.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ρώσου απεσταλμένου, η Μελάνια Τραμπ διαδραμάτισε «κρίσιμο ηγετικό ρόλο» σε αυτή την ανθρωπιστική επιχείρηση. Αυτή η αναφορά υπογραμμίζει μια πτυχή των σχέσεων και των παρασκηνιακών διπλωματικών προσπαθειών που δεν αφορούν μόνο τους επίσημους ηγέτες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos