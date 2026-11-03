Η ιστορία του Γκουστάβ, του κροκόδειλου-εφιάλτη του Μπουρούντι

Ένα από τα πιο ανατριχιαστικά κεφάλαια της άγριας ζωής στην Αφρική συνδέεται με έναν τεράστιο κροκόδειλο του Νείλου, ο οποίος απέκτησε το όνομα Γκουστάβ και έγινε ο φόβος των κατοίκων στο Μπουρούντι. Για δεκαετίες, οι ιστορίες γύρω από τη δράση του πολλαπλασιάζονταν, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμη και για 300 ανθρώπους που φέρεται να έχασαν τη ζωή τους στα σαγόνια του. Η δράση του εντοπιζόταν κυρίως στην περιοχή του ποταμού Ρουζίτζι και στις βόρειες όχθες της λίμνης Τανγκανίκα, με τις πρώτες αναφορές για θανατηφόρες επιθέσεις να χρονολογούνται από το 1987. Παρά τις εκτεταμένες προσπάθειες αιχμαλώτισής του, ο Γκουστάβ δεν πιάστηκε ποτέ και η τύχη του παραμένει άγνωστη.

Ο γιγαντιαίος κροκόδειλος και η φήμη του

Ο Γκουστάβ, ένας κροκόδειλος του Νείλου, περιγράφεται ως ένα ερπετό που ξεπερνούσε τα έξι μέτρα σε μήκος και ζύγιζε περίπου 900 κιλά. Οι περιγραφές αυτές, ωστόσο, δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ πλήρως, καθώς κανείς δεν κατάφερε να τον αιχμαλωτίσει.

Η φήμη του γιγαντιαίου κροκόδειλου εξαπλώθηκε ιδιαίτερα στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές των 2000s, με τους κατοίκους του Μπουρούντι να τον θεωρούν έναν πραγματικό εφιάλτη. Σε ορισμένες αναφορές γινόταν λόγος για σημάδια από σφαίρες στο σώμα του, καθώς και για έναν παλαιότερο τραυματισμό στον ώμο, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν προσπάθειες εξόντωσης.

Οι επιθέσεις και ο αριθμός των θυμάτων

Οι πρώτες αναφορές για θανατηφόρες επιθέσεις στην περιοχή όπου δρούσε ο Γκουστάβ χρονολογούνται από το 1987. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των θυμάτων του έφτασαν ακόμη και τους 300 ανθρώπους, αν και αυτός ο αριθμός δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Την υπόθεση του Γκουστάβ ανέλαβε να ερευνήσει ο Γάλλος φυσιοδίφης Πατρίς Φέιγ, ο οποίος παρακολουθούσε τις κινήσεις του και συγκέντρωνε μαρτυρίες από κατοίκους και ψαράδες. Ο Φέιγ είχε περιγράψει επιθέσεις σε ανθρώπους που βρίσκονταν στις όχθες του ποταμού και της λίμνης, ενώ είχε αναφερθεί σε ένα περιστατικό κατά το οποίο καταγράφηκαν 17 θάνατοι σε συγκεκριμένη διαδρομή κοντά στη λίμνη Τανγκανίκα.

Σε μεταγενέστερη αναφορά του, ο Πατρίς Φέιγ φέρεται να είχε μιλήσει για περίπου 60 καταγεγραμμένους θανάτους, ενδεχομένως και λιγότερους. Ειδικοί έχουν επισημάνει ότι οι επιθέσεις κροκοδείλων στην περιοχή ήταν πραγματικές, αλλά δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν όλες με βεβαιότητα σε ένα και μόνο ζώο, υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Η μεγάλη επιχείρηση αιχμαλώτισης το 2004

Το 2004 οργανώθηκε μια μεγάλη επιχείρηση με σκοπό την αιχμαλώτιση του Γκουστάβ. Οι ερευνητές κατασκεύασαν ένα ειδικό μεταλλικό κλουβί, μήκους περίπου δέκα μέτρων, το οποίο τοποθετήθηκε σε σημείο όπου είχε εντοπιστεί ο κροκόδειλος. Για την προσέλκυση του, χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά δολώματα και κάμερες, σε μια προσπάθεια να καταγραφεί και να πιαστεί το γιγαντιαίο ερπετό.

Παρά τις προσεκτικές προετοιμασίες και τις εντατικές προσπάθειες, ο Γκουστάβ δεν πιάστηκε ποτέ. Σε μία από τις τελευταίες προσπάθειες, τοποθετήθηκε ζωντανή κατσίκα μέσα στην παγίδα ως δόλωμα. Ωστόσο, μια σφοδρή καταιγίδα που ξέσπασε προκάλεσε ζημιά στον εξοπλισμό της ομάδας, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να εξακριβώσουν τι είχε συμβεί με την παγίδα και το δόλωμα.

Η μυστηριώδης εξαφάνιση και οι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες

Μετά την αποτυχημένη επιχείρηση αιχμαλώτισης, οι πληροφορίες για τον Γκουστάβ έγιναν όλο και πιο σπάνιες. Το 2009 υπήρξε μια νέα αναφορά για την παρουσία του στην περιοχή του ποταμού Ρουζίτζι, κοντά στη λίμνη Τανγκανίκα, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες για τον εντοπισμό του.

Ωστόσο, έκτοτε, οι αναφορές για τον κροκόδειλο-εφιάλτη σχεδόν σταμάτησαν. Το 2019 κυκλοφόρησαν ισχυρισμοί ότι είχε σκοτωθεί, χωρίς όμως να παρουσιαστεί κάποιο πτώμα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που να επιβεβαιώνει τον θάνατό του. Έτσι, η τύχη του Γκουστάβ παραμένει άγνωστη μέχρι σήμερα, με την ιστορία του να συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα και να τροφοδοτεί τον μύθο του αόρατου κυνηγού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta