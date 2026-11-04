Η ιστορική νίκη των δημοκρατικών στο Τέξας μετά από 38 χρόνια

Πολιτικό «σεισμό» προκαλεί στις ΗΠΑ η ιστορική νίκη των Δημοκρατικών στο Τέξας, ένα από τα ισχυρότερα προπύργια των Ρεπουμπλικανών. Ο Τζέιμς Ταλαρίκο επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον στη μάχη για τη Γερουσία, σύμφωνα με πρόβλεψη του NBC News, και γίνεται ο πρώτος Δημοκρατικός γερουσιαστής της πολιτείας από το 1988. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, με τους Δημοκρατικούς να πετυχαίνουν μια νίκη την οποία επιδίωκαν επί δεκαετίες.

Ανατροπή σε ένα ισχυρό προπύργιο

Η επικράτηση του Τζέιμς Ταλαρίκο επί του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον για μία θέση στη Γερουσία του Τέξας σηματοδοτεί μια ιστορική αλλαγή στον πολιτικό χάρτη της πολιτείας. Το Τέξας θεωρούνταν επί μακρόν ένα από τα ισχυρότερα προπύργια των Ρεπουμπλικανών, με την κυριαρχία τους να διαρκεί για 38 ολόκληρα χρόνια.

Η νίκη του Ταλαρίκο τον καθιστά τον πρώτο Δημοκρατικό γερουσιαστή της πολιτείας από το 1988, ανατρέποντας μια μακρά περίοδο Ρεπουμπλικανικής κυριαρχίας. Αυτή η εξέλιξη χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, καθώς οι Δημοκρατικοί πέτυχαν έναν στόχο που επιδίωκαν επί δεκαετίες χωρίς επιτυχία.

Οι δεκαετίες προσπάθειας των δημοκρατικών

Επί δεκαετίες, οι Δημοκρατικοί κατέβαλαν προσπάθειες να μετατρέψουν το Τέξας από μια παραδοσιακά «κόκκινη» πολιτεία σε «μπλε», δηλαδή σε μια περιοχή με Δημοκρατική πλειοψηγία. Κατά καιρούς, είχαν φτάσει κοντά στην επίτευξη αυτού του στόχου, αλλά ποτέ δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη νίκη που θα ανέτρεπε την Ρεπουμπλικανική κυριαρχία.

Η τρέχουσα επικράτηση αποτελεί την κορύφωση αυτών των μακροχρόνιων προσπαθειών, προσφέροντας στους Δημοκρατικούς μια νίκη που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον του κόμματος στην πολιτεία και ευρύτερα στις ΗΠΑ.

Η σημασία της εξέλιξης για τον πολιτικό χάρτη

Ο εκλογικός αναλυτής του Sky News, Ρομπ Φορντ, σχολίασε το αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντάς το «απολύτως απίστευτο». Υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία αυτής της εξέλιξης για τον συνολικό πολιτικό χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως εξήγησε, το Τέξας είναι μακράν η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πολιτεία που παραδοσιακά ψηφίζει Ρεπουμπλικανούς.

Η ενδεχόμενη μετατροπή του Τέξας σε μια αμφίρροπη εκλογική περιφέρεια θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τις ισορροπίες στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Ο κ. Φορντ επισήμανε ότι αν το Τέξας γίνει μια αμφίρροπη πολιτεία, αυτό θα αποτελέσει μια τεράστια εξέλιξη και για τα δύο μεγάλα κόμματα. Θα καταστήσει πολύ πιο δύσκολη τη στρατηγική των Ρεπουμπλικανών για τον Λευκό Οίκο, ενώ ταυτόχρονα θα ανοίξει περισσότερους δρόμους και ευκαιρίες για τους Δημοκρατικούς.

Παράγοντες που οδήγησαν στην αλλαγή

Αυτή τη φορά, επικρατούσε η αίσθηση ότι κάτι είχε αλλάξει στην πολιτική δυναμική του Τέξας. Οι Δημοκρατικοί εκτιμούσαν ότι ο Τζέιμς Ταλαρίκο διέθετε την απαραίτητη δυναμική για να κερδίσει την εκλογική αναμέτρηση. Παράλληλα, θεωρούσαν τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του, Κεν Πάξτον, έναν ευάλωτο υποψήφιο.

Η εκτίμηση αυτή βασιζόταν στα σκάνδαλα που είχαν συνδεθεί με το όνομα του Κεν Πάξτον. Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια προσπάθεια των Δημοκρατικών, συνέβαλαν στην ιστορική ανατροπή που σημειώθηκε στην πολιτεία.

Η μάχη για τη θέση του κυβερνήτη

Η δυναμική των Δημοκρατικών στο Τέξας δεν περιορίζεται μόνο στην εκλογική μάχη για τη Γερουσία. Σύμφωνα με το CBS News, η εκλογική αναμέτρηση για τη θέση του κυβερνήτη της πολιτείας χαρακτηρίζεται πλέον ως «πιθανή νίκη των Δημοκρατικών» (likely Democratic), υποδεικνύοντας μια σημαντική μεταβολή στις προβλέψεις.

Προηγουμένως, η μάχη μεταξύ του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ και της Δημοκρατικής Τζίνα Ινοχόσα αξιολογούνταν ως αναμέτρηση με προβάδισμα των Δημοκρατικών. Η νέα αυτή αξιολόγηση υπογραμμίζει την ευρύτερη μετατόπιση του πολιτικού κλίματος στο Τέξας υπέρ των Δημοκρατικών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis