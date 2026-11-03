Ο Λευκός Οίκος υπερασπίζεται την ομιλία Τραμπ στο Μνημείο Λίνκολν

Ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε την ασυνήθιστη ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία πραγματοποιήθηκε μπροστά από την τεχνητή λίμνη του Μνημείου Λίνκολν στην Ουάσινγκτον. Οι διευκρινίσεις αυτές δόθηκαν μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εμφάνιση του Αμερικανού προέδρου την παραμονή των ενδιάμεσων εκλογών. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τραμπ αφιέρωσε ένα σημαντικό μέρος των δηλώσεών του στις ανακαινίσεις της αμερικανικής πρωτεύουσας, αντί να εστιάσει στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση.

Η «παράξενη» ομιλία και οι αντιδράσεις

Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίστηκε ως ασυνήθιστη, καθώς ο πρώην πρόεδρος επέλεξε να αναφερθεί εκτενώς σε θέματα που αφορούσαν την αποκατάσταση της δεξαμενής αντανάκλασης στο Μνημείο Λίνκολν και τα προβλήματα που αυτή παρουσίαζε. Αυτή η επιλογή του περιεχομένου, σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή όπως η παραμονή των ενδιάμεσων εκλογών, προκάλεσε σχόλια και αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, ο ανταποκριτής του Sky News στις ΗΠΑ, Μαρκ Στόουν, περιέγραψε την ομιλία ως «παράξενη» και «γελοία σε βαθμό που προκαλούσε γέλιο». Η εστίαση του Τραμπ στις ανακαινίσεις της Ουάσινγκτον, αντί των πολιτικών ζητημάτων των εκλογών, αποτέλεσε το κύριο σημείο της κριτικής που δέχτηκε η εμφάνισή του.

Η υπεράσπιση από τον Λευκό Οίκο

Αντιμέτωποι με τις αντιδράσεις, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επιχείρησαν να υπερασπιστούν την εμφάνιση του προέδρου. Διαβεβαίωσαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αισθάνεται καλά και ότι «δεν είναι κουρασμένος», παρά τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από την ομιλία του. Οι ίδιοι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι ο πρόεδρος είχε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στην προεκλογική εκστρατεία, δίνοντας «τα πάντα» πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NBC News, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι ο 80χρονος Τραμπ «έδωσε τα πάντα» πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος αισθάνεται «καλά» και «δεν είναι κουρασμένος», προσπαθώντας να διασκεδάσει τις ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας ή την κόπωσή του.

Η παραδοχή του προέδρου και οι προεκλογικές παρεμβάσεις

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Λευκού Οίκου, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε παραδεχθεί το προηγούμενο βράδυ ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με τη φωνή του. Αυτή η παραδοχή έγινε κατά τη διάρκεια προεκλογικών παρεμβάσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως. Η δήλωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα που προσπάθησαν να προβάλουν οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, σχετικά με την άριστη κατάσταση του προέδρου.

Οι προεκλογικές αυτές παρεμβάσεις αποτελούσαν μέρος της προσπάθειάς του να υποστηρίξει τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Η παραδοχή για την απώλεια της φωνής του, λίγο πριν την «παράξενη» ομιλία, προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην εικόνα της εμφάνισής του.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις ενδιάμεσες εκλογές

Αναφορικά με τις προοπτικές των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος. Δήλωσε ότι παρακολουθούνται τα στοιχεία της πρόωρης ψηφοφορίας και τα αποτελέσματα, οδηγώντας σε αυτή τη συγκρατημένη αισιοδοξία. Ο ίδιος αξιωματούχος τόνισε τη σημασία των ψήφων, αναφέροντας ότι «στο τέλος της ημέρας, όλα κρίνονται από τις ψήφους».

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει λόγος να είμαστε απαισιόδοξοι προτού καταμετρηθεί έστω και μία ψήφος». Υπογράμμισε επίσης ότι «το μόνο που έχει σημασία δεν είναι οι δημοσκοπήσεις, ούτε οι προβλέψεις και οι αναλύσεις. Είναι οι ψήφοι που καταμετρώνται». Όταν ερωτήθηκε για τον λόγο που ο Τραμπ αφιέρωσε τόσο μεγάλο μέρος της εμφάνισής του στα έργα ανάπλασης της Ουάσινγκτον, ο αξιωματούχος απάντησε ότι «η μισή ομιλία αφορούσε τις ενδιάμεσες εκλογές».

Με πληροφορίες από: Enikos