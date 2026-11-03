Το Ιράν δημοσιοποίησε λίστα πιθανών στόχων, περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις της Formula 1

Ένας κατάλογος πιθανών στόχων για αντίποινα δημοσιοποιήθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ισραήλ εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με το Fars, τα αντίποινα θα είναι τεράστια αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν ξανά στη χώρα.

Η συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνει τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται από ομάδες της Formula 1 και του MotoGP, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και προβληματισμό για την Euroleague. Οι αναφορές αυτές έρχονται εν μέσω πληροφοριών για επικείμενες επιθέσεις στην περιοχή.

Η λίστα «Μηδενική Ώρα» και οι πιθανοί στόχοι

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars δημοσίευσε μια λίστα με τίτλο «Zero Hour» («Μηδενική Ώρα»). Σε αυτήν κατονομάζονται δεκάδες τοποθεσίες σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους ιρανικών αντιποίνων.

Στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται ξενοδοχεία στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτά τα ξενοδοχεία είναι εκείνα στα οποία διαμένουν οι ομάδες της Formula 1 και του MotoGP κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών Σαββατοκύριακων των διοργανώσεων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όταν αυτές περιλαμβάνουν δράση στην περιοχή.

Το πλαίσιο των απειλών και οι αμερικανικές εκλογές

Τις τελευταίες εβδομάδες, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχουν επικαλεστεί διάφορες πηγές, σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζουν νέα επίθεση κατά του Ιράν. Η πιθανότερη χρονική στιγμή για μια τέτοια επίθεση αναφέρεται ότι είναι αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Η ημέρα των αμερικανικών εκλογών είναι η σημερινή, Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Το πλαίσιο αυτό προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην κατάσταση, καθώς οι εξελίξεις αναμένονται να είναι άμεσες μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.

Επιπτώσεις στον μηχανοκίνητο αθλητισμό

Παρά την απειλή που έχει δημοσιοποιηθεί, το MotoGP και η Formula 1 δεν έχουν ακυρώσει τους προσεχείς αγώνες τους στη Μέση Ανατολή. Το MotoGP είναι προγραμματισμένο να αγωνιστεί στο Κατάρ αυτό το Σαββατοκύριακο, στις 7-8 Νοεμβρίου.

Αντίστοιχα, η Formula 1 αναμένεται να ταξιδέψει στο Κατάρ και το Άμπου Ντάμπι αργότερα μέσα στον Νοέμβριο. Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι κατά πόσο μπορεί να εγγυηθεί κανείς την ασφάλεια των οδηγών, των στελεχών των ομάδων, των δημοσιογράφων και των φιλάθλων, εφόσον οι αγώνες πραγματοποιηθούν κανονικά.

Αντιδράσεις και προγραμματισμός αγώνων

Η Yamaha έχει ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα ταξιδέψει στο Κατάρ για τον αγώνα MotoGP αυτού του Σαββατοκύριακου. Προς το παρόν, ωστόσο, ο αγώνας εξακολουθεί να είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι αναβάτες δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Η Formula 1 συνεχίζει κανονικά τα σχέδιά της για τους αγώνες στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα, η διοργανώτρια αρχή της F1 θα πραγματοποιήσει νέα αξιολόγηση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, προκειμένου να αποφασίσει εάν οι αγώνες θα διεξαχθούν κανονικά. Επιπλέον, η Euroleague έχει προγραμματίσει το επόμενο Final Four της να γίνει στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μια περιοχή που επίσης αναφέρεται στη λίστα των πιθανών στόχων.

Με πληροφορίες από: Athletiko