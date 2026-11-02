Γαλλία: Στο εδώλιο οι γονείς της 4χρονης Ινάς Τουλούμπ, 39 χρόνια μετά το φρικτό έγκλημα

Μία από τις πιο ανατριχιαστικές υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει τη Γαλλία φτάνει επιτέλους στις δικαστικές αίθουσες, 39 χρόνια μετά το έγκλημα. Η 4χρονη Ινάς Τουλούμπ, η οποία είχε βρεθεί νεκρή, με σημάδια άγριας κακοποίησης και ακρωτηριασμένη, σε χαντάκι δίπλα σε αυτοκινητόδρομο, παραμένει ένα μυστήριο που στοιχειώνει τη χώρα για δεκαετίες. Σήμερα, στο εδώλιο κάθονται οι ίδιοι της οι γονείς, κατηγορούμενοι για τον θάνατό της, σε μια εξέλιξη που έρχεται να ρίξει φως σε μια υπόθεση που έμοιαζε άλυτη.

Η ανακάλυψη της σορού το 1987

Όλα ξεκίνησαν στις 11 Αυγούστου 1987, όταν δύο εργάτες εντόπισαν τη σορό ενός μικρού κοριτσιού σε χαντάκι δίπλα στον αυτοκινητόδρομο Α10. Η περιοχή της ανακάλυψης βρισκόταν κοντά στο χωριό Σουέβρ, ανάμεσα στην Ορλεάνη και την Τουρ, στη Γαλλία. Το παιδί ήταν περίπου τεσσάρων ετών, γεγονός που καθιστούσε την ανακάλυψη ακόμα πιο συγκλονιστική.

Από την πρώτη στιγμή, η υπόθεση προκάλεσε σοκ, καθώς το κοριτσάκι έφερε φρικτά σημάδια κακοποίησης. Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς εξαφάνισης για το παιδί περιέπλεξε περαιτέρω την κατάσταση, αφήνοντας τις αρχές μπροστά σε ένα άγνωστο θύμα, χωρίς όνομα και χωρίς κάποιον να το αναζητά.

Τα φρικτά σημάδια κακοποίησης

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα, όπως επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), αποκάλυψαν το μέγεθος της βίας που είχε υποστεί η μικρή Ινάς. Στο σώμα της υπήρχαν εγκαύματα από σίδερο, τα οποία μαρτυρούσαν βασανιστήρια. Επιπλέον, εντοπίστηκαν σημάδια από ανθρώπινα δαγκώματα, τα οποία αποδόθηκαν σε γυναίκα, προσθέτοντας μια ακόμα ανατριχιαστική διάσταση στην υπόθεση.

Το παιδί βρέθηκε επίσης ακρωτηριασμένο, γεγονός που ενέτεινε τον τρόμο και την αγριότητα του εγκλήματος. Αυτά τα στοιχεία υπογράμμισαν την άγρια κακοποίηση που είχε προηγηθεί του θανάτου της, καθιστώντας την υπόθεση μία από τις πιο ανατριχιαστικές στην ιστορία της Γαλλίας.

Μια υπόθεση χωρίς ταυτότητα

Για πολλά χρόνια, η Γαλλία προσπαθούσε να λύσει το μυστήριο γύρω από το έγκλημα που είχε στοιχειώσει τη χώρα. Κανείς δεν γνώριζε ποιο ήταν το κοριτσάκι, από πού προερχόταν ή γιατί δεν το είχε αναζητήσει κανείς. Οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν ούτε το όνομά του, με αποτέλεσμα η μικρή να παραμένει ένα άγνωστο θύμα.

Η γαλλική χωροφυλακή ξεκίνησε μια τεράστια επιχείρηση για να μάθει ποια ήταν η μικρή. Η φωτογραφία της στάλθηκε σε περίπου 65.000 σχολεία και 30.000 δημαρχεία, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν σε περίπου 30 χώρες. Παρά την πρωτοφανή κινητοποίηση, δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στην ταυτότητά της και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο δύο φορές, το 1991 και το 1997, καθώς οι Αρχές δεν είχαν αρκετά στοιχεία για να προχωρήσουν σε διώξεις.

Η καθοριστική ανατροπή με το DNA

Το μυστήριο έμοιαζε αδύνατο να λυθεί, όμως η καθοριστική ανατροπή ήρθε το 2018, περισσότερα από 30 χρόνια μετά την ανακάλυψη της σορού. Ένα δείγμα DNA που είχε ληφθεί από έναν από τους αδελφούς της μικρής, στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης βιαιοπραγίας, βοήθησε τους ερευνητές να ταυτοποιήσουν το παιδί. Αυτή η εξέλιξη ήταν κομβική για την υπόθεση.

Έτσι, αποκαλύφθηκε ότι το κοριτσάκι ήταν η Ινάς Τουλούμπ, δίνοντας επιτέλους ένα όνομα στο άγνωστο θύμα και συνδέοντάς την με την οικογένειά της. Η ταυτοποίηση μέσω DNA άνοιξε τον δρόμο για την επανεξέταση της υπόθεσης και την αναζήτηση των υπευθύνων για τον φρικτό θάνατό της.

Στο εδώλιο οι γονείς

Μετά την ταυτοποίηση της Ινάς Τουλούμπ και τις περαιτέρω έρευνες, η υπόθεση πήρε νέα τροπή. Οι αρχές κατάφεραν να συγκεντρώσουν στοιχεία που οδήγησαν στην κατηγορία των γονέων της μικρής για τον θάνατό της. Σήμερα, 39 χρόνια μετά το έγκλημα, οι ίδιοι οι γονείς της Ινάς κάθονται στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς και επίπονης αναζήτησης για δικαιοσύνη, φέρνοντας στο προσκήνιο τους ανθρώπους που κατηγορούνται για ένα από τα πιο φρικτά εγκλήματα που έχουν συγκλονίσει τη γαλλική κοινή γνώμη.

Με πληροφορίες από: Newsit