Η Δανία ζητά απαγόρευση των ταχέως αναπτυσσόμενων κοτόπουλων Ross 308 στην ΕΕ

Η Δανία έχει θέσει ως στόχο την επέκταση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση της απαγόρευσης της φυλής κοτόπουλων Ross 308, η οποία χαρακτηρίζεται από την ταχεία ανάπτυξή της. Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται σε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την υγεία και την ευζωία των ζώων. Τα κοτόπουλα Ross 308 μπορούν να φτάσουν σε βάρος περίπου δύο κιλών μέσα σε μόλις 33 ημέρες, γεγονός που έχει πυροδοτήσει μια ευρωπαϊκή συζήτηση για τις συνθήκες εκτροφής τους.

Η ταχεία ανάπτυξη και οι επιπτώσεις της

Η διαφορά στον χρόνο ανάπτυξης των κοτόπουλων Ross 308 σε σχέση με άλλες φυλές είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Ενώ τα Ross 308 φτάνουν το βάρος των δύο κιλών σε περίπου 33 ημέρες, άλλες φυλές με πιο αργό ρυθμό ανάπτυξης χρειάζονται από 46 έως 63 ημέρες για να φτάσουν στο ίδιο βάρος. Αυτή η επιτάχυνση της ανάπτυξης αποτελεί το κεντρικό σημείο της κριτικής που ασκείται στη συγκεκριμένη πρακτική εκτροφής.

Οι επικριτές της εντατικής εκτροφής υποστηρίζουν ότι ο οργανισμός των πτηνών δεν προλαβαίνει να προσαρμοστεί στον εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό αύξησης του βάρους τους. Τα προβλήματα που αναφέρονται περιλαμβάνουν διαταραχές στην ανάπτυξη των οστών, επιβαρύνσεις στα εσωτερικά όργανα και δυσκολίες στην κίνηση. Οι ανησυχίες αυτές έχουν επαναφέρει το ερώτημα σχετικά με τη συμβατότητα αυτής της πρακτικής εκτροφής με τις απαιτήσεις για την προστασία των ζώων.

Η δανική πρωτοβουλία και το ντοκιμαντέρ

Η συζήτηση γύρω από τα κοτόπουλα Ross 308 απέκτησε νέα δυναμική μετά την προβολή ενός τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ στη Δανία. Το ντοκιμαντέρ περιείχε κρυφά πλάνα από χώρους εκτροφής, τα οποία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και αναζωπύρωσαν τις επικρίσεις για τις συνθήκες στις οποίες μεγαλώνουν τα συγκεκριμένα πτηνά.

Η πρωτοβουλία της Δανίας δεν περιορίζεται μόνο στην εγχώρια αγορά της. Ο βασικός στόχος είναι η επίτευξη μιας ευρωπαϊκής απαγόρευσης της φυλής Ross 308, ώστε να μην μπορεί να συνεχιστεί η εκτροφή της σε κανένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιθανές επιπτώσεις στην αγορά και τους καταναλωτές

Μια τέτοια εξέλιξη, δηλαδή μια ευρωπαϊκή απαγόρευση, θα άνοιγε μια ευρύτερη συζήτηση για τα πρότυπα παραγωγής πουλερικών σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα απαιτούσε επίσης αλλαγές από τις επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς θα έπρεπε να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα.

Για τους καταναλωτές, το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ευζωία των ζώων, αλλά και την ίδια την αγορά του κοτόπουλου. Μια ενδεχόμενη απαγόρευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιλογές των παραγωγών και την αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς θα οδηγούσε σε στροφή προς άλλες φυλές και διαφορετικούς χρόνους εκτροφής. Το κοτόπουλο αποτελεί βασικό προϊόν της καθημερινής διατροφής, καθιστώντας το θέμα άμεσα σχετικό με την ευρωπαϊκή αγορά τροφίμων.

Το μέλλον της απόφασης στην ΕΕ

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει σε μια κοινή απόφαση σχετικά με τη συγκεκριμένη φυλή κοτόπουλων. Εναλλακτικά, ενδέχεται να συνεχίσουν να ισχύουν διαφορετικές πρακτικές από χώρα σε χώρα, χωρίς μια ενιαία ευρωπαϊκή ρύθμιση.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr