Μεθυσμένος οδηγός σκότωσε ποδηλάτη στο Νόριτς, ενώ τα παιδιά του ήταν στο αυτοκίνητο

Ένας 40χρονος οδηγός στη Βρετανία κατηγορείται ότι έπεσε σκόπιμα με το αυτοκίνητό του πάνω σε ποδηλάτη, με αποτέλεσμα τον θάνατο του τελευταίου. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Μαΐου στο Νόριτς, ενώ τα παιδιά του οδηγού βρίσκονταν μέσα στο όχημα. Ο οδηγός, ο οποίος είχε καταναλώσει αλκοόλ, φέρεται να αντέδρασε επειδή ο ποδηλάτης τον είχε βρίσει και είχε χτυπήσει τον καθρέφτη του αυτοκινήτου του.

Το μοιραίο περιστατικό στο Νόριτς

Ο Ντέιβιντ Μόργκαν, οδηγός μιας Mercedes, συγκρούστηκε με τον 50χρονο Ρίτσαρντ Σμιθ, πατέρα τριών παιδιών. Ο Σμιθ επέστρεφε από την εργασία του σε εταιρεία πυροσβεστικών σωλήνων με το ποδήλατό του. Από την πρόσκρουση, ο ποδηλάτης χτύπησε σε κράσπεδο, εκτινάχθηκε πάνω από το τιμόνι και υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος.

Ο Ρίτσαρντ Σμιθ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε τρεις ημέρες αργότερα, στις 11 Μαΐου, λόγω των σοβαρών τραυμάτων του.

Η πορεία του οδηγού πριν τη σύγκρουση

Στο δικαστήριο του Νόριτς παρουσιάστηκε υλικό από κάμερες ασφαλείας της παμπ Sole and Heel. Σε αυτό το υλικό, ο Μόργκαν εμφανίζεται να φτάνει στην παμπ στις 12:30 το μεσημέρι και να καταναλώνει τέσσερις μπύρες Peroni.

Περίπου στις 15:00, ο Μόργκαν έφυγε από την παμπ για να παραλάβει τα δύο παιδιά του από το δημοτικό σχολείο. Στις 15:40, έστειλε μήνυμα σε φίλο του, αναφέροντας ότι επέστρεφε στην παμπ μαζί με τα παιδιά του.

Η στιγμή της σύγκρουσης και οι μαρτυρίες

Λίγο πριν από τις 17:00, ενώ ο Μόργκαν κινούνταν στο Chartwell Road, συνάντησε τον Ρίτσαρντ Σμιθ. Ένας μάρτυρας που βρισκόταν στο ίδιο σημείο ανέφερε ότι άκουσε τον ποδηλάτη να αποκαλεί τον οδηγό «ηλίθιο» ή να χρησιμοποιεί άλλη υβριστική έκφραση.

Όταν άναψε το πράσινο φανάρι, ο ποδηλάτης προχώρησε μπροστά και επέστρεψε στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Η οδηγός ενός άλλου αυτοκινήτου κατέθεσε ότι είδε τη Mercedes να επιχειρεί να την προσπεράσει και στη συνέχεια να στρίβει απότομα αριστερά, πέφτοντας πάνω στον ποδηλάτη. Άκουσε τη σύγκρουση και είδε τον 50χρονο να εκτινάσσεται πάνω από το τιμόνι και να πέφτει με το κεφάλι και τους ώμους στο οδόστρωμα. Ο Μόργκαν συνέχισε την πορεία του χωρίς να σταματήσει.

Ένας ακόμη μάρτυρας, ο οποίος κινούταν από την αντίθετη κατεύθυνση, είδε τη σύγκρουση και ανέφερε ότι ο οδηγός έκανε χειρονομίες προς τον ποδηλάτη με το αριστερό του χέρι.

Η σύλληψη και οι ισχυρισμοί

Ο Ντέιβιντ Μόργκαν συνελήφθη λίγο πριν από τις 19:00, αρχικά ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αργότερα, παραδέχθηκε ότι οδηγούσε, υποστηρίζοντας ότι ο ποδηλάτης είχε χτυπήσει τον καθρέφτη του αυτοκινήτου του και τον είχε βρίσει.

Στο αλκοτέστ που του έγινε, βρέθηκαν 57 mg αλκοόλ ανά 100 ml εκπνεόμενου αέρα, ενώ το νόμιμο όριο είναι 35 mg. Ωστόσο, υλικό από κάμερα στο ταμπλό του αυτοκινήτου και από γειτονικό σπίτι κατέγραψε διαφορετική εικόνα. Σε ηχητικό υλικό, ο Μόργκαν ακούγεται να περιγράφει σε τηλεφωνική συνομιλία: «Ένα παιδί πέρασε από δίπλα μου και χτύπησε τον καθρέφτη. Του είπα “άντε γαμ…” και έστριψα πάνω του. Χτύπησε στο κράσπεδο και εκτινάχθηκε. Έστριψα πάνω του και του είπα “άντε γαμ…”. Δεν πρόκειται να αφήσω κανέναν να αγγίζει το αυτ».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr