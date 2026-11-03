Νεκρός 27χρονος από πυρά αστυνομικών στις ΗΠΑ μετά από κλοπή ιστιοφόρου

Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει την αιματηρή επιχείρηση στο λιμάνι του Νιούπορτ, στο Ρόουντ Άιλαντ, κατά την οποία ένας 27χρονος έχασε τη ζωή του από πυρά αστυνομικών. Ο νεαρός άνδρας είχε κλέψει ένα ιστιοφόρο και πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών που επιχείρησαν να το προσεγγίσουν στις 26 Αυγούστου. Ακολούθησε ένοπλη συμπλοκή, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του 27χρονου και τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Η έναρξη της επιχείρησης στο Νιούπορτ

Η επιχείρηση των αρχών ξεκίνησε έπειτα από ενημέρωση σχετικά με τον εντοπισμό ενός κλεμμένου ιστιοφόρου στο λιμάνι του Νιούπορτ. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο κινήθηκαν προς το σκάφος, το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο, με σκοπό να το προσεγγίσουν και να ελέγξουν την κατάσταση.

Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα μετά την προσέγγιση των αστυνομικών, ο ύποπτος που βρισκόταν εντός του ιστιοφόρου άρχισε να πυροβολεί εναντίον τους. Αυτή η ενέργεια οδήγησε άμεσα σε μια επικίνδυνη και αιματηρή αναμέτρηση μεταξύ του 27χρονου και των δυνάμεων της αστυνομίας.

Η ανταλλαγή πυροβολισμών και οι συνέπειες

Μετά τους αρχικούς πυροβολισμούς από τον ύποπτο, ακολούθησε άμεση ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ του 27χρονου και των αστυνομικών. Κατά τη διάρκεια της ένοπλης συμπλοκής, ο νεαρός άνδρας δέχτηκε τα πυρά των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να υποκύψει στα τραύματά του. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου, στο σημείο του περιστατικού.

Συνέπεια της ίδιας συμπλοκής ήταν και ο τραυματισμός ενός αστυνομικού. Ο αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να ακινητοποιήσει τον ένοπλο δράστη. Το περιστατικό συνέβη στις 26 Αυγούστου.

Ταυτότητα του δράστη και προέλευση του κλεμμένου σκάφους

Οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση του νεκρού άνδρα ως τον 27χρονο Μπρένταν Νόρις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Νόρις ήταν αυτός που είχε κλέψει το ιστιοφόρο από μια μαρίνα στο Νιου Τζέρσεϊ. Με το κλεμμένο σκάφος, ο 27χρονος είχε ταξιδέψει μέχρι το Ρόουντ Άιλαντ, όπου και εντοπίστηκε από τις αρχές.

Το σκάφος που εντοπίστηκε αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Νιούπορτ αντιστοιχούσε στην περιγραφή του «Pathfinder». Αυτό το ιστιοφόρο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από τη μαρίνα Liberty Harbor, η οποία βρίσκεται στο Τζέρσεϊ Σίτι. Πρόκειται για ένα ιστιοφόρο τύπου Hinckley Bermuda 40, το οποίο διαθέτει δύο κατάρτια.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο και ο στόχος της διαφάνειας

Το οπτικό υλικό από την αιματηρή επιχείρηση προέρχεται από τις κάμερες σώματος που έφεραν οι αστυνομικοί. Η δημοσιοποίηση του βίντεο έγινε την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου, από το αστυνομικό τμήμα του Νιούπορτ. Το υλικό αυτό καταγράφει λεπτομερώς τις στιγμές της αναμέτρησης, προσφέροντας μια οπτική μαρτυρία των γεγονότων.

Η αστυνομία του Νιούπορτ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τους λόγους της δημοσιοποίησης του υλικού. Στόχος της είναι να ενημερωθούν οι πολίτες για το περιστατικό και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι αστυνομικοί έκαναν χρήση των όπλων τους. Η επιδίωξη είναι να προσφερθεί στο κοινό και στα Μέσα Ενημέρωσης μια ακριβής, αντικειμενική και διαφανής παρουσίαση του συμβάντος, επιτρέποντας στους θεατές να κατανοήσουν καλύτερα τις συνθήκες και τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις ενέργειες των αστυνομικών.

Με πληροφορίες από: Topontiki