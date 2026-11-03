Οδηγίες επιβίωσης 72 ωρών για τους πολίτες της Ευρώπης εξέδωσε η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ενίσχυση της ετοιμότητας των πολιτών και των κοινοτήτων σε όλη την Ευρώπη, με έμφαση στην κάλυψη βασικών αναγκών κατά τις πρώτες 72 ώρες μιας κρίσης. Η ανακοίνωση έγινε το απόγευμα της Δευτέρας, 3 Νοεμβρίου 2026, και συνοδεύεται από σχέδια για την καθιέρωση ετήσιας «Ημέρας Ετοιμότητας της ΕΕ». Αυτές οι πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης απέναντι σε ολοένα και πιο συχνές και πολύπλοκες κρίσεις.

Ενίσχυση της ετοιμότητας στην Ευρώπη

Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει όλο και πιο συχνές και πολύπλοκες κρίσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της ετοιμότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Στόχος είναι να βοηθηθούν οι πολίτες να προστατεύονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των εθνικών συστημάτων πολιτικής προστασίας όταν συμβαίνει μια καταστροφή. Με αυτό τον τρόπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για να καταστήσει την ήπειρο πιο ανθεκτική.

Οι πρωτοβουλίες αυτές βασίζονται σε μια πρόσφατα εγκριθείσα σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την επιχειρησιακή συνέχεια και τις δοκιμές αντοχής. Συνολικά, σηματοδοτούν περαιτέρω πρόοδο στην υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την Ένωση Ετοιμότητας, μετατρέποντας τους στόχους της Ευρώπης σε θέματα ετοιμότητας σε πρακτικές δράσεις.

Νέες κατευθυντήριες γραμμές και η Επίτροπος Hadja Lahbib

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας, η Επίτροπος για την Ισότητα, την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων, Hadja Lahbib, παρουσίασε τις νέες κατευθυντήριες γραμμές. Οι οδηγίες αυτές έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους πολίτες και τις κοινότητες να προετοιμαστούν για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καλύπτοντας ιδίως τις πρώτες 72 ώρες μιας κρίσης.

Η Επίτροπος τόνισε ότι η ετοιμότητα ξεκινά με πρακτικά μέτρα, όπως η συσκευασία των απαραίτητων ειδών σε μια τσάντα έκτακτης ανάγκης και η γνώση του τρόπου αντίδρασης σε μια καταστροφή. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής θα παρέχουν στις αρχές τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζονται για να ενημερώσουν τους πολίτες, ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους σε περίπτωση κρίσης.

Ημέρα Ετοιμότητας της ΕΕ και χρονοδιάγραμμα

Παράλληλα με τις κατευθυντήριες γραμμές, ανακοινώθηκαν σχέδια για την καθιέρωση μιας ετήσιας «Ημέρας Ετοιμότητας της ΕΕ». Η πρώτη διοργάνωση αυτής της ημέρας έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2027. Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εθνικών σημείων επαφής πολιτικής προστασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η καθιέρωση της Ημέρας Ετοιμότητας αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της ΕΕ για την Ένωση Ετοιμότητας, μετατρέποντας τους στόχους σε πρακτικές δράσεις και ενισχύοντας τη συνολική ικανότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίζει κρίσεις.

Βασικοί πυλώνες των οδηγιών: Αυτάρκεια 72 ωρών

Ένας από τους βασικούς πυλώνες των νέων οδηγιών είναι η αυτάρκεια των πολιτών για 72 ώρες. Αυτό περιλαμβάνει τη βοήθεια στους πολίτες ώστε να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες κατά τις πρώτες τρεις ημέρες μιας έκτακτης ανάγκης, μέχρι να κινητοποιηθεί η δημόσια βοήθεια.

Για τον σκοπό αυτό, οι οδηγίες περιλαμβάνουν συστάσεις για βασικά εφόδια έκτακτης ανάγκης και τσάντες πρώτης ανάγκης, γνωστές και ως go-bags. Η ιδέα είναι οι πολίτες να είναι προετοιμασμένοι να διαχειριστούν την αρχική φάση μιας κρίσης με δικά τους μέσα.

Εκπαίδευση και προσβασιμότητα

Οι κατευθυντήριες γραμμές δίνουν επίσης έμφαση στην εκπαίδευση για την ετοιμότητα, προτείνοντας την ενσωμάτωσή της στα προγράμματα σπουδών της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προβλέπεται επίσης η παροχή κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς, ώστε τα παιδιά να αναπτύσσουν δεξιότητες ετοιμότητας από μικρή ηλικία.

Αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι προσιτές και κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών, χωρίς να δημιουργείται φόβος ή άγχος. Επιπλέον, οι οδηγίες προωθούν την ετοιμότητα χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία, καθιστώντας τα μέτρα ετοιμότητας πιο προσβάσιμα και συμπεριληπτικά για όλους τους πολίτες.

Με πληροφορίες από: Newsit