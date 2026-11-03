Ο Φρίντριχ Μερτς διαβεβαίωσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την ακλόνητη στήριξη του Βερολίνου

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην καγκελαρία, διαβεβαιώνοντάς τον για την ακλόνητη στήριξη του Βερολίνου στον πόλεμο με τη Ρωσία. Ο Μερτς υπογράμμισε ότι «είναι ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος» και ζήτησε από τη Μόσχα να προσέλθει «σοβαρά» σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα στις χώρες που συμμετέχουν στον «Συνασπισμό των Προθύμων» να εξακολουθήσουν να συνεισφέρουν.

Η ακλόνητη δέσμευση της Γερμανίας

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται ακλόνητα στη Γερμανία σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η δήλωση αυτή έγινε μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών, ενόψει της διπλωματικής κινητικότητας των προσεχών ημερών σχετικά με το ουκρανικό ζήτημα. Ο Μερτς διαβεβαίωσε ότι η χειμερινή βοήθεια προς την Ουκρανία έχει ήδη ξεκινήσει και περαιτέρω βοήθεια πρόκειται να ακολουθήσει αργότερα φέτος.

Ο καγκελάριος επανέλαβε ότι το αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία θα διαμορφώσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια μακροπρόθεσμα. Ως εκ τούτου, η υποστήριξη της Ουκρανίας είναι προς το γερμανικό και ευρωπαϊκό συμφέρον. Ο Φρίντριχ Μερτς κάλεσε την πλειοψηφία των Γερμανών να κατανοήσει αυτή την ανάγκη, με το βλέμμα στις φωνές που ζητούν αναστολή της παροχής περαιτέρω οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης στην Ουκρανία.

Κάλεσμα για ευρύτερη ευρωπαϊκή συνεισφορά

Ο Φρίντριχ Μερτς ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει την υποστήριξή της χωρίς μεταβολή. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι φέρουν την ευθύνη, όχι μόνο οι Γερμανοί. Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να τηρήσουν τη δέσμευσή τους στο ΝΑΤΟ για στρατιωτική υποστήριψη ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του έτους. Ο καγκελάριος ανακοίνωσε επίσης τη διοργάνωση συνάντησης υποστηρικτών της Ουκρανίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου στο Βερολίνο.

Ο καγκελάριος Μερτς ζήτησε από τις χώρες που συμμετέχουν στον «Συνασπισμό των Προθύμων» να εξακολουθήσουν να συνεισφέρουν, τονίζοντας τη συλλογική ευθύνη για την αντιμετώπιση της κατάστασης στην Ουκρανία. Η Γερμανία, όπως δήλωσε, θα παραμείνει σταθερή στην παροχή βοήθειας, αλλά η προσπάθεια απαιτεί τη συμμετοχή όλων των εταίρων.

Έκκληση για σοβαρές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Ο Φρίντριχ Μερτς υπογράμμισε ότι «είναι ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος» και απηύθυνε έκκληση στη Μόσχα να προσέλθει «σοβαρά» σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Η δήλωση αυτή αντανακλά την επιθυμία για εξεύρεση διπλωματικής λύσης, με τον καγκελάριο να τονίζει την ανάγκη για ουσιαστικές συνομιλίες που θα οδηγήσουν στον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο Γερμανός καγκελάριος ανέδειξε επίσης τη σημασία της συμμετοχής της Ευρώπης σε πιθανές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Η παρουσία και η φωνή της Ευρώπης θεωρούνται κρίσιμες για την επίτευξη μιας βιώσιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η σημασία της ουκρανικής παρουσίας σε διεθνείς συνόδους

Ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε τη σημασία της συμμετοχής του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής της G20, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι. Ο καγκελάριος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εφόσον συζητείται η Ουκρανία, τότε ο πρόεδρος της Ουκρανίας πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι. Είναι εντελώς απαράδεκτο τρίτα κράτη να συζητούν την τύχη της Ουκρανίας χωρίς να εμπλέκεται η Ουκρανία».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη προσκαλέσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην εν λόγω σύνοδο, ωστόσο δεν είναι σαφές εάν ο Πούτιν τελικά θα παραστεί. Μέχρι στιγμής, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει απευθύνει πρόσκληση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γεγονός που ο Φρίντριχ Μερτς έθεσε ως ζήτημα κρίσιμης σημασίας για τη διεθνή διπλωματία.

Με πληροφορίες από: Newsit