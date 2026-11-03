Το Ιράν εκδίδει οδηγίες επιβίωσης εν μέσω φημών για πυρηνικό χτύπημα από τις ΗΠΑ

Οι φήμες σχετικά με ένα ενδεχόμενο χτύπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν εντείνονται, με την Τεχεράνη να ανταποκρίνεται εκδίδοντας μια σειρά από οδηγίες επιβίωσης προς τους πολίτες της. Η ιρανική κυβέρνηση καλεί τους κατοίκους να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα σε περίπτωση που πληγούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, τονίζοντας την ανάγκη για ετοιμότητα.

Οι οδηγίες αυτές μεταδίδονται τόσο μέσω ενός βιντεοσκοπημένου μηνύματος που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, όσο και μέσω τηλεοπτικών μηνυμάτων, με στόχο την ενημέρωση και την προετοιμασία του πληθυσμού. Το Ιράν καλεί τους πάντες να βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της άμεσης και σωστής αντίδρασης σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Εντεινόμενες φήμες και η ετοιμότητα της Τεχεράνης

Οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για πιθανή στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα ανησυχίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τεχεράνη προχώρησε στη δημοσιοποίηση λεπτομερών οδηγιών, οι οποίες απευθύνονται σε όλους τους πολίτες της χώρας. Η επικοινωνία των οδηγιών γίνεται με σύγχρονα μέσα, όπως βίντεο στο διαδίκτυο και τηλεοπτικές μεταδόσεις, ώστε να φτάσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερους.

Η βασική κατεύθυνση που δίνεται είναι η γενική ετοιμότητα. Οι αρχές του Ιράν ζητούν από τους κατοίκους να είναι προετοιμασμένοι για την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων προστασίας, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στα μηνύματα που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει την πρόθεση της χώρας να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών της, ακόμη και σε ένα ακραίο σενάριο.

Άμεσες ενέργειες κατά την εκδήλωση του συμβάντος

Στις άμεσες οδηγίες που δίνονται, οι πολίτες καλούνται να αναζητήσουν προστασία πίσω από οποιοδήποτε διαθέσιμο εμπόδιο. Αυτό μπορεί να είναι ένα σταθερό αντικείμενο ή μια κατασκευή που μπορεί να προσφέρει κάποιο βαθμό κάλυψης από την αρχική έκρηξη ή το ωστικό κύμα. Η επιλογή ενός τέτοιου σημείου θεωρείται κρίσιμη για την ελαχιστοποίηση των άμεσων επιπτώσεων.

Αμέσως μετά την εύρεση προστασίας, οι οδηγίες ορίζουν ότι οι πολίτες θα πρέπει να ξαπλώσουν στο έδαφος. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να καλύψουν πλήρως το κεφάλι και το πρόσωπό τους, χρησιμοποιώντας τα χέρια τους ή οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο μέσο. Αυτή η στάση αποσκοπεί στην προστασία των πιο ευαίσθητων σημείων του σώματος από θραύσματα, θερμότητα ή ακτινοβολία.

Μετά το ωστικό κύμα: Αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου

Μόλις περάσει το αρχικό ωστικό κύμα, οι οδηγίες τονίζουν την άμεση ανάγκη για είσοδο στο πλησιέστερο κτήριο. Η παραμονή σε εξωτερικό χώρο μετά το πέρασμα του ωστικού κύματος θεωρείται επικίνδυνη, καθώς μπορεί να υπάρχει έκθεση σε ραδιενέργεια ή άλλα δευτερογενή φαινόμενα. Η γρήγορη μετακίνηση σε ένα κλειστό και σταθερό κτήριο είναι ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω προστασία.

Επιπλέον, οι ιρανικές αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών να μην παραμένουν σε εξωτερικό χώρο με σκοπό την παρακολούθηση ή τη βιντεοσκόπηση του συμβάντος. Τέτοιες ενέργειες όχι μόνο θέτουν σε κίνδυνο την προσωπική τους ασφάλεια, αλλά μπορούν επίσης να τους εκθέσουν σε επικίνδυνες ουσίες ή ακτινοβολία. Η προτεραιότητα είναι η άμεση αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου και όχι η καταγραφή του γεγονότος.

Οδηγίες απολύμανσης και παραμονής σε ασφαλή χώρο

Μετά την είσοδο σε ασφαλή χώρο, οι οδηγίες περιλαμβάνουν λεπτομερείς οδηγίες για την απολύμανση. Συγκεκριμένα, οι πολίτες καλούνται να πλυθούν με χλιαρό νερό και σαπούνι, χρησιμοποιώντας κοινό σαμπουάν χωρίς μαλακτικό. Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η απομάκρυνση τυχόν ραδιενεργών σωματιδίων που μπορεί να έχουν προσκολληθεί στο δέρμα ή τα μαλλιά.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρης πλύση του σώματος, οι οδηγίες προτείνουν τον καθαρισμό του προσώπου, των χεριών και κάθε άλλου εκτεθειμένου σημείου του δέρματος με νερό ή υγρά μαντηλάκια. Αυτή η μερική απολύμανση κρίνεται απαραίτητη για τη μείωση της έκθεσης. Παράλληλα, οι πολίτες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να παραμείνουν στο καταφύγιο για τουλάχιστον 24 ώρες, καθώς η παραμονή σε κλειστό χώρο για αυτό το διάστημα είναι σημαντική για την προστασία από την αρχική ραδιενεργό διασπορά.

Αντιμετώπιση πρόσθετων κινδύνων στο καταφύγιο

Οι οδηγίες δεν περιορίζονται μόνο στις αρχικές ενέργειες, αλλά καλύπτουν και πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν εντός του καταφυγίου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά στο κτήριο όπου έχουν βρει καταφύγιο οι πολίτες, ή εάν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης της κατασκευής, θα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εντολή είναι να μετακινηθούν σε ένα ασφαλέστερο καταφύγιο. Αυτό υποδηλώνει την ανάγκη για συνεχή αξιολόγηση της κατάστασης του χώρου προστασίας και την ετοιμότητα για περαιτέρω μετακίνηση, εφόσον κριθεί απαραίτητο για τη διασφάλιση της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας.

Με πληροφορίες από: Newsit