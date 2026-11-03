Νέες ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία στο Αμπού Ντάμπι εν μέσω βομβαρδισμών και αιτήματος Τραμπ για χρηματοδότηση ΝΑΤΟ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε μια νέα διπλωματική προσπάθεια με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Την ίδια περίοδο, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να ζητήσει από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ να αυξήσουν τη χρηματοδότησή τους για την προμήθεια αμερικανικών όπλων προς το Κίεβο. Αυτές οι πρωτοβουλίες της Ουάσινγκτον εκτυλίσσονται ενώ μια ακόμη πολύνεκρη ρωσική επίθεση σημειώθηκε στην περιφέρεια Ζαπορίζια, όπου τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς.

Ειρηνευτικές συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι

Νέες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχουν προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Νοεμβρίου. Το κρίσιμο αυτό ραντεβού θα πραγματοποιηθεί στο Αμπού Ντάμπι, με την αμερικανική πλευρά να αναλαμβάνει ρόλο μεσολαβητή.

Παρά τις έντονες διαφωνίες που εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, η Ουάσινγκτον επιδιώκει την επανεκκίνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα, διατηρεί τη ροή στρατιωτικού εξοπλισμού προς την ουκρανική πλευρά.

Αίτημα Τραμπ για χρηματοδότηση όπλων από το ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα (2/11), η αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να ζητήσει εντός Νοεμβρίου από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν την οικονομική τους συνεισφορά. Το αίτημα αφορά το πρόγραμμα προμήθειας αμερικανικών οπλικών συστημάτων για την Ουκρανία.

Η πρωτοβουλία αυτή αφορά τον μηχανισμό Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Μέσω του PURL, οι σύμμαχοι χρηματοδοτούν την αγορά αμερικανικών όπλων, τα οποία στη συνέχεια παραδίδονται στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Το πρόγραμμα αντιμετωπίζει ένα χρηματοδοτικό κενό ύψους περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για πακέτα οπλισμού που έχουν ήδη εγκριθεί.

Οι αμερικανικές παραδόσεις συνεχίζονται, ακόμη και όταν οι αντίστοιχες εισφορές των συμμάχων παρουσιάζουν καθυστερήσεις. Το ακριβές ύψος της πρόσθετης χρηματοδότησης που πρόκειται να ζητήσει η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποσαφηνιστεί.

Στρατιωτική υποστήριξη και κατανομή οικονομικού βάρους

Οι διαθέσιμες πληροφορίες υποδεικνύουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει τη συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο. Παράλληλα, επιχειρεί να μεταφέρει ένα μεγαλύτερο μέρος του οικονομικού βάρους στους Ευρωπαίους και τους υπόλοιπους συμμάχους της.

Η σχεδιαζόμενη αυτή κίνηση πραγματοποιείται παρά τις τεταμένες σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αυτές οι σχέσεις έχουν προκαλέσει κατά καιρούς αβεβαιότητα σχετικά με τη στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στον πόλεμο.

Πολύνεκρη επίθεση στη Ζαπορίζια

Εν τω μεταξύ, οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα στη σκιά μιας ακόμη πολύνεκρης ρωσικής επίθεσης. Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από βομβαρδισμούς.

Οι βομβαρδισμοί έπληξαν ένα σχολείο το οποίο χρησιμοποιούνταν ως κέντρο ανθρωπιστικής βοήθειας, προσθέτοντας ένα ακόμη τραγικό κεφάλαιο στον συνεχιζόμενο πόλεμο.

Επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η κίνηση αυτή έρχεται ύστερα από μια παρατεταμένη περίοδο διπλωματικής στασιμότητας, με την Ουάσινγκτον να επιδιώκει να δώσει νέα ώθηση στις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki